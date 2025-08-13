Bir oğlu daha yuvadan uçtu… Onu yurt odasına yerleştirirken gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Venedik’teki bu yıldız yağan düğünün ardından da yeni kocası ile bitmeyen bir balayı tatiline çıktı.

Jeff Bezos’la evlenen eski sunucu ve televizyoncu Lauren Sanchez hem heyecanlı hem de onu epey üzen özel bir durum için gezilerini yarım bırakıp ABD’ye döndü.

Lauren Sanchez’in 19 yaşına basan oğlu üniversiteye başlıyor…

Sanchez, oğlu Evan’ı üniversiteye bıraktığında “gururlu” ama aynı zamanda “kalbi kırık” hissettiğini paylaştı.

Eski gazeteci, oğlunun yurt odası için mobilya monte ederken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp “Bugün Evan'ı üniversiteye bıraktım. 18 yıl boyunca sabahları erken kalkmalar, gece geç saatlerde atıştırmalıklar ve aile yemekleri... Ve sonra orada kendi yurt dolabını monte ediyordu, küçük bir şeydi ama o anda onun yeni bir sayfa açtığını gördüm” yazdı.

Lauren Sanchez, yuvadan uçup bir başka şehirde üniversite okuyacak oğlundan bahsederken hem gururlu hem minnettar hem de kalbi kırık olduğunu söyledi.

Sanchez’in oğlu Evan Miami Üniversitesi'nde işletme okuyacak.

Lauren Sanchez 2005’te evlenip 2019’da hayatına Jeff Bezos girince boşandığı Patrick Whitesell’den oğlu Evan’ı ve 17 yaşındaki kızı Ella’yı doğurmuştu.

Lauren Sanchez’in Patrick Whitesell’den önceki büyük aşkı, eski ünlü futbolcu Tony Gonzalez’den de 24 yaşında Nikko adında bir oğlu var.

Lauren Sanchez Tony Gonzalez’in şimdiki eşiyle iyi dost hatta onu düğününe bile davet etmişti.

Sanchez'in çocukları, haziran ayında İtalya'nın Venedik kentinde Jeff Bezos ile yaptığı düğünde hazır bulundu. Nikko ve Evan onu mihraba kadar götürürken, Ella ise nedimesi oldu.