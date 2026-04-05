Bir müzisyenden diğerinin kollarına koştu… Onu oyalayan nişanlısından ayrılıp kendine genç bir sevgili buldu

Bu ayrılığın ardında da erkek tarafının bir türlü evlenmeye yanaşmaması, nişanlısı güzel yıldızı sürekli oyalayıp arada bırakması olduğu söylenmişti.

Hollywood’un son dönemdeki en gözde yıldızlarından Dakota Johnson müzisyen sevgilisi, Coldplay grubunun solisti Chris Martin’den ayrıldıktan sonra kendine yeni bir aşk buldu.

Dakota Johnson ve tıpkı Chris Martin gibi ünlü bir müzisyen olan yeni sevgilisi Role Model, Los Angeles'ta geçirdikleri romantik bir akşam yemeğinde öpüşürken görüntülendi.

Çift, geçtiğimiz akşam Los Feliz'deki bir otoparkta samimi anlar yaşarken fotoğraflandı. Johnson, zeytin yeşili bir bluzun üzerine siyah bir ceket giymişti, ünlü rapçi ise mavi bir tişört, siyah pantolon ve beyzbol şapkasıyla dışarı çıkmıştı.

Gerçek adı Tucker Pillsbury olan Role Model, ikili halka açık alanda kucaklaşırken "50 Shades of Grey" oyuncusunun yanağını ve saçını okşarken de görüntülendi.

36 yaşındaki Johnson, 28 yaşındaki şarkıcıyla ilk olarak Aralık 2025'te flört dedikodularını alevlendirdi. İkili, arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Ünlü aşıklar ilerleyen günlerde de sık sık birlikte yakalandılar ve o ayın ilerleyen günlerinde, Los Angeles'ta bir başka akşam yemeğinde el ele tutuşurken ilişkilerini doğruladılar.

Hollywood’un iki efsane oyuncusu Don Johnson ve Melanie Griffith’in kızları olan Dakota Johnson, sekiz yıllık birlikteliğin ardından Haziran 2025'te ayrıldı.

Aralarında yaş farkı olan ve sadece evlenmek değil çocuk sahibi olmak konusunda da bir türlü anlaşamayan ikili en sonunda nişanlarını bozdular.

Daha önce Gwyneth Paltrow’la evlenip boşanan Chris Martin’in bu evlilikten iki yetişkin çocuğu var. Ünlü şarkıcının bir daha aynı yolu yürüyüp birine bağlılık yemini etmek konusunda zorlandığı iddia edilmişti.

Artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen Dakota Johnson da 8 yıl oyalandıktan sonra en sonunda kendi yolunu çizmeye karar verdi.