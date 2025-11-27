Bir implant ünlü oyuncuya kabusu yaşattı.... Dişlerim dökülmeye başladı... Dokuz kez ameliyat oldum!

Haberin Devamı

Elbette bazılarının kendi doğal dişleri o görünenler... Sağlıklı beslenme, düzenli kontrol ve iyi bakımla kusursuz gülüşlerini de koruyorlar.

Ama inanın bunlar azınlıkta. Çünkü gülüşlerine hayran olduğunuz o ünlülerin çoğunun dişleri doğal değil.

Hiçbir kusuru olmasa bile kamera karşısında daha güzel görünmek için hepsi elden geçirilmiş durumda.

Bazıları kaplama yaptırıyor, bazıları da implant. Genellikle de avuç dolusu para harcayıp işin ustalarına emanet ediyorlar dişlerini.

Ama bazen işler umdukları gibi gitmeyebiliyor. Sonrasında da akla hayale gelmeyecek sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

BİR İMPLANT BAŞINA NE İŞLER AÇTI

Tıpkı önce Blue Bloods sonra da Boston Blue adlı diziyle şöhretine şöhret katan Donnie Wahlberg'in karısı Jenny McCarthy gibi.

McCarthy, dokuz kez ameliyat olmak zorunda kalması bir yana dişlerinin dökülmesine bile neden olan sağlık sorununu ayrıntılarıyla anlattı.

53 yaşındaki McCarthy, bütün sorunun, başarısız bir diş implantı ile başladığını anlattı. Sonrası hakkında da şunları söyledi: "Dişlerim düşmeye başladı, implantım düştü. Bir yıl içinde tam dokuz kez ağzımdan ameliyat olmak zorunda kaldım."

Anlattığına göre doktorlar sonunda bütün bunların nedenini buldu. Jenny McCarthy'nin hayatını kabusa çeviren derin bir kemik enfeksiyonuydu.

ENFEKSİYON KOLAY KOLAY İYİLEŞMEDİ

People dergisine konuşan Jenny McCarthy, bu enfeksiyonun öyle kolay geçmediğini sözlerine ekledi.

"Enfeksiyonun iyileştiğini düşündüğümüz her seferinde tekrar ortaya çıkıyordu. Çenem şişiyordu, çok canım yanıyordu. Aynı zamanda gözlerimde de büyümeler oluyordu" diye anlattı yaşadığı zorlukları.

Bunun üzerine doktorlar çene kemiğindeki bu enfeksiyonu operasyonla kazımak zorunda kaldılar. McCarthy de bir yıl boyunca antibiyotik kullanmak zorunda kaldı.

Elbette bu süreç onun için çok zorluydu... O dönemde sadece yumuşak yiyecekler yiyebildi.

SONUNDA İYİLEŞME YOLUNDA

Söylediğine göre şimdi iyileşme yolunda Jenny McCarthy... Hatta artık yiyeceklerini çiğnemeye bile başladı.

Jenny McCarthy, "Sanırım fırtınayı atlattım... Artık yemek yemeye başlıyorum" dedi..

Yine de "Aslında insanlar bana biraz acımalı" yorumunu yapmadan da duramadı.

