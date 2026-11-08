‘Bir sarhoş değil baba olmak istedim’… Ünlü oyuncu ağzına 40 yıldır içki sürmemiş: Torunlarım için yaşıyorum

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Sinemalarda fırtınalar estiren “Mavi Göl” (The Blue Lagoon) filminde Brooke Shields’le birlikte oynayan ve bir anda şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Christopher Atkins için hayat artık ailesinden, çocuklarından ve torunlarından ibaret.

Şöhrete genç yaşta kavuşan birçok ünlü oyuncu hayatlarının ve kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde çeşitli bağımlılıkların en çok da alkol ve uyuşturucunun kucağına düşerek deyim yerindeyse parlak geleceklerini çöpe atıyorlar…

Hollywood’da birçok örneği görülen bu duruma düşmek istemeyen Christopher Atkins ise 40 yıl önce hayatının belki de en önemli kararını vererek içkiyi tamamen bırakmış ve bir daha ağzına sürmemiş bir isim.

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Atkins 40 yıla yaklaşan ayıklık döneminde, "sarhoş biri" olmaktansa "baba" olmayı tercih ettiğini belirtti.

Christopher Atkins, baba olmanın ona alkolden uzaklaşması için bir neden verdiğini; aradan geçen yaklaşık kırk yılın ardından ise torunlarının ona ayık kalması için yeni bir sebep sunduğunu ifade ediyor.

1980 yapımı "Mavi Göl" filminde Brooke Shields ile başrolü paylaşarak ün kazanan eski Hollywood yıldızı, Fox News'e verdiği özel röportajda hayatını değiştiren dönüm noktasını anlattı.

Atkins, "Sanırım benim için dönüm noktası çocuk sahibi olmaktı; sarhoş biri olmaktansa baba olmayı daha çok istedim" dedi ve "Böylece alkolü bıraktım ve temiz bir sayfa açtım; neredeyse 40 yıl oldu. Hâlâ çok aktifim ve bu durumdan bir an bile pişmanlık duymadım." sözleriyle yaptığı bu tercihin onu hiç pişman etmediğinin altını çizdi.

Ünlü oyuncu, ailesi genişledikçe ayık kalma konusundaki kararlılığının yeni bir anlam kazandığını açıkladı: "İnsan tam 'Tamam, çocuklar büyüdü, evden ayrıldılar, boşandım, artık yalnızım; belki yeniden içmeye başlayabilirim' diye düşünebiliyor" dese de torunları olduktan sonra tüm şüphelerinden arındığını anlattı.

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"Ama sonra torunlarım dünyaya geldi; artık torunlarımın, dedelerini asla sarhoş görmelerini istemiyorum. Yani, kesinlikle hayır!"

Atkins, hayatı konusunda kalıcı bir değişim yapmasında çocuklarının büyük payı olduğunu vurguladı.

"Bence bu, pek çok insanın hayatında ve kesinlikle benim de hayatımda çok büyük bir dönüm noktası. İşte bu beni kurtardı," dedi. Oyuncunun, 1985 yılında evlendiği eski eşi Lyn Barron Weber'den Grant ve Brittney adında iki yetişkin çocuğu bulunuyor. Çift, 2007 yılında boşandı.

Atkins daha önce, alkol kullanımının Hollywood kariyerini nasıl etkilediğinden; buna 1984 yapımı "Footloose" filminde başrol oynama fırsatını kaçırmasının da dahil olduğundan bahsetmişti.

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Christopher Atkins bu yılın başında aslında Kevin Bacon'a giden başrol için düşünüldüğünü, ancak yapımcılarla görüştüğü sırada aşırı alkollü olduğunu itiraf etmişti.

Aslında hiçbir zaman Hollywood'da bir kariyer yapmayı planlamadığını söyleyen ve "Asla oyunculuk yapmak istemedim" diyen Atkins, eğlence sektörüne modellik yaparak girdiğini, ardından "The Blue Lagoon" için düzenlenen açık seçmelere katıldığını ve kendini hiç hayal etmediği bir yerde bulduğunu itiraf etti: "Dünyanın neresine gidersem gideyim insanlar beni tanıyor ve durduruyordu. Çok ama çok tuhaf bir durumdu."

Bu deneyimi çok genç yaşta yaşamanın, durumu kavramayı zorlaştırdığını da sözlerine ekleyen Christopher Atkins herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmesinden kırk yılı aşkın bir süre sonra Atkins, Hollywood'daki yaşam tarzını büyük ölçüde geride bırakarak Doğu Yakası'nda daha sakin bir hayata adım attı.

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Aslen New Yorklu olan Atkins, iki çocuğunun Kuzey Carolina'ya yerleşmesi ve ailevi koşullarının değişmesi üzerine Kaliforniya'dan Connecticut'a taşındı.

Usta oyuncu şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını dışarıda geçiriyor; balık tutmaktan, doğa yürüyüşlerine çıkmaktan ve ahşap işleriyle uğraşmaktan keyif alıyor. Christopher Atkins’in en büyük mutluluğu ise elbette kalan ömrünü adadığı torunlarıyla vakit geçirebilmek…