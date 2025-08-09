Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu!

Haberin Devamı

Tam tersine, değeri hiçbir servetle ölçülemeyecek büyük bir sevgiyle girdi yeni yaşına: Geç sahip olduğu biri kız diğeri erkek iki çocuğuna sarılarak. Yanında kocasıyla birlikte!

ALDIĞI İKİ OSCAR BİLE BU KADAR MUTLU ETMEMİŞTİ

Bu şanslı kişi Hollywood'un iki Oscar ödüllü yıldızı Hilary Swank'ın ta kendisi...

30 Temmuz 1974 doğumlu olan Swank, 51'nci yaşını kutlamak için kocası Philip Schneider ve biri kız diğeri erkek ikizleri Aya ve Ohm ile birlikte bir tatile çıktı.

Bu kutlama tatili için İtalya'da Forte dei Marmi'yi seçen Swank ve Schneider, aslında ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlamanın ötesinde ikizlerini denize sokup oynadıkları oyunlarla onları eğlendirdi.

Swank ile Schneider, ikizleri aralarında paylaşıp kucaklarına aldılar ve ailece denize girdiler. Swank bir ara ikizlerin ikisini de kocasının kucağına verdi ve onların fotoğrafını çekti.

Sonra kumsala çıkan çift, Aya ve Ohm'un üzerindeki ıslak kıyafetleri kurularıyla değiştirdi. Ardından da onlarla birlikte uzun uzun neşeli bir şekilde oyun oynamaya daldı.

48 YAŞINDA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE HAMİLE KALDI

Hilary Swank'ın ikizlerini bu kadar ilgi çekmesinin tek nedeni ünlü bir annenin çocukları olmaları değil. Bu da var elbette ama asıl ilgi nedeni Swank'ın ikizlerine 48 yaşında hamile kalması...

Üstelik bebeklerine tüp bebek yöntemiyle sahip olması.

Philip Schneider ile 2018 yılında evlenen Hilary Swank, 2022 yılında katıldığı Good Morning America adlı programda hamileleğini duyurdu.

"Bu uzun zamandır beklediğim bir şeydi" diyen Swank böylece mutluluktan ayaklarını yerden kesen bu haberi kamuoyuna da ilan etmiş oldu.

Hilary Swank'ın ikizlerinin doğum tarihi de onun açısından çok önemli.

Swank ve kocası, ikizleriyle bol bol denize girdi.





Deniz sonrasında da onlarla oyunlar oynadı.





HİÇ GÖREMEDİKLERİ DEDELERİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ PAYLAŞIYORLAR

Çünkü uzun süre hastalığıyla mücadele ettikten sonra hayata veda eden babasıyla ikizleri aynı doğum gününü paylaşıyorlar.

Her ne kadar dedeleri Stephen, Aya ile Ohm'u görememiş olsa da en azından uzun bir zaman aralığıyla aynı gün doğmaları da aralarında bir bağlantı kurulmasını sağladı.





Hilary Swank, 'mucize' diye tanımladığı ikizlerinin isimlerini de bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Kız olan Aya, erkek olan Ohm.

