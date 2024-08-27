ÃœnlÃ¼ oyuncu bir hayal uÄŸruna evini, Ã¼lkesini terk etti: KahkahalarÄ± dÃ¼nyanÄ±n Ã¶teki ucundan bile duyuluyor

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KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giyilen, herkesin ulaÅŸamayacaÄŸÄ± elbiseleri, onlarÄ± tamamlayan deÄŸerli takÄ±larÄ± saymÄ±yoruz bile...Â

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±nca gÃ¶rÃ¼nen bu...

Peki ya Hollywood hayatÄ±nÄ±n orada para ve ÅŸÃ¶hret kazanmÄ±ÅŸ olanlar iÃ§in kusursuz olduÄŸunu mu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?

EÄŸer Ã¶yleyse bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi bir kez daha gÃ¶zden geÃ§irmenizde fayda var...Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸin aslÄ± Ã¶yle deÄŸil.

Belki ilk anda inanmasÄ± gÃ¼Ã§ ama bugÃ¼n hayatta sahip olduklarÄ±na Hollywood'da kavuÅŸan birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ usul usul oradan ayrÄ±lÄ±yor.

Ã‡iftlik satÄ±n alÄ±p doÄŸal hayata sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ± duymuÅŸsunuzdur zaten. Bir de Ã¶zellikle son yÄ±llarda, sayÄ±larÄ± artan bir grup Ã¼nlÃ¼ daha var. Onlar bÄ±rakÄ±n Hollywood'u, ABD'den bile taÅŸÄ±nÄ±yorlar.

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SAHÄ°P OLDUÄžU HER ÅžEYÄ° ORADA KAZANMIÅžTI... AMA ARDINA BÄ°LE BAKMADI

Ä°ÅŸte bunlardan biri de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ± (Desperate Housewives) adlÄ± diziyle ÅŸÃ¶hreti bulan Eva Longoria.

Hollywood'un Latin kÃ¶kenli gÃ¼zellerinden biri olan 49 yaÅŸÄ±ndaki Longoria, ABD'den ayrÄ±lÄ±p 56 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Jose Baston ve oÄŸlu Santiago ile birlikte yaz aylarÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi Ä°spanya'nÄ±n Marbella kentine taÅŸÄ±ndÄ±.

AltÄ± yaÅŸÄ±na giren oÄŸullarÄ± Santiago'yu Hollywood ortamÄ±ndan uzakta bÃ¼yÃ¼tme arzusu Eva Longoria ile kocasÄ± Jose Baston'un bu kararÄ± almasÄ±ndaki en Ã¶nemli neden...

Bu arada Longoria, daha Ã¶nce kalabalÄ±k trafikten de durmadan Ã§alÄ±ÅŸÄ±p ailesine vakit ayÄ±ramamaktan da ÅŸikayet etmiÅŸti.





ARTIK YÃœZLERÄ° DAHA FAZLA GÃœLÃœYOR

Sonunda Longoria ve Baston da Ã§areyi bir yazlÄ±k ev satÄ±n aldÄ±klarÄ± Ä°spanya'nÄ±n Marbella kentinde sÃ¼rekli yaÅŸamakta buldu.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de oradaki yeni hayatlarÄ± ikisinin de yÃ¼zlerini gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor. Bu durumu Eva Longoria, Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor zaten.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun son paylaÅŸÄ±mlarÄ± da bunu destekler nitelikte. Ãœstelik Longoria yeni Ã¼lkesinde kendi geniÅŸ ailesinden uzak kalmÄ±ÅŸ da deÄŸil.

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Annesi baÅŸta olmak Ã¼zere akrabalarÄ± da onlarla birlikte kocaman yazlÄ±k malikanede kalÄ±yorlar.

Oyuncu, sosyal medya sayfasÄ±ndan sÄ±k sÄ±k oÄŸlu Santiago ile kimi zaman plajda kimi zaman parkta Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor.

