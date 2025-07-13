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Bir kez birleşen elleri bir daha ayrılmadı… Nişan tamam, şimdi sırada düğün ve çocuk var!

Güncelleme Tarihi:

#Dua Lipa#Callum Turner#Ünlü Çiftler
Bir kez birleşen elleri bir daha ayrılmadı… Nişan tamam, şimdi sırada düğün ve çocuk var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 15:26

Son bir yıldır ünlüler dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birini yaşayan aşıklar her yerde el ele göz göze fotoğraflanmaya devam ediyor.

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Son albümünün turnesini tamamlayıp önce kardeşleri ve ailesiyle tatile çıkan Dua Lipa şimdi de sevgilisi Callum Turner’la yorgunluk atıyor.

Geçtiğimiz gün birlikte bir konsere giden aşıklar yine etraflarındaki kalabalığa aldırmadan sarmaş dolaş pozlar verdiler.

Bir kez birleşen elleri bir daha ayrılmadı… Nişan tamam, şimdi sırada düğün ve çocuk var

Ünlü çiftin geçen yılın sonunda nişanlandıkları söylentileri çıkmış, Dua Lipa en sonunda haziran ayında bu nişan haberini doğrulayarak Callum Turner’ın kendisine evlilik teklifi yaptığını söylemişti.

29 yaşındaki ünlü şarkıcı ve 35 yaşındaki yıldız oyuncu büyük mutluluklarıyla hem herkesi kıskandırıyor hem de onlardan müjdeli bir düğün haberi bekleyen hayranlarını meraklandırıyor.

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Bir kez birleşen elleri bir daha ayrılmadı… Nişan tamam, şimdi sırada düğün ve çocuk var

Dua Lipa nişanlandıklarını haber verdiği röportajında Callum Turner’la çocuk yapmayı da istediklerini anlatmış ve annelik hayali kurduğunu itiraf etmişti.

Bir yandan da kariyerinin zirvesinde olan ve hiç durmadan çalışan Dua Lipa “Bir gün çocuk sahibi olmayı çok isterim ama anneliğin işimle nasıl uyum sağlayacağı, turneye çıkarsam nasıl olacağı ve şarkıcılıktan ne kadar uzun süre ayrı kalmam gerecek gibi soruların cevabını bulmalıyım” demişti.

Bir kez birleşen elleri bir daha ayrılmadı… Nişan tamam, şimdi sırada düğün ve çocuk var

Çocukları çok sevdiğini söyleyen Dua Lipa çocuk yetiştirmek için sevgiden çok daha fazlası gerektiğini de bildiğini söylüyor.

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Nişanı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Dua Lipa sevgilisi Callum Turner için de “Birlikte yaşlanmaya, hayatı birlikte görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek... Bu gerçekten çok özel bir duygu" demişti.

Bir kez birleşen elleri bir daha ayrılmadı… Nişan tamam, şimdi sırada düğün ve çocuk var

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Dua Lipa yoğun işleri arasında düğünün şu an aklında olmadığını ancak gelinliğini hayal ettiğini de itiraf etti.

Bir yandan kendi turne programını tamamlamayı bekleyen bir yandan da Callum Turner’ın film çekimlerinin bitmesini bekleyen ünlü şarkıcı “Turumun ve Callum'un çekimlerinin bitmesini bekliyorum, bu yüzden şu anda bu dönemin tadını çıkarıyoruz” diyor.

Bir kez birleşen elleri bir daha ayrılmadı… Nişan tamam, şimdi sırada düğün ve çocuk var

Genç kızlık dönemlerinde düğünler ve gelinliklere hiç ilgisi olmasa da artık bunların hayalini kurmaya başlayan Dua Lipa gerçek aşkı bulduğundan beri bambaşka birine dönüşmüş durumda…

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#Dua Lipa#Callum Turner#Ünlü Çiftler

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