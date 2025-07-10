Bir haftalık kızını emziremedi bile... Bir daha doğurup bebek kokusu duyamayacağım!

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ünkü böyle durumlarda değişen, sadece hormonlar ya da ruhsal durum olmuyor. Kimi zaman anneler fiziksel sağlıklarıyla ilgili güç durumlarla karşılaşabiliyor hamilelik ve doğum sırasında. Hatta kimi zaman sonrasında.

İşte tanınmış bir çift tam da böyle bir durum yaşadı... Üçüncü bebekleri dünyaya geldi gelmesine ama annesi, aklından bile geçirmediği ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Aradan 15 ay geçmesine rağmen tam olarak da iyileşemedi üstelik.

Tam yeni bir bebek heyecanı yaşarken ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşan bu kişi, gösteri dünyasının estetik şampiyonu yıldızı Katie Price'ın eski kocası Peter Andre'nin sonradan evlendiği Emily Andre.

BİR DAHA DOĞUM YAPMASI TEHLİKELİ HALE GELDİ

Bir doktor olan 35 yaşındaki Emily Andre, kocasıyla birlikte 11 yaşında Millie, 8 yaşında Theo ve 15 aylık Arabella adında üç çocuk sahibi.

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Aslında kendisi de kocası da artık daha fazla çocuk sahibi olmamaya karar vermişti. Ama bu durum onların isteği dışında gelişen olaylar sonucu artık zorunlu hale geldi.

Emily'nin kızı Arabella'nın doğumunun ardından yaşadığı tehlikeli ve nadir rastlanan bir sağlık sorunu yüzünden bir daha çocuk dünyaya getirmesi imkansız çünkü.

YAŞADIKLARINI PROGRAMDA ANLATTI

Giovanna Fletcher'ın sunduğu Happy Mum Happy Baby (Mutlu Anne Mutlu Bebek) adlı programa konuk olan Emily Andre, geçen yıl kızı Arabella'yı dünyaya getirdikten sonra yaşadığı kabus gibi deneyimi anlattı.

Söylediğine göre doğum yapmak onda ciddi bir bağırsak sorununa yol açtı. Hatta doktorları ona böylesine bir sorunla daha önce hiç karşılaşmadıklarını bile söyledi.

Emily Andre, yaşadığı sorun yüzünden dayanılmaz ve bitmez tükenmez ağrılar çektiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ama bu durumun en kötü yanının yeni doğan kızından ayrı kalmak olduğunu da sözlerine ekledi.

ACİLEN AMELİYAT OLMASI GEREKTİ

Emily "Onun doğumu hakkında hiç konuşamadım. Çünkü sonrası gerçekten zor ve acılıydı. Onu dünyaya getirdikten sonra çok kötüydüm. Birçok komplikasyonla karşılaştım" diye anlattı o dönemi.

Kızı Arabella'yı dünyaya getirdikten sonra bu kez acil bir operasyona girmek zorunda kaldı Emily Andre. O sırada kızı sadece bir haftalıktı.

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Emily'nin anlattığına göre doğumdan sonra kendisinde nadir görülen bir fıtık türü gelişti. "Oldukça büyük gerçekten nadir görülen bir fıtıktı. Çünkü bağırsaklarımın bir kısmı yanlış yerdeydi" diye anlattı başına geleni.

Sorunun acil olduğun ve hemen ameliyata alındığını belirtti.

Doktorlar böyle bir şeyle hiç karşılaşmadıklarını söylediklerinde aklından tek bir cümle geçmiş "Tanrı aşkına... Bu neden benim başıma geldi ki!"

EN ÇOK KIZINI EMZİREMEYECEK OLMASINA ÜZÜLDÜ

O sırada Emily'yi en çok zorlayan nokta hastanede kaldığı süre içinde kızını emziremeyecek olmasıydı söylediğine göre.

Ama çaresiz bir şekilde bir haftalık kızını annesine emanet edip hastaneni yolunu tuttu.

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Operasyondan sonraki iyileşme süreci ise zorlu oldu. Öyle hemen eski sağlığına kavuşamadı.

Aradan geçen bir yılın sonunda tam olarak değilse bile yine de usul usul eski sağlıklı haline dönmeye başladı Emily.

Yine de bu yaşadığı olay onda bir travma yarattı. Bunun psikolojik etkilerinden kurtulması ise o kadar da kolay görünmüyor.

PETER ANDRE'NİN ESKİ EŞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Şimdi bir yıldır yaşadıkları zorlukları atlatmaya çalışan Emily ve Peter Andre bir yandan da üç çocuklarını büyütüyor.

Bu arada Peter Andre'nin, eski karısı Katie Price ile evliliğinden 19 yaşında Junior ve 18 yaşında Princess adında iki çocuğu olduğunu da hatırlatalım.