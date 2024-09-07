Bir türlü evlenmeyi başaramadı.... Ama akşam yemeğine giderken gelin gibi giyindi!

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Ama bu nişan uzadıkça uzadı... Hem güzel yıldız, hem de nişanlısı parmaklarındaki yüzüklere rağmen bir türlü evlenmediler...

En çok da ilk gençlik yıllarında başından bir evlilik geçen yıldız, epeydir soğuk baktığı bu fikre son zamanlarda biraz daha yakın hissetmeye başladı kendini...

Yedi yıllık birlikteliğin ve nişanlılığın sonunda nihayet hazırlıklar başladı...

Henüz düğün haberi gelmedi ama yıldız, birkaç gün önce nişanlısı ve arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğine giderken tam da kendi tarzında bir gelinlik giymiş gibi bir görünüm sergiledi.

Onu görenler de "Belli ki düğün hazırlıkları hızlandı... Bu elbise de gelinlik provası gibi" yorumunu yaptı.

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Hudson, bu yıl yaz tatilini nişanlısı ve arkadaşlarıyla birlikte Avrupa'da geçirdi. O sırada çekilen fotoğrafları da bol bol sosyal medya hesabından paylaştı.



Hayranları ve sosyal medya takipçileri Kate Hudson'dan söz ettiğimizi hemen anladı...

Sinemanın deli dolu yıldızı Goldie Hawn'ın eski eşi Bill Hudson ile evliliğinden dünyaya gelen 45 yaşındaki Kate, nişanlısı Danny Fujikawa ve arkadaşlarıyla birlikte yaz tatilini Avrupa'da geçirdi. Oradaki anlarını da sosyal medya hesabından sık sık paylaştı.

Fransa'dan yaptığı bir paylaşımda Hudson, çıktıkları neşeli bir akşam yemeğinde çekilen fotoğraflarına yer verdi.

O görüntülerde Hudson'ın üzerinde uzun, beyaz bir gece elbisesi vardı.

Onu gören hayranları da "Kate gelin gibi giyinmiş... Belli ki düğün yakın o da prova yapıyor" diye yorumladı o görüntüleri.

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Takipçileri Hudson'ın elbisesini "gelinlik alıştırması" olarak yorumladı.

Kate Hudson, üzerindeki elbiseyi çok beğenmiş olmalı ki sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yaptı.





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Hayranları beş yaşında Rani adında bir kızları olan Hudson ile Fujikawa'dan bir düğün haberi bekliyor.



Aslına bakılırsa hayranları Kate Hudson ile Danny Fujikawa'dan epeydir bir düğün haberi bekliyor...

15 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, yedi yıldır birlikte. Bu süreçte dünyaya gelen kızları Rani Rose da beş yaşına geldi.

Küçük kız, Hudson'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Ryder ve sonraki birlikteliğinden doğan Bingham ile aynı evde büyüyor.

Öz babası yerine annesi Goldie Hawn'ın sevgilisi Kurt Russell tarafından büyütülen Kate Hudson, evlilik ve düğün ile ilgili fikirlerini zaman zaman katıldığı programlarda ve röportajlarında ifade ediyor.

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Söylediğine göre Hudson için evlilik kararı vermekten daha zor bir ayrıntı var: Düğün hazırlıkları!

Ona göre evlenmeye karar vermek kolay, ama hazırlık yapmak, düğünü planlamak kabustan beter bir durum.

Birkaç ay önce verdiği bir röportajda Kate Hudson, artık evlenmeye hazırlandıklarını söylemişti. Ama onun hayali öyle büyük bir düğün yapmak değil herkesin keyif alacağı bir parti düzenlemek.

ÇOK GENÇ YAŞTA İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI

Kate Hudson, ilk evliliğini kendisinden 12 yaş büyük olan Chris Robinson ile yaptı.

Aslında o sırada evlenecek kadar hayat tecrübesi yoktu ama belli ki çok aşıktı. Çünkü bu durumu programda "Evliliği bir saniye bile sorgulamadım" diye anlattı Hudson. Bunun nedenini de "Aramızda çok sıkı bir bağ vardı" diye anlattı.

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İlk eşi hakkındaki konuşmasını da şöyle sürdürdü Hudson: "Chris bana aşk hakkında çok şey öğretti. Bizim ilişkimiz harika ve çok tutkulu bir ilişkiydi."

Kate Hudson ile müzisyen Chris Robinson, 2000 yılında evlendiler. O sırada Hudson henüz 21 yaşındaydı.

2004 yılında, şu anda 20 yaşına giren oğulları Ryder'ı kucaklarına aldı eski çift. Bundan üç yıl sonra da evliliklerini bitirdiler.

Ünlü yıldız, bu ilk evliliğinin bitmesinden sonra Matt Bellamy ile nişanlandı. Bu ilişkisinden de şu anda 12 yaşında olan oğlu Bingham dünyaya geldi.





Hudson'ın şu andaki nişanlısı Danny Fujikawa'dan da 5 yaşında Rani Rose adında bir kızı bulunuyor.

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Yıldızın üç farklı ilişkisinden üç tane çocuğu bulunuyor.