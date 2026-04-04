Bir ses yarışmasıyla prıl pırıl parlamıştı: Çocuklarım beni üstü başı kir pas içinde yemek yapan bir anne olarak hatırlasın!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2026 17:16

Televizyon ekranlarına gelen yetenek yarışmalarını bilirsiniz... Bir dönem ülkemizde de furyası esip geçen bu yarışmalardan gerçekten nitelikli isimler de çıkar...

Müzik ya da TV dünyasında kariyer yapan bu isimlerin bazıları sonradan da gerçek bir yıldıza dönüşürler.

BİR YETENEK YARIŞMASIYLA TANINDI
İşte bunlardan biri de Carrie Underwood…

43 yaşındaki country şarkıcısı Underwood, 2005 yılında yayınlanan American Idol adlı yarışmanın dördüncü sezonunu kazandıktan sonra yıldız gibi parlamaya başladı.

O parıltısı da hala yerli yerinde.

Yarışmayı kazandıktan beş yıl sonra Mike Fischer ile evlenip iki erkek çocuk annesi oldu Underwood. Şimdi bir yandan mutlu aile yaşantısını, diğer yandan da başarılı kariyerini sürdürüyor.

Albümler, konserler, turneler derken sahneden sahneye koşturuyor Carrie Underwood.

'EVİME İŞ GÖTÜRMEM'
İşi bittiği zaman da soluğu ailesiyle birlikte yaşadığı Tennessee'deki çiftliğinde alıyor.

Ekran yarışmalarının müzik dünyasına kazandırdığı yıldızlardan olan Underwood, Fox Digital'e mesleğiyle aile hayatını nasıl dengede tuttuğunu anlattı.

Ünlü şarkıcı, mutlu hayatının ilk sırrını "Eve, iş götürmüyorum" diyerek özetledi. Sonra da evde ve sahnede sanki iki farklı insan gibi olduğunu sözlerine ekledi.

Underwood "Sahnedeki kadınla evdeki kadın sanki iki farklı insan ve ben bunu seviyorum" dedi.

İki oğlunun bazen sahneye çıktığında kendisini izlemeye gittiklerini hatırlatıp "Beni, işimi yaparken görüyorlar ve onların benimle gurur duyduğunu hissediyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM BENİ BÖYLE HATIRLASIN'
Tennesse'deki çiftliğinde ailesi ve bir dolu hayvanla birlikte yaşayan Carrie Underwood, çocuklarının kendisini nasıl hatırlamasını istediğini de anlattı.

"Evdeyken genellikle üzerim kir içinde oluyor. Her yanım çiftlik hayvanlarıyla dolu. Bazen üstüm başım hayvan pisliğiyle dolu oluyor" dedi  Underwood.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım çocuklarımın benimle ilgili hatırladığı şey bu olur. 'O annemizdi ve arada bir gidip sahneye çıkıyordu."

Carrie Underwood, gerçekten de sahnedeki pırıltısını orada bırakıp çiftliğine döndüğünde bambaşka bir insana dönüşüyor.

400 DÖNÜMLÜK BİR ÇİFTLİKTE YAŞIYORLAR
Eski bir Amerikan futbolu yıldızı olan kocası Mike Fisher ile birlikte oğulları Isaiah ve Jacob'ı büyüten şarkıcı bir yandan da bilindik çiftlik işleriyle ilgileniyor.

Yaklaşık 400 dönümlük bir arazisi olan çiftliğinde türlü türlü hayvan bakıyor Underwood ve ailesi. Bunun yanı sıra sebze ve meyvelerini de kendileri yetiştiriyorlar.

Ama Carrie Underwood'un yetenekleri bununla da sınırlı değil. Bazen mutfağa girip turşu kuruyor hatta reçel bile yapıyor. Kalan boş zamanlarında da el işi konusundaki becerilerini konuşturup örgü örüyor.

Ünlü şarkıcının iki oğlu küçük yaşlarından itibaren doğayla iç içe yaşamayı öğreniyor.