Bu kez bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ± ve yeÄŸeninin kendisini deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda havalara kaldÄ±rÄ±rken Ã§ekilen bir pozuna yer verdi.

Longoria'nÄ±n da yeÄŸeninin de kahkahalarla gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ± o pozda. Longoria paylaÅŸÄ±mÄ±na bir de "YeÄŸenim beni taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" notunu ekledi.

OÄžLUNUN GELECEÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N TAÅžINMA KARARI ALDI

Eva Longoria, ABD'den, orada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalbi olarak bilinen Los Angeles'tan Ä°spanya'ya taÅŸÄ±nma nedenini geÃ§en nisan ayÄ±nda Page Six'e verdiÄŸi rÃ¶portajda anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Longoria'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu taÅŸÄ±nma kararÄ±nÄ± almalarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeni beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Santiago.

Longoria, oÄŸlunun Hollywood'un bilindik Ã§emberine sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmamasÄ± iÃ§in onun uzakta daha farklÄ± bir Ã¼lkede yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. KocasÄ± da onunla aynÄ± fikirde olunca onlara dÃ¼ÅŸen, tasÄ± taraÄŸÄ± toplayÄ±p taÅŸÄ±nmak oldu.

Longoria ile Baston, bu kararÄ± aldÄ±ktan sonra Los Angeles'taki sekiz yatak odalÄ± lÃ¼ks malikanelerini de satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

BaÅŸlarda istedikleri 22.8 milyon dolarlÄ±k fiyatÄ± da ev bir an Ã¶nce satÄ±lsÄ±n diye 18.9 milyon dolara indirdi.

Ä°LK ETAPTA YAZLIK MALÄ°KANE... SONRA BAÅžKA BÄ°R EV ALACAKLAR

Åžu anda net olarak bilinmese de Eva ile Jose'nin ilk etapta Marbella'daki yazlÄ±k evlerinde kalacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Ki orasÄ± da zaten Los Angeles'taki malikanelerini aratmayacak tÃ¼rden bir mÃ¼lk.

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Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re Longoria ile Baston, Santiago'yu doÄŸal gÃ¼zelliklere sahip bir ortamda bÃ¼yÃ¼tmek istiyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Eva Longoria, bir sÃ¼re Ã¶nce Marbella'daki evini ne kadar sevdiÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ "Bir vaha... Benim cennetim" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ± Longoria.

Eva Longoria ve kocasÄ±nÄ±n Marbella'daki evi de Ã§ok gÃ¶steriÅŸli bir malikane. Longoria bir rÃ¶portajÄ±nda evi hakkÄ±nda "OrasÄ± bir yazlÄ±k ev, annem, kardeÅŸlerim ve onlarÄ±n Ã§ocuklarÄ± hep birlikte gelecekler. Hepsi iÃ§in de yatak odasÄ± var" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Longoria, kendisi ve ailesi iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir ayrÄ±ntÄ± olan bÃ¼yÃ¼k bir mutfaklarÄ± bulunduÄŸunu da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu, orada ailece vakit geÃ§irdiklerini sÃ¶yleyip "Mutfak evin merkezi" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

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EVÄ° ALIRKEN ORADA YAÅžAMA FÄ°KRÄ° AKILLARINDAYDIÂ

Longoria ve Baston yeni hayatlarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± Marbella'daki evlerini geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde satÄ±n aldÄ±.

Daha o zamanlarda bile Hollywood'dan taÅŸÄ±nma fikri akÄ±llarÄ±nÄ±n bir kÃ¶ÅŸesinde duruyordu.

Tabii ki Ã§iftin yazlÄ±k evi Ã¶yle sÄ±radan deÄŸil. GeniÅŸ bir arazide bulunan evin altÄ± tane yatak odasÄ±, yedi tane banyosu bulunuyor.

