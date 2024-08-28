Bir günde çifte şok

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Grammy ödüllü şarkıcı yaptığı açıklamada, “Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için kalbim kırık. Ne yazık ki, trajik bir şekilde kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti. Annem vefat etmeden önce son haftayı onunla birlikte geçirebildiğim için kendimi kutsanmış hissediyorum. Bu zor zamanda sevgi, destek ve mahremiyetime saygı gösteren herkese minnettarım” dedi. Eski bir opera sanatçısı olan İrlanda asıllı Patricia Carey, 87 yaşındaydı. Carey, inişli çıkışlı ilişki yaşadığı annesinin kendisine esin kaynağı olduğunu söylemişti. Mariah Carey’nin arasının büyük ölçüde açık olduğu ablası Alison (63), huzur evinde kalıyordu ve 1990’dan bu yana HIV hastasıydı. Alison’ın, organ yetmezliğinden öldüğü öğrenilirken, anne Carey’nin ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.