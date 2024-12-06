Altı ay önce nişanlanmışlardı... Daha fazla bekleyemediler: Son dakika düğünü

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Birkaç kez farklı isimlerle romantik ilişki yaşasa da bunlar çok uzun ömürlü olmadı.

Sonunda kendini ikinci evliliğini yapmaya hazır hissettiği an geldi ve bir kez daha gelinlik giydi. Üstelik bu kez bir son dakika düğünüyle dünya evine girdi.

İLK EVLİLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bu kısaca anlattığımız öykünün kahramanı, henüz 16 yaşındayken 50 yaşında olan oyuncu Doug Hutchison ile hayatını birleştiren ve onunla dokuz yıl evli kalan Courtney Stodden…

İlk evliliği hüsranla sonuçlansa da Stodden, ekranda tanınan Hutchison ile yaptığı evlilik sayesinde kendi de adını duyurdu.

Şu anda 30 yaşında bir TV ünlüsü olan Courtney Stodden, bu ayın ikinci günü geçen yıldan bu yana birlikte olduğu 41 yaşındaki yönetmen Jared Safier ile aniden evlendi.

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Stodden ile Safier, "son dakika" diye tanımladıkları nikah törenlerini Palm Springs'teki Casa de Monte Vista'da yaptı. Çiftin 3 Aralık'ta gerçekleşen evlilik törenine sadece 20 konuk katıldı.

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'BİZ İKİMİZ DE ÇILGINIZ'

Courtney Stodden, US Weekly'ye yaptığı açıklamada "Evlenme planları yapıyorduk ama günü belirlememiştik. Biz ikimiz de aynı türden birer çılgınız. Birbirimize baktık ve 'Bunu yapmak için doğru zaman bu' dedik" sözleriyle hızlı düğüne nasıl karar verdiklerini anlattı.

Stodden ile Safier, beraberliklerini resmiyete dökmek için ikisinin de ailelerinin bir arada olacağı Şükran Günü'nün iyi bir zaman olduğuna karar verdi.

Aslına bakılırsa aileleri de bu kadar acele bir evlilik kararı aldıklarını duyunca "Siz delirdiniz mi?" diye tepki gösterdi Stodden'ın anlattığına göre.

Ama genç kadın zaten birlikte yaşamak için bir ev satın aldıklarını ve evliliği de aradan çıkarmak istediklerini belitti.

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DÜĞÜN KARARI ANİ VERİLDİ AMA GELİNLİĞİNE ÇOK ÖZENDİ

Her ne kadar alelacele evlenme kararı alınsa da Courtney Stodden, bu özel günde giyeceği gelinlik için özel bir çaba sarf etti.

Sevgilisiyle hayatını resmen birleştireceği gün giymek için 60 bin dolarlık vintaj bir gelinlik satın aldı. Sonra da kendini çok güzel ve çok iyi hissettiği bu gelinliğin içinde Jared Safier ile evlendi.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen Courtney Stodden, US Weekly'ye "Kendimi heyecanlı hissediyorum. Bu yolculuk içinde olmak istediğim yerde olduğumu hissediyorum. Bugüne kadar olup biten her şey beni bu noktaya getirdi" diye konuştu.

Sadece Stodden değil, kocası da olup bitenlerden dolayı gayet mutlu. O da duygularını "Harika hissediyorum. En iyi arkadaşımla ve hayatımın aşkıyla hem onun ailesinin hem de kendi ailemin gözleri önünde evlendim" sözleriyle anlattı.

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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Courtney Stodden'ın kamuoyunun dikkatini çekmesi, 2011 yılında oyuncu Dough Hutchison ile yaptığı evlilikle oldu.

Aralarındaki yaş farkı, bu gibi durumların normal karşılandığı gösteri dünyasında bile dikkat çekti. Evlilik 2020 yılında bitti.

Bunun ardından Stodden, 2021 ile 2023 yılları arasında iş insanı Chris Seng ile birliktelik yaşadı.

Ondan ayrıldıktan sonra da bugün evlendiği Jared Safier ile tanıştı. Aynı yılın ağustos ayında flört etmeye başlayan Courtney ile Jared, bu yıl haziran ayında da nişanlarını ilan etti.

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Courtney Stodden, ilk evliliğini çok genç yaşında Doug Hutchison ile yapmıştı. Döneminde çok konuşulan bu evlilik dokuz yılda bitti.