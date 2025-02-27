Bir reklam filminde oynadı yüzü kızardı: Kayınvalidesi onu utandırdı

Haberin Devamı

Bir yandan da bugünkü servetini ve şöhretini borçlu olduğu futboldan hiç kopmadı. Bu arada Spice Girls grubuyla ünlenen karısı Victoria Beckham ile de her anlamda iyi birer hayat yoldaşı oldular.

Birlikte oluşturdukları imparatorluğun serveti bugün milyonlarla ölçülüyor. Artık ikisi de 50'li yaşlarında. Ama emekli olmak gibi bir niyetleri yok henüz.

İKİSİ DE YILLARA MEYDAN OKUYOR

Üstelik ikisi de aradan geçen yıllara meydan okuyorlar fiziksel görünüm olarak... Victoria dört çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala genç kızlığındaki fiziğini koruyor.

David Beckham için ise fazla söze gerek yok. Çünkü spor salonlarından çıkmıyor, beslenmesine de büyük özen gösteriyor. Öyle ki yarı yaşındaki genç adamları bile özendirecek bir görünümü var.

Haberin Devamı

Durum böyleyken David Beckham, bir iç çamaşırı firmasının tanıtım yüzü oldu. O firma için verdiği pozlarda da kaslarını en ufak ayrıntısıyla gözler önüne serdi.

Ama bu son kampanya David Beckham'ı karısı Victoria'nın annesi Jackie Adams'a karşı utandırdı!

KAYINVELİDESİ ONU UTANDIRDI

73 yaşındaki Jackie Adams damadının pozuna yakınlaştırıp baktığını söylediği anda da David'in yüzü kızardı. O da kayınvalidesine "O zaman fotoğrafı yakınlaştırma" diye yanıt verdi.

Aslına bakılırsa David Beckham, son iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçtiğinde takvimler bundan 10 yıl öncesini gösteriyordu.

O sırada bir daha bu türden kampanyalarda görev almamaya kararlıydı. Fakat geçtiğimiz mayıs ayında Hugo Boss adlı firmayla birkaç yıllık bir anlaşma imzaladı.

Böylece bu konudaki sözünü de yerine getirmemiş oldu.

BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA HİSSETTİ

David bu durumu da "Ekibime bir daha iç çamaşırıyla poz vermeyeceğimi söyledim. Ama sonra firmayla anlaşma imzaladım" diye anlattı.

Haberin Devamı

David Beckham o kampanya için film ve fotoğraf çekimi sırasında kendini büyük bir baskı altında hissettiğini de sözlerine ekledi.

David, bu kampanya için çalışmaya başlamadan önce 14 hafta boyunca sıkı biri beslenme ve spor programı uyguladı. Hatta kendisi gibi yemeyi içmeyi seven biri için bu durumun hiç de kolay olmadığını da sözlerine ekledi.