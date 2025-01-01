Bir telefonla gözyaşlarına boğuldu.. Yeni yıla bile ağlayarak girdi

Haberin Devamı

Tabii ki bunu sağlayan da aralarındaki evlilik bağı oldu. Onun öncesinde zaman zaman ayrı düşüp gözyaşı döktükleri de oluyordu elbette.

Evlenmelerinden önce hayat Kate Middleton için o kadar da kolay değildi... Bir yandan o dönemde soylu bir aileden gelmediği için kendisine hiç sıcak bakmayan İngiliz kraliyet ailesi diğer yandan Prens William'ın çok da nazik olmayan davranışları derken epey zor günler geçirdi. Ta ki ilişkisini resmiyete dökünceye kadar.

İşte bunlardan biri yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Aralarında öyle bir olay yaşandı ki Kate Middleton, William'ın bir davranışı yüzünden gözyaşlarına boğuldu.

Artık aileyi takip eden herkesin çok iyi bildiği gibi Kate ile William, aralarındaki ilişki resmiyete dökülmeden önce Noel ve yeni yıl tatillerini birlikte geçiremiyordu.

Haberin Devamı

Bir keresinde Kraliçe Elizabeth, her ne kadar Kate'i, Sandringham'daki Noel buluşmasına William'ın kız arkadaşı olarak davet etse de Middleton 'henüz evli değiliz' diyerek bu teklifi reddetti.

Takvimler 2006 yılını gösterirken Kate Middleton yeni yıla ağlayarak girdi desek yeridir.

Çünkü o dönemde iki aşık Noel ve yeni yıl tatilini birlikte geçirmek için sözleşmişti. Fakat William programını son anda iptal etti.

Durum böyle olunca da Kate, ilişkilerinin geleceği konusunda büyük bir kaygıya kapıldı.

Katie Nicholl'ün The Making of a Royal Romance adlı kitabında yer alan bir de iddia var bu konuda. Gelin ona da bir bakalım.

Buna göre Kate ile William, Noel tatilini Middleton ailesiyle birlikte geçirmek üzere sözleşti.

Fakat William son anda sevgilisinin ailesiyle olmak yerine kendi ailesiyle vakit geçirmeyi tercih etti. Üstelik bu konudaki kararını da Kate'e yüz yüze değil onu telefonla arayarak bildirdi.

İşte onun bu davranışı Kate için büyük bir yıkım oldu. Kate yeni yılı içinde büyük kaygılarla gözyaşları içinde karşıladı. Kısacası tatili zehir oldu.

Haberin Devamı

OYSA KATE İLE İLİŞKİSİNİ BABASIYLA ETRAFLICA KONUŞMAK İSTEMİŞTİ

Oysa o sırada Prens William, tam da Kate hakkında konuşmak için ailesiyle birlikte olmak istemişti. Hem babası Charles hem de büyükannesi Elizabeth ile kalıp onlarla gelecekte bir hayat kurmayı planladığı Kate Middleton hakkında konuşmak istiyordu.

Zaten o yeni yılı ayrı ayrı karşılayan Kate ile William, 2007'nin ilk döneminde kısa bir ayrılık süreci yaşadı. Hatta kitapta yer alan iddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth bile bu nedenle üzüntü duydu.

Yine de kaderleri ortak yazılan Kate ile William'ın bu ayrılığı çok uzun sürmedi. Çift, birkaç ay sonra bir partide birbirlerini barış öpücüklerine boğarken görüldü.

Haberin Devamı

Zaten Kate ile William bir süre sonra birbirlerinden ayrı yaşayamayacaklarını iyice anladı. Bu kısa ayrılığın üzerinden yine uzun bir zaman geçtikten sonra 2011 yılında da dünyanın gözleri önünde evlendiler.