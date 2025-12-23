Bir yarışmayla şöhret ve servet kazanmıştı.. Çoktan milyoner oldu ama hala yoksul mahallesinde oturuyor

Haberin Devamı

Benzerine sadece filmlerde ya da romanlarda rastlanabilecek şekilde gelişti her şey. Sahnede ünlü bir müzikalin en ünlü şarkılarından birini seslendirdi.

Öncesinde jüri üyeleriyle yaptığı sohbet sırasında iddiasız görüntüsü ve ileri yaşı nedeniyle hem seyircinin hem de jüri üyelerinin dudak büktüğü kadın, hedefinin ne olduğu sorulunca da "Profesyonel şarkıcı olmaya çalışıyorum" demişti.

ONA DUDAK BÜKENLER SONRA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

İlk anda salonu dolduranların kulağına tuhaf geldi bu hayal. Ama şarkı söylemeye başladığında bütün önyargılar da kırılmaya başladı.

O 'bir hayalim var' dediği şarkısını söylerken; her söz her nota ağzından çıktığında hem jüri hem seyirciler donup kaldı. Karşılarındaki sıradan görünüşlü bu kadın, yıllarını bu işe vermiş nice şarkıcıyı geride bırakacak kadar etkileyici bir şekilde yorumladı o şarkıyı.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ ANNECİĞİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

İşte dünya Susan Boyle'un adını katıldığı Britain's Got Talent adlı bu yarışma sayesinde ve bu şekilde duydu. Boyle, gerçekten de ölüm döşeğindeyken annesine verdiği sözü tutmuş ve herkesi sesiyle büyülemişti.

Aslında yarışmadan ikinci olarak ayrıldı ama bu onun için hayallerini gerçekleştiren ilk adım oldu. Tıpkı seslendirdiği I Dreamed a Dream adlı şarkıda olduğu gibi.

O gün seslendirdiği şarkının videosu, dijital sosyal medya platformlarında 150 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Susan Boyle, 47 yaşından sonra müzik dünyasına atım attı.

O yarışmadan sonra bir albüm yapmak için anlaşma imzalayan İskoç Susan Boyle, müzik yaşamını sürdürüyor. Fakat kazandığı ve ülkesi Birleşik Krallık'ın sınırlarını aşıp ABD'ye kadar uzanan şöhreti onu hiç değiştirmedi.





HOLLYWOOD'UN GENÇ YILDIZI ONA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Aradan yıllar geçti, Susan Boyle'un şöhreti, lafın gelişi değil ülkesinin sınırlarını aşıp dünyaya yayıldı...

Öyle ki Hollywood'un son dönemdeki en el üstünde tutulan yıldızlarından Timothee Chalamet onu "Yaşayan Britanyalıların En Büyüklerinden" biri olarak nitelendirdi son olarak.

Susan Boyle, o yarışmadan bu yana şöhretin yanı sıra servet de kazandı. Bugün milyonlarca sterlini var. Ama yine de eskiden olduğu gibi geliri kısıtlı insanların yaşadığı bölgede Blackburn'deki mahallesinden ayrılmayı reddetti.

Yani öyle şöhreti ve parayı bulan birçok kişi gibi hemen gösterişli bir semte ve bir malikaneye taşınmadı.

Susan Boyle, yarışmada ün kazandığından bu yana yıllar geçti. Adını artık tüm dünya biliyor... Onun hayatıysa hiç değişmedi. Bir tek saçının modeli, rengi ve giydiği kıyafetler değişiklik gösterdi.





MAHALLE KAFESİNE GİDİP YEMEĞİNİ YİYOR

Müzik dünyasının en ünlüleriyle birlikte şarkı söylüyor. Ama sonra mahallesine dönüp yerel hayır kurumlarına ait bir kafede oturup tost ve omlet yiyip çay içiyor.

Her ne kadar bankada 22 milyon sterlinden fazla parası olsa da mütevazı evinde iki kedisiyle birlikte hayatını sürdürüyor. Daha da ötesinde en yakın arkadaşlarına kazandığı başarı etrafında koparılan bu fırtınanın nedenini de anlamadığını söylüyor.

Susan Boyle, yaşadığı bölgenin altı bin sakininden gayet farksız bir biçimde eski sıradan ve mütevazı hayatına sımsıkı bağlı kalmakta ısrarlı bir başka deyişle.





SIK SIK GİTTİĞİ KAFENİN GARSONU ANLATTI

Boyle'un sık sık yemek ediği kafede çalışan Kim adlı arkadaşı da onu "Gayet normal biri. Bir süper star gibi davranmıyor. Buraya mutlu bir şekilde geliyor. Size sarılıyor, sizi gördüğünden nasıl da memnun olduğunu belli ediyor" diye anlattı.

Yine onun söylediğine göre tıpkı diğer insanlar gibi oturup omletini ve tostunu yediğini bazen de bir fincan çay içtiğini söyledi Kim. Onun değerlendirmesine göre kazandığı onca şöhrete karşın hiçbir yapmacıklığı da yok Susan Boyle'un.

BİR DE REKORUN SAHİBİ OLDU

Katıldığı yarışmayla bir anda dikkatleri üzerine çeken Susan Boyle, 2009 yılında yayınlanan I Dreamed a Dream adlı albümüyle bir haftada en çok satanlar listesine girdi ve o dönemin parasıyla 5 milyon sterlin gelir elde etti.

Aynı zamanda İngiltere'nin en çok satan ilk albümü unvanını kazandı. Bu şekilde Susan Boyle, kendisinden önce bu rekoru elinde bulunduran Leone Lewis'i de geride bırakmış oldu.





GRAMMY ADAYI OLDU, 22 MİLYON STERLİN SERVETİ VAR

2010 yılında çıkan The Gift adlı albümüyle de başarısını sürdürdü Susan Boyle. Bir yıl sonra Someone to Watch Over Me'yi çıkardı. Daha sonra da ardı ardına albümler geldi.

2013 yılında tüm dünya çapında 19 milyon albüm satan Susan Boyle, müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Grammy'ye de aday gösterildi. Şu anda 22 milyon sterlin civarında kişisel serveti olan Susan Boyle, buna rağmen mütevazı yaşantısını sürdürüyor.

Susan Boyle, kazandığı şöhrete ve paraya rağmen hala eski mütevazı mahallesinde yaşıyor.