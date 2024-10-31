Şöhreti genç kocasına fazla gelince boşandılar... 'Bebek bezi taşıyan adama dönüştüm'

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Hatta evlilikleri sırasında biri erkek diğeri kız ikiz çocukları bile oldu. Ama onlar bile bu evliliğin daha sağlam temeller üzerine oturmasını sağlamadı.

Tam tersine bu mutlu evliliği 2008 yılında başladı 2016 yılında da sona erdi.

Önceleri kimse böylesine iyi anlaşan ki en azından dışarıdan görünüş öyleydi, birbirlerini böyle seven üstelik iki küçük çocukları olan bu çiftin ayrılmasına bir anlam veremedi. Onlar da bu konuda konuşmamayı tercih ettiler.

Sonunda da "ünlülerin evliliği işte" yorumuyla o sayfa kapatıldı.

Fakat aradan geçen bunca zamanın ardından bu çiftin erkek tarafından bir itiraf geldi. Bu da boşanmalarının altında yatan nedeni açıklayacak türden bir itiraftı: Karımın yanında kendimi güvensiz hissediyordum...

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ÜNLÜ KARISININ YANINDA KENDİNE GÜVENİNİ YİTİRMİŞ

Bu itirafı yapanın kim olduğuna gelirsek...

Ünlü şarkıcı Mariah Carey'in eski kocası Nick Cannon'dan başkası değil.

Bütün dünya onu çok sayıda anneden dünyaya gelen boy boy çocuklarıyla tanıyor. Bu durumun getirdiği belli bir imajı da var.

Ama Cannon, kendi söylediğine göre eski karısı Mariah Carey'in yanında kendine olan güvenini kaybediyormuş, bu konuda sorunlar yaşıyormuş.

44 yaşındaki Cannon bu ilginç itirafı Ray Daniel Presents adlı podcast yayınında yaptı. Orada Mariah Carey ile evliliğine dair çok da bilinmeyen detaylara yer verdi.

'SÜREKLİ OLARAK KENDİ KİMLİĞİMİ SORGULUYORDUM'

Nick Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008 yılında başlayan evliliği sırasında kendi kimliğini sorguladığını söyledi.

İşte Cannon'ın bu konuda söyledikleri: "Dünyanın benim hakkında ne düşündüğünü hiç umursamadım. Bilirsiniz işte bu böyledir. Bir gün sizi severler, ertesi gün sizden nefret ederler. Ama kendim söz konusu olduğumda durum böyle değil. Sürekli olarak "Ben kimim?" sorusunun baskısını hissettim."

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Nick Cannon'un böyle düşünmesi de nedensiz değil aslında. Zaten bunu da kendisi anlattı program sırasında: "20'li yaşlarımda evlendim... Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Dünyanın en büyük yıldızıyla evlendim."

Sözün bu noktasında Nick Cannon, eliyle tabanı göstererek "Benim yörüngem buradaydı" dedi. Sonra da eski karısı Mariah Carey hakkında "O ise çoktan farklı bir stratosferdeydi" diye ekledi.

Cannon, Mariah Carey ile birlikteyken kendini rahat hissettiğini ama bu ilişki dışında kendi kimliğini oluşturmakta zorluk çektiğini anlattı.

Cannon; evlilik sırasında da "Ben bu muyum? Mariah'nın adamı! Gerçekten olması gereken bu mu?" sorularının sürekli kafasının içinde gezindiğini saklamadı.

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'BEBEK BEZİ ÇANTASI TAŞIYORDUM'

Onun söylediğine göre 2011 yılında ikizleri Moroccan ve Monroe'nun dünyeye gelişi de bu anlamda bir dönüm noktası oldu. Çünkü baba olduktan sonra ailenin hiyerarşisi ile mücadele etmeye başladı.

İkizlerin doğumundan sonraki durumunu da şöyle anlattı Nick Cannon: " Bir köşede duruyordum, bebek bezi çantası getiriyordum." Sözün bu noktasında da eski karısı Mariah Carey'in baskın kişilikli olduğunu ifade etti.

