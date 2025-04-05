Bir sürü çocukla bekar kaldı... Mikrofon başında hıçkırarak ağladı... Yalnız ölmek istemiyorum

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Ardından yine babası sayesinde çok da zorlanmadan televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Birçok ünlü yapımda oynadı.

Üstelik kamera karşısında kariyer yapmak isteyen yaşıtları bunun için fazlasıyla çalışıp çabalarken ünlü soyadı sayesinde bu konuda da zorlanmadı.

Ama diğer açıdan bakıldığında onun hakkında "varlık içinde yokluk çeken biri" dersek yanılmış olmayız.

Çünkü babası öldükten sonra onun milyon dolarlık servetinin kontrolü annesine geçti. O da onca zenginlikten sadece "devede kulak" denilecek bir miktarla yetinmek zorunda kaldı.

İlk evliliği ihanet yüzünden bitti. Bu konu ise tamamen onun sorumluluğunda. Çünkü kocasını aldatan kendisiydi.

Sonunda ikinci evliliği de bitti ve o da beş çocuğuyla bir başına kaldı. Şimdi ise geleceğinin ne olacağını bilmiyor. Kendi hazırlayıp sunduğu programda da "Yalnız ölmek istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

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HAYATI HEP ÇALKANTILI GEÇTİ

Öykünün belli kısımlarından Tori Spelling'den söz ettiğimiz anlaşıldı büyük olasılıkla.

TV dünyasına birçok unutulmaz dizi armağan eden ünlü yapımcı Aaron Spelling ile karısı Candy'nin iki çocuğundan biri olan Tori Spelling, inişli çıkışlı bir hayat sürdürdü hep.

İlk gençlik yıllarında Beverly Hills 90210 adlı yapımla yıldızını parlattıktan sonra bir yandan diziler ve sinema filmleri bir yandan da TV şovları derken kendine hatırı sayılır bir kariyer inşa etti.

Bütün bunları yaparken kendi parasını kazandı ama babasının ölümünden sonra onun bıraktığı 600 milyon dolarlık servetinden sadece 800 bin dolar alabildi.

Onu bu kadarla yetinmek zorunda bırakan annesi Candy ile de arası yıllardır bir türlü düzelmedi.

Tabii düzelmeyen tek ayrıntı bu değil.

İKİNCİ EVLİLİĞİ GEÇEN YIL BİTTİ

Tori Spelling hayatını bir türlü rayına oturtamadı. Aşkı uğruna o sırada evli olduğu Charlie Shanian'a ihanet ettiği ikinci kocası Dean McDermott'tan da geçen yıl boşandı.

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O zamandan bu yana da ikinci evliliğinden dünyaya gelen beş çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Bu yılın başında Los Angeles'ı yakıp kül eden yangın yüzünden evini de terk etmek zorunda kalan Spelling, sürdürdüğü, birçok insana masal gibi görünen hayatına rağmen geleceği konusunda karamsar.

Bunu da kendisinin hazırlayıp sunduğu MisSpelling adlı podcast yayınında samimi bir şekilde ifade etti. Hatta bir ara kendini tutamadı ve yalnız ölmek istemediğini söyleyerek hıçkırıklara boğuldu.

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MESLEKTAŞINI KONUK ETTİ

Tori Spelling; programının yeni bölümünde meslektaşlarından Aubrey O'Day'i konuk etti.

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Sohbet sırasında da erkeklerle yaşadığı tuhaf ilişkileri ele aldı, hatta bu konuyu terapistiyle konuştuklarını da sözlerine ekledi.

Spelling "Gelecekte nerede durduğumu bilmiyorum.. Şu anda 51 yaşında beş çocuklu ve bekar bir anneyim" dedi.

Sonra da sesi titreyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben sadece yalnız olmak istemiyorum. Ben yalnız ölmek istemiyorum."

Sözün bu kısmında ise Tori Spelling kendini tutamadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun bu durumu konuğu Aubrey O'Day'i de etkiledi. Hemen Spelling'e sarıldı ve onu teselli etti.





Tori Spelling, programının bir bölümünde yalnız ölmek istemediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Spelling'i o anlarda konuğu teselli etti.

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ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE UCUZ MOTELLERDE VE KARAVAN PARKINDA YAŞADI

Tori Spelling'in geçen yıl boşandığı eski kocası Dean McDermott'tan 18 yaşında Liam, 16 yaşındaStella, 13 yaşında Hattie, 12 yaşında Finn ve 8 yaşında Beau adında beş tane çocuğu bulunuyor.

Boşanma aşamasında beş çocuğuyla birlikte önce ucuz bir motel odasında ardından da karavan parkında yaşayan Tori Spelling, sonradan başını sokacak bir ev bulmuştu.

Bu arada... "Ev" dediysek bunun sıradan bir ev olmadığını, sadece Hollywood koşullarında mütevazı sayılabilecek bir konut olduğunu da ekleyelim.

Aslına bakılırsa Tori Spelling, yalnızlıktan hoşlanmadığını ama bir hayat arkadaşı bulmanın kendisi için kolay olmadığını daha önce yine kendi programında ifade etmişti.

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Spelling; geçen yıl mayıs ayında programına Sara Evans'ı konuk etti. O sırada da aslında yeni bir çocuk daha dünyaya getirmeye açık olduğunu saklamadı. Ama sevgili bulma konusunda zorluk çektiğini de söylemeden geçemedi Spelling.

EVLİLİKLERİ İHANETLE BAŞLAMIŞTI

Tori Spelling, gerilimli geçen uzun bir sürenin ardından boşanma davası açtığı kocası Dean McDermott ile 2006 yılında evlendi. Son iki buçuk yıldır araları iyi olmayan çift, ayrı hayatlar yaşamaya başladı. Sonunda da geçen yıl beklenen boşanma davası geldi.

Spelling ilk evliliğini Charlie Shanian ile yaptı. Fakat birlikte çalıştıkları bir filmin setinde Dean McDermott ile tanışınca ona aşık oldu. Aynı durum McDermott için de geçerliydi.

O da tanıştıklarında Jo Eustace ile evliydi. Fakat ilk görüşte başlayan bu set aşkı yüzünden gözleri eşlerini görmez oldu. Zaten ilk adımları evli oldukları eşlerine ihanet etmek oldu.

Sonunda onlardan boşanıp birlikte bir hayat kurdular. Bu süreçte beş tane de çocuk sahibi oldular.

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BEŞ ÇOCUKLA SEVGİLİ BULMAK KOLAY DEĞİL

Konuyu, Dean McDermott'un bu eski evliliğinden şu anda 25 yaşında oyan Jack adında bir oğlu olduğunu belirterek toparlayalım.

Fakat Jack'in, kendisi daha küçücükken annesini aldatan babasıyla arası iyi değil. İkili, görüşmüyorlar bile.

Eski eşi hemen kendine yeni bir sevgili bulsa da kendisi için durumun o kadar kolay olmadığını belirtti Spelling.

Buna gerekçe olarak da çok sayıda çocuk sahibi olmasını gösterdi: "Gelecekte bir partner bulma konuşunda endişeliyim. Benim beş tane çocuğum var. Bunu kim ister" diyerek kendini ifade etti.