Bunlara ek olarak bir aÃ§Ä±k bir kapalÄ± yÃ¼zme havuzu, spor salonu da evin Longoria ve ailesine sunduÄŸu olanaklardan.

Ã‡ift, burayÄ± satÄ±n aldÄ±ktan sonra Ã¼nlÃ¼ mimar Nicolas Escanez ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸarak bir renovasyondan geÃ§irdi.

Gözden KaçmasÄ±n Eski elbiselerle geziyor ama okulda bile özel temizlikçisi var Haberi görüntüle





YILLAR Ã–NCE KURDUÄžU HAYALÄ°NÄ° GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RDÄ°Â

Evlerini Marbella'da almalarÄ±nÄ±n da bir nedeni var. Longoria o dÃ¶nemde Hello dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda bunu ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±: "Bundan yirmi yÄ±l Ã¶nce ilk kez Marbella'ya geldiÄŸimde hissettiÄŸim ilk bakÄ±ÅŸta aÅŸktÄ±. Ä°Ã§imden 'Bir gÃ¼n burada yaÅŸayacaÄŸÄ±m' demiÅŸtim" sÃ¶zleriyle ifade etmiÅŸti.

Sonunda da ÅŸu an ailesiyle birlikte taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu lÃ¼ks evi buldu. Evi de daha ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte Ã§ok sevdi ve satÄ±n aldÄ±lar. BÃ¶ylece Longoria, yÄ±llar Ã¶nce kurduÄŸu Marbella'da yaÅŸama hayalini de gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ oldu.

ARTIK TAM ZAMANLI OLARAK ORADA YAÅžIYORLAR

Longoria ile kocasÄ± Jose Baston'Ä±n Ä°spanya'daki evinde oÄŸlu Santiago iÃ§in kocaman bir bahÃ§e ile bir yÃ¼zme havuzu bulunuyor.

Eva Longoria o dÃ¶nemde "yarÄ± zamanlÄ±" yaÅŸamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya'daki evini bulabilmek iÃ§in tam beÅŸ yÄ±l harcadÄ±. Bu sÃ¼renin sonunda istediÄŸini buldu ve evi satÄ±n aldÄ±.

Ama Eva Longoria ile kocasÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± son karara gÃ¶re Ã§ift , kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±yla birlikte artÄ±k yarÄ± zamanlÄ± deÄŸil tam zamanlÄ± olarak Ä°spanya'da yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar.

'YA Ã‡ALIÅžIYORUM YA TRAFÄ°KTEYÄ°M'

Eva Longoria'nÄ±n Ä°spanya'ya taÅŸÄ±nmasÄ±ndaki bir baÅŸka amacÄ± da Los Angeles'Ä±n karmaÅŸasÄ±ndan uzaklaÅŸmak. Kentin yoÄŸun trafiÄŸinden ve durmadan Ã§alÄ±ÅŸmaktan kurtulacak Longoria kendi ifadesiyle.

Bu konuda bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z: " Los Angeles'ta Ã§ok fazla meÅŸgulÃ¼m. Bu o kadar da gÃ¼zel deÄŸil. Ya setteyim ya toplantÄ±dayÄ±m. Belki de kalabalÄ±k trafikte sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m."





ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE ARADIÄžINI BULDU

Eva Longoria ilk evliliÄŸini, 2002 ile 2004 arasÄ±nda Taylor Christopher ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2007 ile 2011 arasÄ±nda Tony Parker ile evli kaldÄ±. Longoria'nÄ±n bu ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve gÃ¼nlerce sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Åžu andaki eÅŸi Jose Baston ile evliliÄŸi ise 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Ã‡iftin tek Ã§ocuÄŸu Santiago artÄ±k beÅŸ yaÅŸÄ±nda.

Bu arada Baston'un eski evliliÄŸinden Natalia, Mariana ve Jose adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Longoria (en saÄŸda) Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ± adlÄ± diziyle kariyerinde zirveye Ã§Ä±ktÄ±.Â

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