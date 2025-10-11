×
Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dünya turunda... Ünlü ailenin bebeÄŸi yollarda büyüyor!

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor
O Ã¶yle bir bebek ki daha doÄŸmadan dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki milyonlarca kiÅŸinin meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± ona yÃ¶neldi. Tabii ki doÄŸumu ailesini ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± sevince boÄŸdu. Ama diÄŸer yandan onu ve ailesini fiziksel olarak hiÃ§ gÃ¶rmemiÅŸ ve gÃ¶rmeyecek olanlar bile sanki kendi evlatlarÄ± gibi baÄŸÄ±rlarÄ±na bastÄ±...

Bu koÅŸullarda bÃ¼yÃ¼yen bu kÄ±z bebek artÄ±k 1 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§ti... Ailesi yeni yaÅŸÄ±nÄ± kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kutladÄ± ama bir yandan da daha ne olup bittiÄŸinden habersiz o bebek, kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyayÄ± geziyor...

Daha ÅŸimdiden birkaÃ§ tane Ã¼lke gÃ¶rdÃ¼ bile... Bir baÅŸka deyiÅŸle sokaklarda bÃ¼yÃ¼dÃ¼... Zaten ÅŸimdi de yanÄ±nda annesi ve babasÄ±yla birlikte bir gezide.

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor

ONU YANLARINDAN AYIRMIYORLAR
Bu uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÄ±z bebek, ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin ilk torunu Ä°man...

Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n ilk Ã§ocuÄŸu olan Ä°man, geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda bir yaÅŸÄ±na girdi... HenÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k olsa da dÃ¼nyayÄ± tanÄ±masa da milyonlarca kiÅŸi onu Ã§oktan tanÄ±dÄ±...

Ãœstelik Ä°man daha dÃ¼nyadaki serÃ¼veninin Ã§ok baÅŸÄ±nda olsa da anne ve babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda Ä°talya senin Fransa benim Katar'a da gidelim diyerek Ã¼lke Ã¼lke geziyor.

KÃ¼Ã§Ã¼k Ä°man ÅŸimdi de annesi Rajwa ve babasÄ± HÃ¼seyin ile birlikte Fransa'da. Oradan da Ä°ngiltere'ye geÃ§ecek.

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor


ANNE VE BABASININ KUCAÄžINDA DÃœNYAYI GEZÄ°YOR
Resmi bir ziyaret iÃ§in Fransa'da bulunan Rajwa ile HÃ¼seyin giderken kÄ±zlarÄ±nÄ± da evde bÄ±rakmadÄ±, onu da yanlarÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Zaten geÃ§en yaz Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de yine babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda Venedik'e gitmiÅŸti.

Elbette kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z anne ve babasÄ±yla birlikte davetlere katÄ±lmÄ±yor, ona dadÄ±sÄ± eÅŸlik ediyor. Ama Rajwa ile HÃ¼seyin, gÃ¶revlerinden ya da etkinliklerden arta kalan zamanlarÄ±nda kÄ±zlarÄ± Ä°man ile vakit geÃ§iriyorlar.

Bunun son Ã¶rneÄŸini de Fransa ziyaretinde sergiledi Ã§ift.

Bir trende yolculuk ederken bir yandan da minik Ä°man ile oynadÄ±klarÄ± anlarda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±lar. BÃ¶ylece Rajwa ile HÃ¼seyin'in iÅŸ gezilerinde bile evlatlarÄ±ndan ayrÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Seviyor, seviliyor, geleceÄŸi de parlak... Herkesin bulamayacaÄŸÄ± bir eÅŸ nasip oldu... Ama onun yÃ¼zÃ¼nden istediÄŸi ayakkabÄ±yÄ± bile giyemiyor

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor

Minik Ä°man ÅŸu sÄ±ralar annesi ve babasÄ±yla birlikte Fransa'da oradan da Ä°ngiltere'ye geÃ§ecek.

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor

Prenses Ä°man, annesi, babasÄ± hatta babaannesi, halalarÄ± ve eniÅŸtesiyle birlikte Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ä°talya'ya gitti.

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor

Yine annesi Rajwa ve babasÄ± HÃ¼seyin ile birlikte Bahreyn'e gitmiÅŸti.
Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor

TAHTTA HAKKI YOK AMA AÄ°LESÄ°NÄ°N GÃ–Z BEBEÄžÄ°
Her ne kadar Ã¼lkenin kurallarÄ± gereÄŸi Ä°man'Ä±n taht Ã¼zerinde bir hakkÄ± olmasa da KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah bu ilk torunlarÄ±nÄ± el Ã¼stÃ¼nde tutuyorlar...

Zaten minik bebek doÄŸduÄŸunda da ne Rania ne de Abdullah onu kucaklarÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rmedi.

En bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± HÃ¼seyin'in ilk bebeÄŸini her fÄ±rsatta ziyaret edip sevdiler, onunla oyunlar oynadÄ±lar... Zaten Rania zaman zaman torunuyla Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

BaÅŸta HÃ¼seyin olmak Ã¼zere annesi ve babasÄ± Ä°man'Ä±n doÄŸumunu daha dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± anda herkese ilan etti.

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor

BABASI SEVÄ°NÄ°NDEN BÃœTÃœN BEBEKLERE ALTIN DAÄžITTI
Hatta HÃ¼seyin o kadar mutlu oldu ki kÄ±zÄ±yla aynÄ± hastanede, aynÄ± gÃ¼n doÄŸan bebeklere birer altÄ±n lira bile daÄŸÄ±ttÄ±.

Rania ile Abdullah da Ä°man'Ä±n dÃ¼nyaya geliÅŸini "Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun" diyerek sosyal medya sayfalarÄ±ndan duyurdu.

Minik bebek hastaneden Ã§Ä±kmadan Rania, Abdullah ve diÄŸer Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± da hemen gelin Rajwa'nÄ±n yanÄ±na koÅŸtular.Â Ã–zetle minik Ä°man ailesine mutluluk getirdi... DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda doÄŸan bÃ¼tÃ¼n bebekler gibi!

Bir tane daha doÄŸurup bize yine altÄ±n daÄŸÄ±tÄ±n: Daha bir yaÅŸÄ±nda dÃ¼nya turunda... ÃœnlÃ¼ ailenin bebeÄŸi yollarda bÃ¼yÃ¼yor

KraliÃ§e Rania ilk torunu Ä°man'Ä± doÄŸduÄŸu gÃ¼nden beri kucaÄŸÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼yor... Bu arada Rania ile Abdullah'Ä±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man ve damadÄ± Jameel Thermiotis'den de Amina adÄ± verilen ikinci torunu olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

