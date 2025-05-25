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Bir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktı

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#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Damian Hurley
Bir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 07:55

Gösteri dünyasının iki ünlü ismi aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıkınca hayranlarını şaşkına çevirmişti. Bir ay önce ilk Instagram paylaşımlarını yaparak bu ilişkiyi ilan eden çift aşklarını resmileştirdi…

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Hollywood ünlülerinin kaçamak başlayan ilişkilerini ve yeni filizlenen aşklarını ilan ettikleri yer genelde katıldıkları kırmızı halı davetleri olur…

Birlikte oldukları bilinen ancak daha önce basının karşısına çıkmayan ünlü aşıklar giyinip süslenip kırmızı halıya el ele çıkıp poz vererek ilişkilerini saklı gizli yaşamaktan vazgeçtiklerini ve artık bu ilişkinin “resmi” bir hal aldığını genellikle böyle ortaya koyar.

Bir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktı

İşte magazin dünyasının son zamanlardaki gözde çifti de bunu yaptı ve artık birlikteliklerini dosta düşmana resmen ilan etti.

Dünyanın en güzel kadınlarından bir kabul edilen ünlü model Elizabeth Hurley ve country müzik şarkıcısı Biily Ray Cyrus yanlarına Hurley’nin oğlu Damian Hurley’i de alarak Roma’da ortaya çıktı.

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Bir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktı

Çift, dün Roma'da düzenlenen “Orizzonti | Rosso” sergisinin açılış yemeğine katılarak kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

İtalya'nın başkentindeki Palazzo Braschi'de Valentino'nun kutlandığı etkinliğe girmeden önce kol kola poz veren çifte kumrular oldukça neşeli görünüyordu.

Bir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktı

Kırmızı halıya 59 yaşındaki Elizabeth Hurley göğüs dekolteli ve uzun kollarıyla yere sarkan pembe elbisesiyle gelirken 63 yaşındaki Billy Ray Cyrus da siyah bir ceket, koyu kahverengi bir kovboy şapkası, Western tarzı botlar ve güneş gözlükleriyle onu görmeye alıştığımız gibiydi.

Etkinlikte ikiliye Elizabeth'in cesur bir kırmızı takım elbise giyen oğlu Damian Hurley de katıldı.

Birbirlerini tanıdıkları bile kimseler tarafından bilinmeyen sürpriz aşıklar nisan ayında Instagram’dan bir paylaşım yaparak ilişkilerini ilan etmişti.

Bir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktı

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Elizabeth Hurley bu beklenmedik ilişkiyi “Aslında birbirimize oldukça benziyoruz ve son derece iyi anlaşıyoruz” diye anlatmıştı.

Ne tavırlar ne de tarzları birbirine benzeyen, bu yüzden de ilişkileri tuhaf bulunan ünlü aşıklar aslında 2022 yapımı “Christmas in Paradise” filminde birlikte çalışmışlar ve böylece tanışmışlardı.

Bir yanında oğlu bir yanında sevgilisi… Sürpriz aşıklar Roma’da ortaya çıktı

İlişkiyi başlatan ilk hamle ise Elizabeth Hurley’den gelmiş ve ünlü model 2023’te evlenip bir yıl sonra ayrıldığı genç şarkıcı Firerose’dan boşanan Billy Ray Cyrus’a telefon edip halini hatırını sorunca ikilinin yakınlaşmasının ilk adımları atılmıştı.

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#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Damian Hurley

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