Bir adımıyla dünyayı şaşkınlığa sürüklemişti... Dersini çok iyi almış, tek kusur etmedi

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Elbette "ünlü" dediysek bu kişi oyuncu, model ya da şarkıcı değil... Tam tersine gelecekte çok ciddi bir görev üstlenecek olan birisi.

Sözü çok da uzatmadan İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini, geleceğin kraliçesi, Galler Prensesi Catherine ya da Kate Middleton'dan söz ettiğimizi söyleyelim.

Geçen yılı kanser tedavisi nedeniyle gözlerden uzak geçiren Kate Middleton, bu sene eskisi kadar olmasa da önemli etkinliklerde yerini alıyor artık.

Son olarak geçtiğimiz 24 Şubat'ta kocası Prens William ile birlikte Galler ziyareti sırasında kamera ve kamuoyu karşısına çıkan Kate Middleton bu kez önemli bir etkinlikte boy gösterdi.

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ÖNEMLİ BİR ETKİNLİKTE BOY GÖSTERDİ

Her yıl bu dönemlerde düzenlenen Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) etkinliğine katıldı Kate Middleton. Elbette yanında kocası Galler Prensi William vardı.

Galler çifti etkinlikte Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya eşlik etti.

Genellikle daha iddiasız renkler giyen Camilla bu kez pembeler içindeydi. Onun görüntüsü de gözleri okşadı ama geliri Kate Middleton'ın yine gölgesinde kaldı.

Galler Prensesi Kate, o etkinlik için daha önce giydiği hatta farklı rengini de kullandığı bir kıyafet seçti.

TEPEDEN TIRNAĞA KIRMIZILARA BÜRÜNDÜ

Çok sevdiği modacılardan biri olan Catherine Walker imzalı kırmızı bir manto giydi Kate. İçine de yine aynı renkte bir elbise tercih etti.

Şapkası, çantası ve ayakkabısı da aynı rengin farklı tonlarındaydı.

Saçlarını açık bırakan Kate'in görüntüsündeki değişiklik de hayranlarının gözünden kaçmadı. Çok sade bir makyaj yapan prensesin saç rengi son dönemdeki görüntüsünden çok farklıydı.

Bazıları Prenses'in saç rengini açtığını düşünse de daha dikkatli bakıldığında Kate'in aslında saçlarına dip boyası yapma zamanının geldiği ama bunu bu kez 'es geçtiği' görüldü daha sonra.

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Kate Middleton, etkinlik için saçlarını 'kendi haline bırakmayı tercih etti. Hatta dikkatli gözler Kate'in saçlarının dip boyasının geldiğini bile kaçırmadı.





İKİ YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER AKILLARA GELDİ

Kate Middleton, bu etkinlikte yine gardrobundan bir tercih yaptı...

Aynı mantoyu, bundan iki yıl önce Güney Kore Devlet Başkarı Yoon Suk Yeol ile eşi Kim Keon-hee'yi karşılamak için düzenlenen törende de giymişti.

O gün açık havadaki törende mantosunun üzerine bir pelerin takan Middleton, arabadan inerken sonradan çok konuşulan bir "bacak şov" yapmıştı.

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Genellikle aşırı dikkatli olan ve bu şekilde dikkat çekmekten uzak duran Kate'in otomobilden inişinde kendine dikkat etmemesi bazıları tarafından "kocası William'a bir mesaj" olarak yorumlanmıştı.

Kate, iki yıl önce üzerinde bir pelerinle kullandığı kırmızı mantosuyla otomobilden inerken tüm dünyayı şaşırtmıştı. Bu kez ise otomobilden inerken bütün dikkatini bu işe verdi. Sonuçta tek bir kusur etmedi.





YÜZÜNDE ÇOK CİDDİ BİR İFADE VARDI

Dün düzenlenen Milletler Topluluğu Günü'nde ise Kate otomobilden gayet dikkatli bir şekilde indi. Hatta o anlarda yüzündeki ciddi ifadeyle bütün dikkatini mantosunun ve elbisesinin etek kısmına verdi.

