Bir prensle evlenip oyunculuğu bırakmıştı… O parlak ışıklara hasreti dinmedi… 8 yıl sonra setlere geri dönüyor

Şimdi ortaya çıkan yeni habere göre ise Meghan Markle, Hollywood'u bıraktıktan 8 yıl sonra oyunculuğa şok edici bir dönüş yapmaya hazırlanıyor…

The Sun gazetesinin iddiasına göre Sussex Düşesi, Jack Quaid, Lily Collins ve Brie Larsen'ın başrollerini paylaştığı "Close Personal Friends" filminin kadrosuna katılacak.

Meghan'ın, biri ünlü, diğeri sıradan iki çiftin hikayesini konu alan "Close Personal Friends" filminde kendini canlandıracağı bildiriliyor.

Meghan Markle dün Pasadena, Los Angeles'ta bulunan Amazon MGM Studios yapımının setinde görüldü.

Amazon MGM Studios’dan basına bilgi veren bir kaynak konuyla ilgili olarak "Bu, Meghan için çok önemli bir an ve gerçekten sevdiği şeyi yapmaya geri döndüğünü gösteriyor." dedi ve iki çocuk annesi Markle'ın birçok teklif aldığını, bunların içinden sadece bu filmi seçtiğini de iddia etti.

Filmin yapım ekibinin ve kadrosunun Meghan Markle’ın projeye dahil olmasından dolayı çok heyecanlı olduğu ve bir yandan da filmle ilgili gizlilik yemini ettikleri de söyleniyor.

Prens Harry’nin de bu yeni rolden dolayı karısını desteklediği ve onun hayallerine kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğu konuşuluyor.

Meghan Markle 2017'de, Prens Harry ile nişanlanmasının ardından artık kraliyet hayatına katılacağı için Hollywood hayallerinden vazgeçmişti.

Markle o günlerde “Hayatımın yeni bölümü başlıyor. Oyunculukta başardıklarımla gurur duyuyorum. Artık Harry’yle bir ekip olarak çalışma zamanı” şeklinde bir açıklama yapmış, kadrosundan ayrıldığı Suits dizisinden de buna karşılık Meghan’a bir destek açıklaması gelmişti.

Kasım 2017 tarihli açıklamada, "USA Network ve Universal Cable Productions olarak hepimiz adına, Meghan Markle ve Prens Harry'ye nişanları için en içten tebriklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dizinin yapımcısı kanal "Meghan yedi yıldır ailemizin bir üyesi ve onunla çalışmak bir zevkti. Suits'e olan inkar edilemez tutkusu ve özverisi için ona teşekkür etmek istiyoruz ve ona en iyisini diliyoruz” sözleriyle prenses olarak yeni hayatına başlayan Markle’a sevgilerini yolladı.

44 yaşındaki Meghan Markle, Harry ile görkemli bir kraliyet düğünüyle evlenmesinden bir ay önce, Nisan 2018'de bir hukuk draması olan Suits dizisin 7. sezon finalinde son kez ekrana gelmişti.

Harry ve Meghan çifti 2020'de, kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye taşınmıştı. Meghan Markle ABD’de geçirdiği son beş yılı boyunca sürekli olarak kendi adını ve markasını yeniden parlatmaya çalıştı.

Aslında tek hedefinin Hollywood yıldızlığı olduğu söyleniyor, alıştığı spot ışıklarının altına geri dönmek istiyordu. Bu konuda birçok girişimi olan Meghan el attığı işlerde genelde başarısız oldu ve bir türlü istediği yeni çıkışı yakalayamadı.

Yine de bir şekilde hep gündemde kalmayı başaran Sussex Düşesi için son zamanlarda Hollywood rüyası sona erdi, istediği şeyleri başaramadı ve artık ona rol gelmez deniyordu ancak eski prenses anlaşılan çok uğraşıp bu hayaline kavuşmayı başardı.