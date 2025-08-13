×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu

Güncelleme Tarihi:

#Lauren Sanchez#Patrick Whitesell#Jeff Bezos
Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 11:47

Son ayların adından en çok ettiren ünlüsü oldu. Dünyanın en zengin adamlarından biriyle evlendi, günler süren göz kamaştırıcı düğünü magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Haberin Devamı

Venedik’teki bu yıldız yağan düğünün ardından da yeni kocası ile bitmeyen bir balayı tatiline çıktı.

Jeff Bezos’la evlenen eski sunucu ve televizyoncu Lauren Sanchez hem heyecanlı hem de onu epey üzen özel bir durum için gezilerini yarım bırakıp ABD’ye döndü.

Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu

Lauren Sanchez’in 19 yaşına basan oğlu üniversiteye başlıyor…

Sanchez, oğlu Evan’ı üniversiteye bıraktığında “gururlu” ama aynı zamanda “kalbi kırık” hissettiğini paylaştı.

Eski gazeteci, oğlunun yurt odası için mobilya monte ederken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp “Bugün Evan'ı üniversiteye bıraktım. 18 yıl boyunca sabahları erken kalkmalar, gece geç saatlerde atıştırmalıklar ve aile yemekleri... Ve sonra orada kendi yurt dolabını monte ediyordu, küçük bir şeydi ama o anda onun yeni bir sayfa açtığını gördüm” yazdı.

Haberin Devamı

Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu

Lauren Sanchez, yuvadan uçup bir başka şehirde üniversite okuyacak oğlundan bahsederken hem gururlu hem minnettar hem de kalbi kırık olduğunu söyledi.

Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu

Sanchez’in oğlu Evan Miami Üniversitesi'nde işletme okuyacak.

Lauren Sanchez 2005’te evlenip 2019’da hayatına Jeff Bezos girince boşandığı Patrick Whitesell’den oğlu Evan’ı ve 17 yaşındaki kızı Ella’yı doğurmuştu.

Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu

Lauren Sanchez’in Patrick Whitesell’den önceki büyük aşkı, eski ünlü futbolcu Tony Gonzalez’den de 24 yaşında Nikko adında bir oğlu var.

Lauren Sanchez Tony Gonzalez’in şimdiki eşiyle iyi dost hatta onu düğününe bile davet etmişti.

Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Sanchez'in çocukları, haziran ayında İtalya'nın Venedik kentinde Jeff Bezos ile yaptığı düğünde hazır bulundu. Nikko ve Evan onu mihraba kadar götürürken, Ella ise nedimesi oldu.

Gözden KaçmasınHerkes beklerken onlar çoktan evlenmiş Bu sefer servetini baştan garantiye aldı: Acaba imza kaç milyonlukHerkes beklerken onlar çoktan evlenmiş! Bu sefer servetini baştan garantiye aldı: Acaba imza kaç milyonluk!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lauren Sanchez#Patrick Whitesell#Jeff Bezos

BAKMADAN GEÇME!