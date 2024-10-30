‘Bir kız yanımdan geçti, onunla evleneceğim dedim'… 54 yıl önce birleşen elleri bir daha hiç ayrılmadı

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SİNEMA TARİHİNİN EN UNUTULMAZ ROMANTİK KOMEDİSİYLE YILDIZ OLMUŞTU

Uzun kariyeri boyunca rol aldığı sayısız film, sahnede yıldız gibi parladığı stand-up şovları ve tam 9 kez sunuculuğunu yaptığı Oscar töreniyle hafızalara kazınmıştı usta aktör.

Harry Sally ile Tanışınca filmiyle hafızalara kazınan Billy Crystal kendi hayatında adeta bir peri masalının içinde yaşadı

Ama sinema severler onu en çok Meg Ryan’la başrol oynadığı, unutulmaz romantik komedi “When Harry Met Sally” (Harry Sally ile Tanışınca) filmiyle hatırlıyor.

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54 YILDIR KENDİ PERİ MASALININ İÇİNDE YAŞIYOR

Güzeller güzeli Sally’ye aslında onu görür görmez aşık olan ama bu aşkı bir türlü dile dökemeyen alaycı Harry karakterini izleyicilerin hafızasına kazıyan efsane oyuncu Billy Crystal, kendi hayatında ise adeta bir peri masalını yaşıyor…

54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu karısı Janice Crystal ile 1966’da, daha gencecik bir delikanlıyken tanışan Billy Crystal 1970’de nikah masasına oturmuştu.

Karısını ilk gördüğü anda aşık olan usta aktör onun elini 54 yıldır hiç bırakmıyor

76 yaşındaki Billy ve 75 yaşındaki karısı Janice evlenirken birbirlerine verdikleri “Ölüm bizi ayırana dek” sözünü tutmaya kararlı görünüyor.

Çiftin 54 yıllık evliliklerinden 51 yaşında Jennifer ve 46 yaşında Lindsay adında iki kızları, dört de torunları var.





TANIŞTIKLARINDA 18 YAŞINDA GENÇ BİR DELİKANLIYDI: BEN ŞANSLI BİR ADAMIM

Yaşıtları artık bir bir emekli olurken yeni dizisi Before ile ekranlara gelmeye hazırlanan Billy Crystal yarım asrı çoktan deviren bu mutlu evliliğin sırlarını anlattı.

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“Ben şanslıyım” diyen usta aktör “Tanıştığımızda ben 18 yaşındaydım. O 17 yaşındaydı. Ve işte hala buradayız” diye başlıyor söze. Ünlü çiftin ömürlük evliliklerinden iki kızları dört de torunları oldu

HAYAL ETTİĞİ O "GÜZEL" AİLEYİ ERKENDEN KURDU, HEP MUTLU YUVASINA TUTUNUP YAŞADI

Karısının adını anarken “O olağanüstü bir insan” diyen Billy Crystal “Ortak amacımız her zaman güzel bir aile kurmaktı, bunu yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” sözleriyle daha işin başında karısıyla ne istediklerine karar verdiklerini ve bu yoldan da dönmediklerini söylüyor.

“Bir kız yanımdan geçti... ve 'Onunla evleneceğim' dedim. Ve dört yıl sonra evlendim” diye efsane oyuncu evlilikleri boyunca mizaha, karşılıklı güvene, birbirlerinin işleriyle hep ilgilenmeye, birer birey olarak ayrı ayrı kişiliklerine tutunarak bu günlere geldiklerini söylüyor.

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ONA YAKIN OLMAK İÇİN OKULUNU BİLE DEĞİŞTİRDİ

Billy ve Janice Crystal, 1966 yılında, ünlü oyuncu Batı Virginia'daki Marshall Üniversitesi'nde birinci sınıftan sonra Long Beach, New York'ta bir yaz kampında çalışırken tanıştılar.

Altı kez Emmy Ödülü kazanan oyuncu, büyük aşkı Janice'e daha yakın yaşamak istediği için Long Island'daki Nassau Community College'a ikinci sınıf öğrencisi olarak transfer oldu. Billy Crystal yarım asrı çoktan deviren evliliğinin mutluluk sırlarını verdi

"ONU HEMEN, O ANDA ÇOK SEVDİM"

Crystal “Onu hemen, o anda çok sevdim” diyor ve kızları doğduktan sonra hem kendi hayatının hem de evliliğinin değiştiğini söylüyor.

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“25 yaşında, siz olmadan gününü geçiremeyen bir bebeğe sahip olmanın getirdiği sorumluluk vardı. Bir şeyi kendinizden çok daha fazla sevebileceğinizi öğreniyorsunuz. Bu bir insan olarak hayatımdaki en büyük deneyim oldu” diyor Crystal.





"DÜNYAYA İKİ MUHTEŞEM KIZ ÇOCUĞU VE DÖRT DE TORUN BIRAKTIK"

Billy Crystal sevgi dolu, mutlu bir yuvada büyüttüğü kızları için de “Hayatım boyunca en büyük çabam, dünyaya iki muhteşem kız çocuğu bırakmak oldu. Şimdi kızlarım yetişkin birer kadın ve kendi çocukları var” diyor.

Ve ekliyor… “Onlar da çocuklarına, yani dört torunumuza, sürekli değişen dünyamızda sorumluluğun ne demek olduğunu öğretsinler.”