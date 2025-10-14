Yarışma ünlüsünün büyük mutluluğu: İkiz kızları yoğun bakımdan çıktı: Hiç bu kadar gurur duymamıştım!

Haberin Devamı

O süre içinde de bu yaşına gelinceye kadar gösteri dünyasının kuralları gereği hep fiziksel görünümüne dikkat etti... Ama sonunda hayatının aşkını buldu, hamile kaldı ve sonunda da anne oldu. Üstelik de bir değil iki kız bebeği kucağına aldı bir seferde.

Şimdi de bebeklerini kucağına alıp gururla kamera karşısına geçti. Hem ikiz kızlarıyla ne kadar gurur duyduğunu hem de yıllar yılı ince görünmek için çaba harcadığı bedeninin nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

KIZLARIYLA DA KENDİSİYLE DE GURUR DUYUYOR

Bu anlattığımız kişi Little Mix adlı müzik grubuyla tanınan Jesy Nelson. 34 yaşındaki şarkıcı, X Factor adlı bir yarışma programında adını duyurdu. Sonrasında da genç kız şarkıcılardan oluşan Little Mix grubuna katıldı.

Şarkıcı, kısa bir süre önce de anne oldu. Ocean Jade ve Story Monroe adını verdiği ikiz kızlarını dünyaya getirdi.

Nelson, kızlarıyla birlikte çekilen siyah beyaz pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı. Bu sevimli pozlara Nelson'ın hamilelik ve doğumdan sonra değişen bedeniyle ilgili bir mesaj da eşlik etti.

Bir ara hamileyken bebeklerini kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını da gizlemedi Nelson...

Bu korkuya rağmen iki güzel kız çocuğu sahibi olmanın, vücudunun aslında ne kadar inanılmaz olduğunu anlamasını sağladığını sözlerine ekledi.

'DİLERİM KIZLARIM BENİM GİBİ HİSSETMEZ'

Bu zamana kadar zayıf kalmak için ne kadar çaba harcadığını da anlattı ünlü şarkıcı: "33 yıl boyunca aşırı diyetler yaptım. Karnımın daha düz olmasını diledim. Belim biraz daha ince olsun istedim. Neredeyse meme büyütme ameliyatı olacaktım. Şimdi burada bu fotoğrafı çektiriyorum" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü Jesy Nelson: "Dürüstçe söyleyebilirim ki vücudumla ve yaşadıklarımla hiç bu kadar gurur duymamıştım. Evet göğüslerim daha aşağıda ve karnım daha büyük. Eskisi gibi görünmüyor."

Anne olduğu için ayakları mutluluktan yerden kesilen şarkıcı yine de eskisinden çok farklı olan bedeninin başına gelen en güzel iki hediyeyi yarattığını hatırlattı.

Şarkıcı iki kızı için dileğini de tekrarladı: "Hamileliğimin dokuz ayında öğrendiğim bir şey varsa o da kızlarımın, benim vücudum hakkında hissettiğim şeyleri hissetmelerini asla istemediğimdir."

İKİZLER BİR SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Jesy Nelson aynı zamanda yakında anne olmayı bekleyen kadınlara da "Kendinize iyi davranın" diye seslendi.

Jesy Nelson, bir süredir Zion ile nişanlı. Mutlu çift, Nelson'ın yaşadığı bir ikiz hamileliği komplikasyonu yüzünden bebeklerini kaybetme tehlikesiyle karşılaştı.

Hatta ikizler dünyaya geldikten sonra bir süre yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ama neyse ki sonunda minik kızlar hayata tutundu ve çift de onları alıp evlerine götürdü.

Jesy Nelson ve Zion, ikizlerinin dünyaya gelmesinden kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyurmuştu.





Jessy Nelson, önce X Factor adlı yarışmada tanındı. Sonra da Leigh Anne Pinnock, Perrie Edwards ve Jade Thirwall'dan oluşan Little Mix grubuyla üne kavuştu.