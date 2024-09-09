Bir köşeye geçip el ele dertleştiler… Ayrılık acısını eski kocasının en yakın arkadaşına anlattı!

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Ancak bu büyük aşkın ömrü yine kısa oldu, Jennifer Lopez ve Ben Affleck, hem de ikinci evlilik yıl dönümlerinde ayrıldılar.

YILLANAN AŞK 2 YILLIK EVLİLİĞE ZOR DAYANDI

Ünlü çiftin ayrılması da en az aşkları ve evlilikleri kadar hatta daha fazla konuşuldu. Bu büyük aşkın bitiş sebebinin Ban Affleck’in şöhretler ve sürekli göz önünde olmakla baş edememesi, karısı Jennifer Lopaz’İn ise adeta tam da bunlar için yaşıyor olmasıydı.

Ben Affleck’in yıllar önce kurtulduğu alkolizm belasına yeniden düştüğü, evine ve evliliğine ilgi göstermediği ve Jennifer Lopez’i çok üzdüğü de ayrılıkla ilgili diğer iddialar arasındaydı.

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Lopez, Ben Affleck’in ilk gençlik yıllarından bu yana değiştiğine inanmış, Affleck ise yeniden alevlenen aşkın gözünü kör etmesiyle bu evliliğe iyice düşünüp taşınmadan koşmuştu.

İki yıldız isim de ayrılıkları hakkında kendileri bir açıklama yapmadığı için şimdilik hâlâ bu iddialar basında konuşulmaya devam ediyor. Jennifer Lopez, Ben Affleck ayrılığından sonra çıktığı ilk kırmızı halıda giydiği bu elbiseyle çok konuşulmuştu

BİR SÜRE SESSİZLİĞE GÖMÜLMÜŞTÜ… DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Aradan geçen günlerde ise Jennifer Lopez başlarda pek ortalarda görünmezken artık hem eski ritmini yeniden tutturdu hem de işi gereği kırmızı halılara da geri döndü.

Ben Affleck ise kimi zaman çocuklarıyla kimi zaman da yakın dostu ve sırdaşı Matt Damon’la görüntülendi.

Jennifer Lopez geçen cuma günü başrolünde oynadığı yeni filmi “Unstoppable” için kırmızı halıya çıkmış, giydiği derin dekolteli “intikam” elbisesiyle çok konuşulmuş, Ben Affleck’e “dön de kaybettiklerine bir bak” mesajı verdiği söylenmişti.

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KENDİ FİLMİNİN GALASINA GELMEDİ

Üstelik bu geceye katılması gereken isimlerden biri de filmin yapımcılarından biri olan Ben Affleck’ti. Ancak ayrıldığı karısının orada olacağını bildiği için Affleck galaya gitmedi.

Ben Affleck de ayrılık sonrası en yakın dostu Matt Damon'a koştu ve yaşadıklarını onunla paylaştı

Lopez’in başrolünü üstlendiği filmin yapımcılığını Matt Damon ve Ben Affleck'in şirketi Artists Equity üstleniyor.

Filmin galasına damga vuran kırmızı halı pozlarının dışındaki görüntüler ise yeni ortaya çıktı ve bir kez daha gündeme damga vurdu.

AYRILDIĞI KOCASININ EN YAKIN DOSTUYLA DERTLEŞTİ

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Jennifer Lopez ve Matt Damon, arka planda kalabalıktan kaçmış, yan yana oturmuş ve koyu bir sohbete dalmıştı.

Jennifer Lopez, Ben Affleck'in gelmediği galada onun en yakın arkadaşı Matt Damon'la dertleşti

Matt Damon’a hararetli şekilde bir şeyler anlatan Jennifer Lopez arkadaşının elini tutmuş, yüzündeki derin keder de o an çekilen fotoğraflara yansımıştı.

EL ELE DERİN BİR SOHBETE DALDILAR

İkilinin sohbeti epey dikkat çekti çünkü Jennifer Lopez’in böyle dert anlattığı Matt Damon, Ben Affleck’le neredeyse çocukluk döneminden beri çok yakın arkadaş.

Jennifer Lopez Matt Damon'ın elini sıkı sıkı tutarken ona ayrılık acısını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

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Sinema dünyasında da birçok ortak projede yer alan ikili birbirlerinin en yakın dostu olmalarıyla tanınıyorlar ve Hollywood’un en sağlam arkadaşlıklarından birine sahipler.

Galada olup da o anlara şahit olanlar 55 yaşındaki Lopez ve 53 yaşındaki Damon'ın 20 dakikadan fazla sohbet ettiklerini söylediler ve “Konuşmaya başladılar ve uzun, derin bir sohbet ettiler” yorumunu yaptılar.

Bu etkinlik Lopez'in 20 Ağustos'ta Affleck'e boşanma davası açmasından bu yana ilk kırmızı halısı oldu. Ünlü yıldızın bu yüzden epey hassas olduğu ve desteğe ihtiyaç duyduğu yorumları da yapıldı. Çocukluk arkadaşı olan Damon ve Affleck uzun yıllardır hem iş hem de özel hayatlarında adeta ayrılmaz bir ikililer

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MATT DAMON EN YAKIN DOSTUNUN YANINDA DURMUŞTU

Jennifer Lopez, eski kocasının en yakın dostu Matt Damon’a içini dökerken aralarında bir kırgınlık olduğuna dair bir emare yoktu. Matt Damon, Ben Affleck’in boşanma haberi gelir gelmez koştuğu ve ilk günlerden beri destek aldığı tek isim oldu.

Boşanma haberi geldikten hemen sonra Ben Affleck, Matt Damon ve ailesiyle yemek yerken görülmüştü.