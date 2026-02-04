Bir insanÄ±n hayalleri bu kadar mÄ± yÄ±kÄ±lÄ±r Para kazanmak ÅŸÃ¶yle dursun, artÄ±k bedava daÄŸÄ±tÄ±yorlar

Haberin DevamÄ±

BaÅŸlarda Ã¶yleydi de zaten...

Evlenenlerden biri dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarlarÄ±ndan biri olarak bilinen bir prensti. DiÄŸeri de yÄ±llarca ÅŸÃ¶hret peÅŸinde koÅŸtuktan sonra bir diziyle isteÄŸine kavuÅŸan eski bir oyuncu.

Prens zaten bu ortamÄ±n iÃ§ine doÄŸmuÅŸtu...

Bu evlilik uÄŸruna mesleÄŸine veda eden oyuncunun ise dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonraki hayatÄ± saraylarda, malikanelerde, taÃ§lar ve mÃ¼cevherler iÃ§inde geÃ§ecekti. Bir eli yaÄŸda bir eli balda yaÅŸayacaktÄ±.

Meghan ile Harry, 2020'de Londra'dan ayrÄ±lÄ±p ABD'de yeni bir hayat kurdu. Ama el attÄ±klarÄ± iÅŸlerde Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazanamadÄ±lar ÅŸu ana kadar.Â

Ama tam anlamÄ±yla Ã¶yle olmadÄ±...

Biraz zorlanarak biraz da kocasÄ±yla yaptÄ±klarÄ± seÃ§im nedeniyle Ã¼lkelerini ve hayatlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiler. TanÄ±nÄ±rlÄ±klarÄ± sayesinde de yeni ve bol paralÄ± bir hayat kurmayÄ± planladÄ±lar.

Yine de bu plan tam olarak tutmadÄ±. Hangi dala uzansalar kocasÄ±yla birlikte kÄ±rÄ±lÄ±p ellerinde kaldÄ±.

Åžimdi onu yeni bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± daha bekliyor. Kendi kurduÄŸu markanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak piyasaya sunulan reÃ§eller satÄ±lmak bir yana bedava daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Sussex Ã§iftinin evliliÄŸi peri masalÄ± gibi baÅŸladÄ± ama pek Ã¶yle devam etmedi.

Konuyu takip edenler Prens Harry ile karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä± anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼ zaten.

2018 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen eski oyuncu Meghan ile Prens Harry, dÃ¼ÄŸÃ¼nden iki yÄ±l sonra ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerine veda eden Sussex Ã§ifti, orada da kendi paralarÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in giriÅŸimlere baÅŸladÄ±.

MarkanÄ±n adÄ±yla ilgili sorunlar yaÅŸandÄ±ktan sonra As Ever adÄ±nda karar kÄ±lÄ±ndÄ±.

Markle da ÅŸirketinin ilk Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak bir dizi reÃ§el Ã§Ä±kardÄ± piyasaya. Eski bir oyuncu olan Meghan Markle'Ä±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ler de tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ±da bulundu.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu adÄ±mlar Ã¶yle Ã§ok da fazla iÅŸe yaramadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gelen son haberlere gÃ¶re Markle'Ä±n para kazanmak uÄŸruna hazÄ±rlanan reÃ§elleri satÄ±lamadÄ±.

Markle'Ä±n bir dijital platformda yayÄ±nlanan programÄ±nÄ±n izlenme oranlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iÃ§in kanal onunla sÃ¶zleÅŸme yenilemedi.

Hatta program yaptÄ±ÄŸÄ± TV kanalÄ±nÄ±n deposunda bekliyor ve isteyene bedava veriliyor.

TV kanalÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Meghan Markle'Ä±n As Ever markasÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nleriyle dolu iki depo var. Ã–yle ki orada bekleyen ve bir tÃ¼rlÃ¼ satÄ±lamayan Ã¼rÃ¼nler Ã§alÄ±ÅŸanlara bedava daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Sadece reÃ§el kavanozlarÄ± deÄŸil, mumlar, alkollÃ¼ iÃ§ecekler de bu bedava verilen Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda.

Daha geÃ§tiÄŸimiz ay Meghan Markle'Ä±n firmasÄ± As Ever'a ait daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ya da satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lamayan 650 bin adet Ã¼rÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Markle'Ä±n firmasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da As Ever'Ä±n zor durumda olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bir aÃ§Ä±klama yapmak zorunda kaldÄ±.



Meghan Markle'Ä±n reÃ§elleri ve diÄŸer Ã¼rÃ¼nleri iddialara gÃ¶re TV kanalÄ±nÄ±n depolarÄ±nda duruyor ve Ã§alÄ±ÅŸanlara bedava daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Meghan Markle Ã¶nceleri kurduÄŸu markaya American Riviera Orchard adÄ±nÄ± verdi. Ä°lk Ã¼rÃ¼n olarak da reÃ§eli tercih etti.

Elbette markanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in ilk Ã¼rÃ¼n olan reÃ§eller de DÃ¼ÅŸes'in yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na yani Hollywood'un Ã¶nde gelen isimlerine gÃ¶nderildi.

Onlar da sosyal medya sayfasÄ±ndan Meghan Markle'a teÅŸekkÃ¼r eden paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±.

Meghan Markle'Ä±n yeni markasÄ±nÄ±n adÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± yerden yani Montecito'dan geliyor. BurasÄ± Amerikan RiviyerasÄ± olarak anÄ±lÄ±yor.

EVLENDÄ°KTEN Ä°KÄ° YIL SONRA AÄ°LEDEN AYRILIK KARARI GELDÄ°

Prens Harry ile Meghan Markle, evlenmelerinden iki yÄ±l sonra 2020'de bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± sarsan bir kararla Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerini bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Zaten oÄŸullarÄ± Archie'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra uzun sÃ¼re Kanada'da yaÅŸayan Ã§ift daha sonra Meghan'Ä±n memleketi ABD'ye geÃ§ti.

SÃ¼per zenginlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Santa Barbara'ya taÅŸÄ±nan Ã§ift orada lÃ¼ks bir malikane satÄ±n aldÄ±. OÄŸullarÄ± Archie'yi Harry'nin memleketi Ä°ngiltere'de kucaklarÄ±na alan Ã§ift, kÄ±zlarÄ± Lilibet'e de ABD'de kavuÅŸtu.

Ä°ngiliz kraliyet ailesine yÃ¶nelttikleri eleÅŸtirilerle ortalÄ±ÄŸÄ± toza dumana katan Harry ile Meghan, Ã§ok Ã¶nemli durumlarda Londra'ya gidiyor.

Her ne kadar bu konuda Meghan biraz geride kalsa da Harry, dedesi Prens Philip ve babaannesi Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nde Londra'ya gitti.

BabasÄ± Kral Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde de yalnÄ±z baÅŸÄ±na evine dÃ¶nen Harry, tÃ¶renin hemen ardÄ±ndan ABD'ye dÃ¶ndÃ¼.

Prens Harry, son olarak da babasÄ± Kral Charles'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde onu ziyarete gitti. Ama o kez de Ã§ok uzun kalmadan tekrar karÄ±sÄ±nÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Markle'Ä±n reÃ§elleri piyasaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Hollywood Ã¼nlÃ¼leri sosyal medyadan tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

