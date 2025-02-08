Evlilik çağında üç kızı hatta bir torunu bile var... Ama aşk dedikodularından da geri kalmıyor!

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Üstelik son zamanlarda mesleğinde daha da bir parlamaya başladı. Önemli ödüller kazandı, daha önemli ödüllere aday gösterildi.

Artık her biri yetişkin olan kızlarıyla ilgileniyor bir yandan. Üstelik torun bile seviyor artık. Boşanmasına rağmen eski kocasına olan sadakati ve desteği de bir yana.

Ama bu ünlü yıldızın son dönemde gündemin ilk sıralarında yer almasının farklı bir nedeni var... Kendinden epey genç bir meslektaşıyla romantik bir yakınlaşma yaşadığı konuşuluyor!

Demi Moore bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu.

Bir yanda demansa yakalanan eski kocası Bruce Willis'e ve onun şu andaki karısı Emma Heming'e olan desteğiyle taktir topluyor Moore.

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Diğer yandan da yeni filmi Substance ile elde ettiği başarıyla konuşuluyor. Filmdeki performansıyla Altın Küre kazanan Demi Moore, bunca yıllık kariyerinde ilk kez en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a da aday.

Bütün bunların ötesinde onu daha da mutlu eden bir başka ayrıntı Bruce Willis ile evliliğinden doğan üç kızından en büyüğü olan Rumer'ın sayesinde torun sevincini de yaşaması.

Her ne kadar artık 62 yaşında olsa da belli ki kalbinin genç yanı hala elinden gitmedi Demi Moore'un.

Çünkü epeydir hayatında özel biri olmadığı bilinen Moore son günlerde bir aşk söylentisinin tam merkezinde.

İddialara göre genç meslektaşı Andrew Garfield ile aralarında bir aşk doğmak üzere.

Ama elbette bunun tek nedeni geçen ay yapılan Altın Küre töreninde sergiledikleri samimiyet değil. İleri sürülenlere göre çok daha fazlası var.

Yine de o gece ödül töreni sırasında yan yana geldiklerinde ortaya çıkan kimya herkesin dikkatini çekmiş durumda.

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Bu samimiyetin çok uzak olmasa da bir geçmişi de var ... Demi Moore ile 41 yaşındaki Andrew Garfield daha önce de samimi şekilde görüntülendiler.

Geçen yılın eylül ayında Kanada'nın Toronto kentinde yapılan film festivalinde Moore elini Garfield'ın omuzuna koymuş bir şekilde yürürken görüldü.

Konuşulanlara göre Demi Moore'un genç erkeklere karşı bir ilgisi var. Kendisinden 15 yaş genç üçüncü eşi Ashton Kutcher da bu duruma örnek olarak gösteriliyor.

Şimdilik Demi Moore ile Andrew Garfield arasındaki bu samimiyetin gerçekten romantik bir ilişki mi yoksa yakın arkadaşlık mı olduğu çok belli değil.

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Yine de konuşulanlara göre her ikisi de bekar olduğundan böyle bir yakınlaşma yaşamaları gayet normal. Aralarındaki yaş farkının ise ikisi için de hiçbir önemi yok!

Demi Moore ilk evliliğini 1981 ile 85 arasında Freddy Moore ile yaptı. Aslına bakılırsa soyadı da o evliliğinden kaldı. Ünlü oyuncunun aile soyadı Guynes.





Moore, ikinci evliliğini 1987 ile 2000 arasında Bruce Willis ile yaptı. Bu evlilikten üç kızları ve bir de kız torunları var. Boşanmalarına rağmen birbirleriyle iyi dost oldular. Willis'in demans hastalığına yakalanmasından sonra Moore ondan desteğini hiç esirgemedi.

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Oyuncunun üçüncü kocası ise Ashton Kutcher. Bu evlilik 2005 ile 2013 arasında sürdü. Kutcher, Moore'dan 15 yaş daha gençti.





Demi Moore, Bruce Willis ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer ve eski sevgilisi Derek Richard Thomas sayesinde bir de büyükanne oldu. Her fırsatta minik torunu Louetta ile vakit geçiriyor.

Rumer'ın kızı çoktan bir yaşına geldi bile.