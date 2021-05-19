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Haber Giriş: 19.05.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

“Bir hayalim daha gerçek oldu” Nusret Gökçe'den Al Pacino ile poz

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“Bir hayalim daha gerçek oldu” Nusret Gökçe'den Al Pacino ile poz

'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayali gerçek oldu

Nusret, Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile bir araya geldi. Nusret Gökçe, ünlü aktör ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bir hayalim daha gerçek oldu” notuyla paylaştı. İkilinin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

“Bir hayalim daha gerçek oldu” Nusret Gökçeden Al Pacino ile poz

 'O HAVALARDA DOLAŞIYORDU

''Nusret'in ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği biliniyordu. Nusret ile davalık olan garsonlar, açıklamalarında "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

“Bir hayalim daha gerçek oldu” Nusret Gökçeden Al Pacino ile poz

Nusret Gökçe: Nusret artık benim değil Türkiye’nin markası, sahip çıkmak lazım
Nusret Gökçe: Nusret artık benim değil Türkiye’nin markası, sahip çıkmak lazım

 

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