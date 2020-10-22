Bir Pınar klasiği

Dar, mini etekleri ve denim ceketiyle bütünleşmiş stili imzası haline geldi artık.

Bronz teni ve turuncu Louis Vuitton çantasıyla gayet dinamik olmuş.

Ama ayağındaki Buffalo marka kaba spor ayakkabılarını sevmedim.

Daha zarif bir spor ayakkabıyla çok daha hoş olacakmış.

Mesela Nike’ın Tekno modeli şahane olabilir.



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