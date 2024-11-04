Bir hafta önce sarmaş dolaş poz veriyorlardı… Ünlü çift herkesi şaşırttı… 13 yıllık evlilik bitti!

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Bu sarmaş dolaş aşk pozlarından bir hafta sonra gelen haber ise herkesi şaşkına çevirdi. Teddi Mellencamp ve Edwin Arroyave 24 Ekim'de Melanoma Araştırma Vakfı galasında sarmaş dolaş pozlar vermişti.

13 YILLIK EVLİLİK BİR ÇIRPIDA BİTTİ

Ünlü çift bundan bir hafta sonra da 13 yıllık evliliklerinin bittiğini ve yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ünlü şarkıcı John Mellencamp’ın kızı Teddi Mellencamp 13 yıllık evliliğinin bittiğini ve kocasından ayrıldığını açıkladı

Teddi Mellencamp'ın ayrı yaşadığı ortaya çıkan kocası Edwin Arroyave'den boşanmak için dava açtığını duyurmasından sadece günler önce, katıldığı bir galada onunla mutlu aşk pozları vermişti.

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BİR HAFTA ÖNCE AŞK POZLARI VERMİŞLERDİ

Edwin Arroyave de bu pozların ertesi günü cilt kanserini yenen eşine övgüler yağdırmış, onun hem güzelliğine hem de cesaretine hayran olduğunu söylemişti.

Teddi Mellencamp ve Edwin Arroyave bir hafta önce katıldıkları bir galada sarmaş dolşa aşk pozları vermişti... Bİr hafta sonra gelen ayrılık haberi herklesi şaşkına çevirdi

47 yaşındaki ünlü iş insanı 43 yaşındaki karısı Teddi Mellencamp için “Her zaman hayat ve acının birbirinden ayrılamaz olduğunu söylerim. Ve cesur karımın acısını daha büyük bir iyilik için kullandığını görünce ona hayranlığım bir kat daha arttı” yazmıştı.

Teddi Mellencamp bir süre önce cilt kanserine yakalanmış ve hastalığını yenerken de en büyük destekçisi eşi Edwin Arroyave olmuştu.

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KANSERİ YENEN KARISINA ÖVGÜLER DÜZÜYORDU

Arroyave zorlu mücadelesi için eşine “Onun hikayesi şimdiden hayat kurtardı. Ve daha fazlasını kurtarmaya devam edeceği için daha fazla gurur duyamazdım. Seni seviyorum, Teds” diye seslenmişti.

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Tüm bunlar yaşanırken Teddi Mellencamp geçtiğimiz cumartesi günü birden herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı ve boşandığını duyurdu.

ZOR KARAR...

Mellencamp 13 yıllık kocasıyla evliliklerinin bittiğini “Büyük bir dikkat ve değerlendirmeden sonra, boşanma davası açmak gibi zor bir karar aldım. Önceliğim çocuklarım ve bu yeni dönemde onların mahremiyetine ve refahına her türlü özenin gösterilmesini sağlamaktır” sözleriyle haber verdi.

Dışarıdan bakıldığında mutlu mesut yürüyen evliliğin neden bittiğini kimse bilmiyor

Ünlü yıldız aslında bunu açıklamak istemediğini ancak “ailesini gereksiz spekülasyon ve söylentilerden korumak için açık, dürüst ve savunmasız olmanın ileriye dönük en iyi yol olduğunu hissettiğini” söyledi.

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Çiftin dışarından bakıldığında oldukça mutlu ver sorunsuz görünen evliliğinin neden bittiğini ise kimse bilmiyor.

Çiftin 13 yıllık evliliğinden iki oğlu bir de kızı vardı

Ünlü çift 2011’de nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten 12 yaşında Slate ve 10 yaşında Cruz adında iki oğulları ve 4 yaşında Dove adında bir kızları olmuştu.