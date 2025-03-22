Bir prensle evli ama nafile… ‘Kocası sanki dördüncü çocuğu gibi’

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Kraliyet ailesi konusunda birçok kitap yazan ünlü gazeteci ve kraliyet uzmanı Tom Quinn Kate Middleton'ın “dördüncü” çocuğu Prens William'ın “öfke nöbetlerini” yönettiğini söylüyor.

Dışarıdan bakıldığında sakin ve ölçülü bir görüntü veren William’ın aslında sinirli biri olduğu ve çoğu zaman öfkesini kontrol etmekte zorlandığı uzun zamandır dillendiriliyor.





ÜÇ ÇOCUĞUYLA NASIL BAŞA ÇIKIYORSA KOCASINA DA AYNI TARİFEYİ UYGULUYOR

Kate Middleton’ın da bu durumla başa çıkmak için tıpkı üç çocuğuna yaptığı gibi ona dördüncü çocuğu gibi davranıyor.

Tom Quinn’in anlattığına göre “William zaman zaman, işler İngiliz tahtının varisi olarak istediği gibi yapılmadığında” küçük öfke nöbetleri geçiriyor ve sinirleniyor.

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Ünlü yazar Kate Middleton’ın 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis’i nasıl idare etmeyi başarıyorsa kocası Prens William’ı da tıpkı dördüncü bir çocukmuş gibi idare ettiğini söylüyor.

SARAY PERSONELİ GÖRÜNCE KIRKIR KIKIR GÜLÜYOR

Hatta iddialara göre saray personeli de bunun en yakın tanıkları oldukları için aralarında duruma gülüşerek tepki veriyorlar.

Tom Quinn kitabında William’ın “karısı olmadan” kendini kayıp hissettiğini de yazıyor.

William ve Kate’in eski yardımcılarından biri de hem Prens William’ın hem de Kral Charles’ın hayatları boyunca kendileri için bir şeyler yapan insanlarla çevrili olduklarını, bu yüzden de çok seçici olduklarını ve istedikleri bir şey olmadığında çabuk sinirlendiklerini söylüyor.





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"ONLAR ŞIMARIKTIR VE HER İSTEDİKLERİ ANINDA YAPILIR"

Konuşan ikinci bir kaynak ise durumu “Çocukluklarından itibaren her şeyleri kendileri için yapılan insanlar olduğu için şımarık ve sinirlenme nöbetleri geçirmeye meyilli olurlar çünkü daha önce hiç yapmadıkları çamaşır, ütü, cila ve dikiş işlerinin ne kadar zahmetli olduğunu bilmezler” dedi.

Bazı uzmanlar da William’ın idare edilmesi zor öfkeli yapısının çocukluk çağında annesi Diana’yı kaybetmesi, sonra da babası Charles’ın hiç istemedikleri halde Camilla’yla evlenmesinin sonucu olabileceğini söylüyor:





“O zamanın büyük bir bölümünde bu durum William'da çok muhtaç bir yetişkin yarattı. Kate'in ailesiyle vakit geçirmeyi çok seviyordu çünkü kendi ailesinin aksine onlar çok sıcak, birbirlerine çok yakın ve duygusal olarak çok farkındalardı.”