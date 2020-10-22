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Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Bir Pınar klasiği

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Bir Pınar klasiği
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Bu soğuk ve kasvetli İstanbul günlerinde Pınar Altuğ’un renk tercihleri içimi açtı.

Dar, mini etekleri ve denim ceketiyle bütünleşmiş stili imzası haline geldi artık.
Bronz teni ve turuncu Louis Vuitton çantasıyla gayet dinamik olmuş.
Ama ayağındaki Buffalo marka kaba spor ayakkabılarını sevmedim.
Daha zarif bir spor ayakkabıyla çok daha hoş olacakmış.
Mesela Nike’ın Tekno modeli şahane olabilir.

Bir Pınar klasiği

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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