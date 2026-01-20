Bir kayınvalidene bak bir de aynaya: Acemi terzi mi dikti bunu!

Haberin Devamı

Ama bir de madalyonun diğer tarafı var: Bu kadar ilgi uyandırmak aynı zamanda bazı ağır eleştirileri de beraberinde getirir.

Tıpkı Ürdün kraliyet ailesinin gelini, geleceğin kralı Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa'ya olduğu gibi...

GÖREVLERDEN TAM NOT ALIYOR... AMA GİYİMİ KONUSUNDA DURUM DEĞİŞİK

2022 yılında nişanlandığı Veliaht Prens Hüseyin ile 2023'te hayatını birleştiren Rajwa, görünüşe göre de kısa sürede aileye, görevlerine uyum sağladı.

Elbette bu konuda en büyük destekçisi ve esin kaynağı da dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Kraliçe Rania.

Daha oğluyla nişanlandığında gelinini karşısına alıp onu bu göz önünde hayatın inceliklerini anlattı Rania.

Şu ana kadar hal ve tavırlar konusunda da bunun etkisi görüldü... Rajwa gittiği her yerde görevinin hakkını veriyor.

Yine de bir konuda her zaman beklentiyi karşılamıyor. O da giyim kuşam.





GRAFİĞİ İNİŞLİ- ÇIKIŞLI

Bu konuda inişli ve çıkışlı bir grafik çiziyor Rajwa. Kimi zaman gayet şık görünüyor kimi zaman da karmaşık.

İşte bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz hafta sergiledi.

Iman adında bir buçuk yaşında adında bir kızları olan Rajwa ile Hüseyin, ülkenin önde gelen yayınevlerinden birini ziyaret etti.

Elbette çiftin konuk olduğu bu ziyaretin içeriği de önemliydi. Ama Rajwa'nın o gün için giydikleri daha çok dikkat çekti.

Prenses Rajwa, o ziyaret için üzerine tamamen oturan siyah bir kazak giydi. O ayrıntısını gayet iyi taşıyordu. Asıl konuşulan ve hatta tepki çeken bölüm ise eteği oldu.





KARELİ ETEĞİ BEĞENDİREMEDİ

Rajwa bir İsveç markası olan Our Legacy'nin imzasını taşıyan bir kareli etek giydi. Uzun eteğinin cepleri ve ön kısmındaki farklı kesimi de dikkat çekiyordu.

Aslında bu tür bir ziyaret için gayet yerinde bir tarz benimsemişti Prenses Rajwa. Sade ve günlük tarzda giyinmişti.

Ama işte her adımı olay olduğu için ekose eteği de dikkat çekti ve doğrusu yoğun eleştirilerin odağında yer aldı.

Her ne kadar tanınmış bir markanın imzasını taşısa da eteğin kesimi, olumsuz yorumlar aldı. Birçok kişi "Etek, sanki acemi bir terzinin elinden çıkmış gibi" diyenler oldu sosyal medyada.

Bunun yanı sıra eteği beğenenler de oldu. Ancak onların birçoğu da Rajwa'nın, üzerindeki siyah kazağın yerine daha farklı bir üst parça giymesi gerektiğini savunanların sayısı da çoktu.

Bu arada Rajwa'nın eteğini fazla uzun bulanlar da çıktı. Bunlar da "Tamam, Prenses uzun boylu ama keşke eteğin boyu biraz daha kısa olsaydı" diyerek görüşlerini bildirdi.

ELEŞTİRİ DOLU BAKIŞLAR HEP ÜZERİNDE

Aslına bakılırsa hayranlarının kusursuz bir stil ikonu olarak görmek istediği Rajwa kimi zaman bu konuda başarılı oluyor. Ama bazen de beklentileri karşılamaktan uzak duruyor.

Gelin, geleceğin Ürdün Kraliçesi'nin en çok eleştirilen kıyafetlerini bir hatırlayalım.

Rajwa, geçen yılın son döneminde kocası Prens Hüseyin ile ilk uluslararası resmi ziyaretini Fransa'ya gerçekleştirdi.

İlk gün Macron çifti tarafından Elysse Sarayı'nda karşılanacaklarını bilen hayranları da Rajwa'nın ne giyeceğini merak ederek buldukları bütün iletişim kaynaklarının karşısına geçti.

Fransa gezisinde giydiği elbisenin bir parçası yerlere sürülünce eleştiriler de ardı ardına geldi.

Sosyal medyada yapılan yorumlara bakılırsa da sonuç onlar için büyük bir hayal kırıklığıydı. Aslında ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan siyah bir elbise giyiyordu Rajwa. Bedenine oturan elbisenin ön kısmı düğmeliydi...

Yakasının sağ yanından ise arkaya doğru pelerin benzeri bir parça uzanıyordu. Bu parçanın zaman zaman yere sürünmesi ise yapılan yorumlara bakılırsa Prenses Rajwa'nın hayranlarından bol bol eleştiri aldı.

Birçok takipçisi bu kıyafet yüzünden hayal kırıklığına uğradığını saklamadı. Modeli bir yana onun kadar genç ve fiziği de gayet düzgün olan bir kadının neden bu kadar tuhaf bir elbise giydiği merak konusu oldu.

KIRMIZI AYAKKABILAR OLAY OLDU

Rajwa ile Hüseyin aynı gezinin Londra durağında da Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton ile buluştu. O ziyaret dünya çapında ilgi uyandırdı.

Kate son dönemde tercih ettiği gibi pantolon, ceket ve fırfırlı bluz giyerken Rajwa, siyah ve beyaz renklerden oluşan ilginç bir kıyafet tercih etti. Bu kıyafeti bir yana altına giydiği kırmızı ayakkabıları da çok eleştirildi.

Zaten daha düğününde giydiği gelinlik ve resepsiyondaki kıyafeti nedeniyle Rajwa epeydir bu konuda mercek altına alınmıştı. Gelinliği fazla iddiasız bulundu.





Resepsiyonda giydiği elbise de kreması fazla kaçmış pastaya benzetildi.Ondan sonra da Prenses Rajwa giyim konusunda asla kaynanası Rania ile yarışır hale gelemedi.





KAYNANASI KADAR İDDİALI DEĞİL

Bu arada Rajwa'nın belki de bir stil ikonu olarak kabul edilen kaynanası Rania'nın önerilerini dikkate almadığını savunanlar da oldu. Bu gruptakiler de "Belki de onu dinlemeyip kendi bildiğini okuyor" diye yorum yaptı.

Diğer yandan bu durum aslında göz önünde insanların kaderi bir anlamda.

Çünkü kimi zaman Galler Prensesi Kate Middleton hatta Kraliçe Rania da hayranlarının giyim kuşam konusundaki beklentilerini karşılayamadıkları için ağır eleştiriler alıyor.

Büyük olasılıkla bu durumun nedeni de kraliyet ailelerini uzaktan izleyenlerin zihnine yer etmiş olan aslında artık çoktan tarihe gömülen o abartılı ve aşırı gösterişli giyim tarzının yerinde yeller esmesi.

Rajwa nadiren rengarenk giyiniyor. Genellikle koyu renkleri ya da pastel tonları tercih ediyor. Prenses İman'ın düğününde giydiği bu elbise, modeli ve rengiyle beğeni toplamıştı.