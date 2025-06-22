Bir yaşı daha devirdi, tahta bir adım daha yaklaştı… En büyük silahı karısının ona olan aşkı… ‘İyi ki doğdun prensim!’

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Önce Kral Charles sonra da Kate Middleton’ın kansere yakalanmasıyla zor günler geçiren aile en sonunda rahat bir nefes almış gibi görünüyor.

Kate geçen eylülde kemoterapi tedavisinin sona erdiğini açıklamış, bu yılın hemen başında da kanserin gerileme aşamasında olduğunu duyurarak hayranlarının yüreğine su serpmişti.

Kral Charles’ın tedavisi hâlâ devam ediyor ve türü bile açıklanmayan kanserin İngiltere hükümdarında nasıl ve ne kadar tahribat yarattığını kimseler bilmiyor.

Kralın yaşı ilerlemiş olduğu ve hastalık onu yorgun düşürdüğü için tahtını beklenenden önce bırakması olası görünüyor. Ve kraliyetin geleceğini inşa edecek olan Prens William bu yüzden muhtemelen beklediğinden daha önce tacını takacak.

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Dün 43 yaşına basan William için önce Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşıldı.

William’ın kırlarda çekilmiş, oturarak verdiği pozu paylaşan babası ve üvey annesi kutlamayı “İyi ki doğdun Galler Prensi” notuyla ve bir balonla bir de kutlama emojisiyle süsleyerek paylaştı.

Prens Harry’nin aileye sırt çevirip karısı Meghan’la birlikte ABD’ye gitmesinden beri William babası Charles için hem en büyük dayanak hem de en güvenilir yardımcı haline gelmişti.

İkinci kutlama ise William’ın sevgili eşi, İngiliz halkının sevgilisi ve gönülden kraliçesi Kate’tendi…

Daha önce de fotoğrafçılık yeteneklerini kanıtlayan ve özel günler için çocuklarının da fotoğraflarını kendisi çeken Kate bir kez daha eline makinesini alıp kocası William’ın 43’üncü yaş portresinin mimarı oldu.

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Daha önce görülmemiş bu fotoğrafta William kırlarda yeşil çimlerin üzerinde oturmuş aile köpekleri Orla’nın yavrularını seviyordu.

Kate böylece mutlu ailelerine katılan yeni üyeleri de sevenlerine göstermiş oldu.

Kate Middleton fotoğrafı “Sevgiler, C, G, C, L, Orla ve yavru köpekler!” notuyla paylaştı ve kendisiyle birlikte üç çocuklarının baş harfleriyle imzalamış oldu.

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Kate Middleton olarak bilinen prensesin asıl ismi Catherine ve aile içinde de aslında ismini bu şekilde kullanıyor.

2000’lerin başında üniversite öğrencisiyken tanışan William ve Kate uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2011’de resmileştirmiş ve muhteşem bir kraliyet düğünüyle evlenmişti.

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Milyonların katıldığı ve bir o kadar kişinin de televizyonlardan izlediği bu düğünün ardından çiftin 11 yaşında Prens George, 10 yaşında Prenses Charlotte ve 7 yaşında Prens Louis adında üç çocukları var.

Kraliyet aileleri yakın bir geçmişe kadar pek de sevgiye dayalı olmayan planlı ve stratejik evlilikler yaparken William ve Kate adeta bir peri masalını yıllardır milyonların gözleri önünde yaşıyorlar.

Bu kadar göz önünde olmanın bedelini zaman zaman haklarında çıkan kimi iddialarla ödeseler de William ve Kate birbirlerine olan sevgilerini saklamıyorlar ve halkın karşısına çıktıkları anlarda bakışları, küçük jest ve mimikleriyle bu evliliğe ve aşka olan bağlılıklarını hep göstermeyi ihmal etmiyorlar.

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Geçen yılı kanser tedavisiyle geçiren ve iyileşir iyileşmez görevlerinin başına dönen Kate Middleton bunca yıldır kocası William’a verdiği destekle ve onun yanındaki sağlam duruşuyla çok takdir topluyor.

Tahta oturacağı günler yaklaşan William’ın da büyük bir aşkla sevdiği karısı Kate’in bu güçlü, azimli ve sağlam tavrıyla kendisine en büyük destek olduğunu farkında ve yaptığı konuşmalarda da bunu sık sık vurgulamaktan kaçınmıyor.