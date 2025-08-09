×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu!

Güncelleme Tarihi:

#Hilary Swank#Philip Schneider#Oscar
Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 15:48

Beyazperdenin bol ödüllü ve çok ünlü yıldızı yeni yaşına kolu kucağı dolu girdi! Ama sanmayın ki onun kollarını dolduran yağmur gibi yağan hediyelerdi...

Haberin Devamı

Tam tersine, değeri hiçbir servetle ölçülemeyecek büyük bir sevgiyle girdi yeni yaşına: Geç sahip olduğu biri kız diğeri erkek iki çocuğuna sarılarak. Yanında kocasıyla birlikte!

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu

ALDIĞI İKİ OSCAR BİLE BU KADAR MUTLU ETMEMİŞTİ
Bu şanslı kişi Hollywood'un iki Oscar ödüllü yıldızı Hilary Swank'ın ta kendisi...

30 Temmuz 1974 doğumlu olan Swank, 51'nci yaşını kutlamak için kocası Philip Schneider ve biri kız diğeri erkek ikizleri Aya ve Ohm ile birlikte bir tatile çıktı.

Bu kutlama tatili için İtalya'da Forte dei Marmi'yi seçen Swank ve Schneider, aslında ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlamanın ötesinde ikizlerini denize sokup oynadıkları oyunlarla onları eğlendirdi.

Haberin Devamı

Swank ile Schneider, ikizleri aralarında paylaşıp kucaklarına aldılar ve ailece denize girdiler. Swank bir ara ikizlerin ikisini de kocasının kucağına verdi ve onların fotoğrafını çekti.

Sonra kumsala çıkan çift, Aya ve Ohm'un üzerindeki ıslak kıyafetleri kurularıyla değiştirdi. Ardından da onlarla birlikte uzun uzun neşeli bir şekilde oyun oynamaya daldı.

Gözden KaçmasınBunca yıl bu sevdayı nasıl taşıdın kalbinde 26 yıl öncesinin gencecik set aşıkları bebek arabasıylaBunca yıl bu sevdayı nasıl taşıdın kalbinde! 26 yıl öncesinin gencecik set aşıkları bebek arabasıylaHaberi görüntüle

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu

48 YAŞINDA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE HAMİLE KALDI
Hilary Swank'ın ikizlerini bu kadar ilgi çekmesinin tek nedeni ünlü bir annenin çocukları olmaları değil. Bu da var elbette ama asıl ilgi nedeni Swank'ın ikizlerine 48 yaşında hamile kalması...

Üstelik bebeklerine tüp bebek yöntemiyle sahip olması.

Philip Schneider ile 2018 yılında evlenen Hilary Swank, 2022 yılında katıldığı Good Morning America adlı programda hamileleğini duyurdu.

"Bu uzun zamandır beklediğim bir şeydi" diyen Swank böylece mutluluktan ayaklarını yerden kesen bu haberi kamuoyuna da ilan etmiş oldu.

Hilary Swank'ın ikizlerinin doğum tarihi de onun açısından çok önemli.

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu

Haberin Devamı

Swank ve kocası, ikizleriyle bol bol denize girdi.

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu

Deniz sonrasında da onlarla oyunlar oynadı.

Gözden KaçmasınÖlene kadar bekar kalacağım diye yemin etmişti... Artık 85 yaşında, küçük adımlarla yürüyor... Ama efsane oyuncu genç sevgili peşinde"Ölene kadar bekar kalacağım" diye yemin etmişti... Artık 85 yaşında, küçük adımlarla yürüyor... Ama efsane oyuncu genç sevgili peşindeHaberi görüntüle

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu

HİÇ GÖREMEDİKLERİ DEDELERİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ PAYLAŞIYORLAR
Çünkü uzun süre hastalığıyla mücadele ettikten sonra hayata veda eden babasıyla ikizleri aynı doğum gününü paylaşıyorlar.

Her ne kadar dedeleri Stephen, Aya ile Ohm'u görememiş olsa da en azından uzun bir zaman aralığıyla aynı gün doğmaları da aralarında bir bağlantı kurulmasını sağladı.

Gözden KaçmasınKendisi bu hayata uyum sağlamak için canını dişine takmıştı... Özenle büyüttüğü şımarık kızı annesinin yüzünü kara çıkardıKendisi bu hayata uyum sağlamak için canını dişine takmıştı... Özenle büyüttüğü 'şımarık kızı' annesinin yüzünü kara çıkardı!Haberi görüntüle

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu

Hilary Swank,  'mucize' diye tanımladığı ikizlerinin isimlerini de bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Kız olan Aya, erkek olan Ohm. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorumBir zamanlar başının üstünde bir çatı bile yoktu, şimdi milyonları var... Hâlâ arabada uyuduğumuz o sokaklarda dolaşıyorumHaberi görüntüle

Bir tane isterken ikisi bir arada geldi... Geç oldu ama çok güzel oldu.. Ünlü oyuncuyla kocasının kolu kucağı dolu

 
Boys Don't Cry ve Million Dollar Baby filmleriyle Oscar kazanan Hilary Swank, babasını yitirmenin acısını çekse de 48 yaşında gelen annelik sevinci ve kocasıyla kurduğu mutlu evliliğinin keyfini çıkarıyor. 

Gözden Kaçmasın30 milyon yeni eve harcadı... 4 milyon mobilyalara ve tadilata gitti... Ünlü çift rıhtımlar üzerinde yeni hayata başlıyor30 milyon yeni eve harcadı... 4 milyon mobilyalara ve tadilata gitti... Ünlü çift rıhtımlar üzerinde yeni hayata başlıyor!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hilary Swank#Philip Schneider#Oscar

BAKMADAN GEÇME!