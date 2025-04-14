Bir kÃ¶yde doÄŸdu, 46 yaÅŸÄ±nda Ã¼niversiteyi bitirdi... OynadÄ±ÄŸÄ± filmler ve diziler hala hafÄ±zalarda...TÃ¼rkiye onunla ilk kez gerÃ§ek bir leydi gÃ¶rdÃ¼

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Bu satÄ±rlarÄ± okuduÄŸunuzda bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla isim size Ã§ok yabancÄ± geldi. Bu isimde bir Ã¼nlÃ¼ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼nÃ¼z...

Ama az sonra onun sinemada tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± adÄ±nÄ± duyunca hemen kim olduÄŸunu da bileceksiniz zaten.

Bu Ã¼nlÃ¼, Ã¶nce Ã¶ÄŸretmen okuluna gitti sonra da hemÅŸire olmak iÃ§in eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Her iki alanda da hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±.

ÃœnlÃ¼ bir otelde 'kahveci gÃ¼zeli' olmaktan yer hostesliÄŸine oradan mankenliÄŸe ve sinema oyunculuÄŸuna kadar Ã§ok farklÄ± iÅŸler yaptÄ±.

Hatta bu arada 46 yaÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirip Ã¼niversiteden bile mezun oldu.

BÃ¶yle bakÄ±nca bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n belki de usta bir yazarÄ±n bile aklÄ±na gelmeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.

Ama bu anlattÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n hepsi bir tek kiÅŸinin baÅŸÄ±ndan geÃ§enler.

Bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kim olduÄŸuna gelirsekâ€¦

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SANKÄ° BÄ°RKAÃ‡ HAYAT YAÅžAMIÅž GÄ°BÄ°Â

BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla sÃ¶ylersek GÃ¼ngÃ¶r Bayrak... Ya da bir baÅŸka deyiÅŸle TÃ¼rkiye'nin ilk ve tek leydi'si..

Gelin, sadece TÃ¼rk sinemasÄ±nda deÄŸil magazin dÃ¼nyasÄ±nda silinmez izler bÄ±rakan bu Ã¼nlÃ¼yÃ¼ bir kez daha hatÄ±rlayalÄ±m.

GerÃ§ek adÄ±yla Åžerife Bayrak, 1954 yÄ±lÄ±nda Konya'nÄ±n Elmasun kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼nyaya geldi.

O zamanki adÄ±yla Åžerife'yi ailesi henÃ¼z altÄ± aylÄ±kken bir baÅŸkasÄ±na evlatlÄ±k erdi. Yeni ailesi de ona yÃ¼zÃ¼ hep gÃ¼lsÃ¼n diye GÃ¼ngÃ¶r adÄ±nÄ± koydu.

GÃ¼ngÃ¶r henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken biyolojik anne ve babasÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±p onu tekrar yanlarÄ±na aldÄ±. Ortaokulu bitirdi sonra da Konya Ã–ÄŸretmen Okulu'ndan mezun oldu.

Ama o eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ±ydÄ±. Ankara'da Hacettepe Ãœniversitesi'ne baÄŸlÄ± HemÅŸire Okulu'nda 2 yÄ±l okudu.

Bu konudaki hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmesine ailesinin maddi olanaksÄ±zlÄ±klarÄ± neden oldu. BU yÃ¼zden okulu bÄ±raktÄ± Bayrak. HayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren bir karar aldÄ± ve Ä°stanbul'a taÅŸÄ±ndÄ±.

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Ä°ÅŸte o da bugÃ¼n YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸ bir oyuncu olan GÃ¼ngÃ¶r Bayrak'Ä±n sinema kariyerinin ilk adÄ±mÄ± oldu.

Ama elbette sinema alanÄ±ndaki ÅŸÃ¶hretini bulmasÄ± Ã¶yle birden bire olmadÄ±.

17 YAÅžINDA KAHVECÄ° GÃœZELÄ° OLDU

Bayrak, Ä°stanbul'a geldiÄŸinde henÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir otele baÅŸvurdu. Ama yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in onu 3 ay, yani 18 yaÅŸÄ±na gelinceye kadar beklettiler.

GÃ¼ngÃ¶r Bayrak'Ä±n gÃ¶revi otel mÃ¼ÅŸterilerine TÃ¼rk kahvesi servisi yapmaktÄ±. O sÃ¼reÃ§te "kahveci gÃ¼zeli" olarak anÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'da Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra mankenlik yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Ä°lk defilesinde de TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen giyim firmalarÄ±ndan biri iÃ§in podyuma Ã§Ä±ktÄ±.

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ArtÄ±k Bayrak'Ä±n kaderi yavaÅŸ yavaÅŸ deÄŸiÅŸiyordu.

Reklam filmleri, tiyatro derken bir sÃ¼re sonra bu bu pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyadan ayrÄ±ldÄ±. Ankara'ya gitti ve EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda yer hostesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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BÄ°R DÃ–NEM SAHNE DENEYÄ°MÄ° OLDU

Ama GÃ¼ngÃ¶r Bayrak, bir sÃ¼re sonra Erkan Ã–zerman'Ä±n teklifiyle Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼ ve Ã¼nlÃ¼ Maksim Gazinosu'nda Emel SayÄ±n'Ä±n kadrosunda sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

ArdÄ±ndan Ä°zmir FuarÄ±'nÄ±n sahneleri geldi.

Ä°stanbul'da olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde hem sahnelerde hem de YeÅŸilÃ§am'da hÄ±zla yÃ¼kselen bir kariyer grafiÄŸi Ã§izen Bayrak 1973'te Kara Murat Fatih'in DermanÄ± adlÄ± filmle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± oyunculuÄŸu 2016 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Filmler, diziler derken adÄ±nÄ± TÃ¼rk sinema ve dizi tarihine yazdÄ±rdÄ±. Son olarak da 2016 yÄ±lÄ±nda Girdap adlÄ± TV dizisinde oynadÄ±.

EVLENDÄ°Â VE LADY UNVANINI ALDI

GÃ¼ngÃ¶r Bayrak'Ä±n hayatÄ±nÄ±n ilginÃ§ dÃ¶nemeÃ§lerinden biri de 1987 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik oldu.

Cezayir asÄ±llÄ± Sir Houari Berichi ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve evlendi. 10 yÄ±l boyunca Paris'te yaÅŸadÄ±. Evlilik nedeniyle de Lady unvanÄ± aldÄ±.

GÃ¼ngÃ¶r Bayrak'Ä±n bu evlilikten ÅŸu an 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda olan bir oÄŸlu bulunuyor. EÅŸi 2006'da vefat etti.

Bayrak, Ä°kinci evliliÄŸini ise 2012 yÄ±lÄ±nda yine Paris'te yaÅŸayan BÃ¼lent Ã–zyÃ¶rÃ¼k ile yaptÄ±.

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Bayrak, yarÄ±m kalan eÄŸitim hayatÄ±nÄ± da yÄ±llar sonra tamamladÄ±. 1996'da TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼kten sonra Ã¼niversite sÄ±navÄ±na girdi. Marmara Ãœniversitesi FransÄ±zca Ã–ÄŸretmenliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazandÄ± ve 2000 yÄ±lÄ±nda yani 46 yaÅŸÄ±ndayken mezun oldu.