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Sonuç olarak bir tek hata bile yapmadı Kate. Ama üzerinde o gün giydiği manto olduğu için iki yıl önceki görüntüsü de akıllara geldi.

Yüzü gülen, kocası Kate ile zaman zaman küçük romantik anlar da yaşayan Kate Middleton'ın sadece kıyafeti tanıdık değildi.

Kullandığı takılar da daha önce defalarca üzerinde görülmüştü.

KRALİÇE'NİN GERDANLIĞI YİNE BOYNUNDA

Kate Middleton'ın boynunda Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olan dört sıralı inci gerdanlık vardı.

Bu gerdanlık, Kraliçe Elizabeth'in koleksiyonundaki incilerden hazırlandı. İnciler, Elizabeth'e 1970'lerde Japon hükümeti tarafından hediye edilmişti.

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Kate Middleton, bu gerdanlığı daha önce Prens Philip'in cenaze töreninde kullandı. Hatta o gün üzerinde dün giydiği kırmızı elbisenin siyahı vardı.

Prenses, İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki en değerli parçalardan biri olan gerdanlığı Kraliçe'nin cenaze töreninde de Kate'in boynunu süsledi.



Kate, aynı gerdanlığı 2023 yılında Edinburgh'da düzenlenen Kral Charles'ın tak giyme töreninde de taktı.

Aynı gerdanlık Kate'in boynunu defalarca süsledi. Bu, Kraliçe'nin de en sevdiği takılardan biriydi.





KATE'İN KÜPELERİ DE ÇOK TANIDIKTI

Galler Prensesi, Milletler Topluluğu Günü'nde kullandığı küpeler de tanıdıktı... Geçmişte Prenses Diana'nın kullandığı bu küpeleri Kate de sık sık çeşitli etkinliklerde takıyor.

Aslında o küpelerin hikayesi de çok ilginç ve dünyanın bildiği türden.

Prenses Diana, 1981 yılındaki düğünlerinden önce Charles tarafından hediye edilen bu küpeleri çok sık kullandı. Ama bir tanesi vardı, hiç akıllardan çıkmadı.

Zaten küpeler de şöhretini ona borçlu.

İNTİKAM ELBİSESİYLE İNTİKAM KÜPELERİ

İşte bunlar arasında en önemlisi de bu küpeleri Diana'nın "intikam elbisesini" tamamlamak için kullandığı etkinlikti.

Middleton'ın bu seçimi, birçok kişinin hafızasında 1994 yılında yaşananları tazeledi.

Çünkü Diana o yıl katıldığı bir davette 'intikam elbisesi' olarak anılan kıyafetini bu küpelerle tamamlamıştı.

29 Haziran 1994 günü Charles, ünlü bir gazetecinin karısını aldatıp aldatmadığı konusundaki sorusuna "ilişkileri onarılamayacak noktaya gelinceye kadar hiç aldatmadığını" yanıtını verdi.

KÜPELER BİR ANDA ÜNLENDİ

Üstelik bu sırada herhangi bir üzüntü ya da pişmanlık belirtisi de göstermiyordu.

Diana bu röportajın gündeme bomba gibi düştüğü gece ünlü bir derginin partisine katılacaktı. Aslında planı başka bir elbise giymekti.

Ama o röportajın ruhunda yarattığı fırtına yüzünden bedenini saran siyah mini bir elbise giydi...

Kulağına da bugün Kate'in sık sık taktığı o küpeleri taktı. O günden sonra da o elbise "intikam elbisesi" küpeler de "intikam küpesi" olarak anıldı.

Kate kırmızı mantoyu 2021 yılında ev sahipliği yaptığı Noel konserinde de giydi.





Middleton, aynı modelin siyah rengiyle de Prens Philip'in cenaze törenine katıldı.





Kraliçe Camilla, Milletler Topluluğu Günü için pembelere büründü.