Evliliğin yıkılma nedeni hakkında söyledikleri de ilginç: "Mariah'nın böyle bir adama ihtiyacı vardı. Sadece o adam ben değildim."

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MARIAH DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANMIŞTI

Nick Cannon, 2008 yılında Mariah Carey ile evlendiğinde henüz 28 yaşındaydı. Mariah Carey ise Tonny Mottola ile bir evlilik geçirmiş, 39 yaşında daha olgun ve tecrübeliydi.

Cannon ile Carey, 2008'de evlendi. Ama 2016 yılında yollarını ayırdılar.

Her ne kadar Mariah Carey ile evliliği sırasında kendine olan güvenini yitirmiş olduğunu itiraf etse de Cannon bundan bir süre önce başka bir itirafta daha bulunmuştu.

Birkaç ay önce Mariah Carey kendisine bir şans verse yeniden ona dönmek istediğini söylemişti.

Mariah Carey de aşk hayatında aradığı mutluluğu tam olarak bulabilmiş değil şu ana kadar.

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ONUN YÜZÜ DE AŞKTAN YANA PEK GÜLMEDİ

Carey, iş insanı James Packer ile nişanlandı ama evliliğin eşiğinden döndü.

Sonra yedi yıl boyunca Bryan Tanaka ile birliktelik yaşadı. Ama o da mutlu bir sonuca ulaşmadı, çift yollarını ayırdı.

İddialara göre bunun nedeni de Tanaka'nın çocuk istemesiydi...Carey onunla aynı fikirde olmadığı için üstelik 55 gibi ileri bir yaşta bu durum onu zorlayacağı için yollarını ayırdılar

TEK EŞLİLİĞE HİÇ İNANMADI

Bu arada Carey'nin eski eşi Nick Cannon ise tam tersi bir tavır sergiledi.

Tek eşliliğe inanmadığını zaman zaman beyan eden Cannon, dört farklı kadından şimdilik 10 tane çocuk sahibi oldu. Buna Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe'yu da eklersek 12 çocuk babası olduğunu hatırlatalım.

Böyle bakıldığında Mariah Carey ile Nick Cannon'ın ilişkisi bitmiş gibi görünebilir. Ama verdiği bir röportajda Cannon hiç de öyle olmadığını itiraf etti.

'ONA KARŞI HALA DUYGULARIM VAR'

E! News'a konuşan Nick Cannon, eski karısı Mariah Carey'e karşı hala duyguları olduğunu söyledi. Ama Carey'in bu konuda kendisiyle aynı fikirde olmadığını bildiğini de eklemeden edemedi.

Nick Cannon röportajda "Biz birbirimize aidiz. Eğer Mariah bana bir şans daha verirse yeniden bir araya gelmekle ilgilenirim" diye konuştu.

Cannon, böyle bir durumda Mariah Carey'e dönmemenin "aptallık" olacağını sözlerine ekledi.

Her ne kadar böyle konuşuyor olsa da Nick Cannon, Mariah Carey'nin kendisiyle yeniden bir araya gelmeyi istemeyeceğinde de emin. Bu durumu da "O beni istemiyor" sözleriyle ifade etti.

FARKLI KADINLARDAN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Yeri gelmişken Cannon'ın Brittany Bell, Abby De La Rosa, Bre Tiesi, LaNisha Cole and Alyssa Scott adlı sevgililerinden çocukları olduğunu hatırlatalım. Onun söylediğine göre hepsi de çocukları için mükemmel anneler.

Nick Cannon'ın, Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizler 13 yaşına geldi. Onların ve diğer çocuklarının bu kadar çabuk büyümesi ise Cannon'ın söylediğine göre insanın gözlerini yaşartan bir durum.

Cannon'ın Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen, beş aylıkken yakalandığı hastalık nedeniyle hayata veda etmişti. 2021 yılında yaşadıkları bu acı olayın ardından Cannon ve Scott bir çocuk sahibi daha oldu.