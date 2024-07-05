Bir gün pazarda tanışmışlardı... Önce kına, ertesi gece düğün

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Bu evlilik törenleri konusunda onlarda yarışacak tek grup ise futbol yıldızları. Hele bir futbolcu, 'ucundan kıyısından' gösteri dünyasıyla ilgili biriyle evlenirse o zaman olay daha da büyür.

İşte bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz hafta sonu yaşandı.

TV'de kamera karşısına geçtiği bir reality şovla tanınan ünlünün kızı, yeşil sahaların yıldızıyla hayatını birleştirdi.

Üstelik bu genç çiftin bir buçuk yıl içinde düzenlediği üçüncü evlilik töreniydi. Tercih edilen yer de çok dikkat çekince daha şimdiden yılın unutulmayan düğünleri arasına girdi bile bu tören.

Gelin bir bakalım hangi çift, nerede ve nasıl evlendi.

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ARALIKLARLA ÜÇ KEZ EVLENDİLER

Bir buçuk yıl içinde, aralıklı olarak düzenlenen bir dizi törenle evlenen bu çift, Manchester City futbol takımının eski oyuncularından 33 yaşındaki Riyad Mahrez ile TV ünlüsü Dawn Ward ile yine bir futbolcu olan Ashley Ward'un 26 yaşındaki kızı Taylor Ward.

2021 yılında nişanlanan aşıklar, ilk olarak 2022 yılının ocak ayında damat Riyad Mahrez'in ana vatanı olan Cezayir'in geleneklerine göre evlendi. Ama bununla yetinmeyip geçen yıl da Londra'da bir nikah kıydılar.

Riyad Mahrez ile Taylor Ward, daha o dönemde ipuçlarını verdikleri gibi bir de geçen hafta sonu İtalya'da, ünlü Como Gölü kıyısındaki lüks bir villada bir kına gecesiyle bir de düğün yaptı.

Düğün öyle tek geceyle sınırlı kalmadı. Önce tüm konukların Cezayir'in yerel motiflerini taşıyan kıyafetler giydiği bir kına gecesi yapıldı.

Bir gece sonra da batı geleneklerine göre yapılan düğün gerçekleşti.

Bu kutlamaların son gecesinde de hem Mahrez ve Ward hem de tüm konuklar, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeyi sürdürdü. Elbette o anlarda çekilen fotoğraflar da sosyal medyadan paylaşıldı.

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Düğünden önce damadın memleketi Cezayir geleneklerine göre bir kına partisi yapıldı. O anlarda taylor Ward, bindallıya benzer bir elbise giydi.

Gündüz saatlerinde gelinin, damadın ve konukların üzerinde yine Cezayir motiflerini yansıtan kıyafetler vardı.





Gelinin annesi Dawn Ward da kına gecesine özel kıyafet giydi.

Mutlu çiftin Londra'daki nikah törenine minik kızları Mia'nın yanı sıra Riyad Mahrez'in eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu da katılmıştı.

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BİR NOEL PAZARINDA TANIŞTILAR

Riyad Mahrez ile Taylor Ward'un bu gösterişli düğüne kadar uzanan öyküsü de ilginç. Çift, öyle ortak arkadaşları aracılığıyla ya da gittikleri bir partide tanışmadı.

İlk kez 2020 yılında Manchester'da bir sokakta kurulan Noel pazarında karşılaştılar. Orada ilk görüşte birbirlerinden etkilendiler. Onunla da kalmadı kısa sürede aşka düştüler.

Zaten çok zaman harcamadan 2021 yılında nişanlandı çift. Bunu da Yunanistan'ın ünlü Mykonos adasında düzenlenen bir partiyle kutladılar.

BİRBİRLERİNİ BULANA KADAR AŞK ACISI ÇEKTİLER

O dönemde konuşulanlara göre aslında tatile gidiyordu Taylor ile Riyad. Yolda da Mahrez, sevgilisinin önünde diz çöküp ona 400 bin dolarlık bir elmas taşlı yüzük vererek evlenme teklif etti.

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Taylor Ward ile Riyad Mahrez, 2022 yılında futbolcunun ülkesi Cezayir'in geleneklerine uygun olarak nikahlandı. Bu törenden kısa bir süre sonra çiftin kızı Mila dünyaya geldi.

Kızları biraz büyüdüğünde ise bu kez Londra'da İngiltere'nin yasalarına uygun bir nikah yapıldı. O tören gayet sade biri şekilde gerçekleşti. Mutlu çift, ardından da Londra'nın lüks otellerinden birinde kutlama yemeği verdi.

KINA DA DÜĞÜNDE LÜKS VİLLADA YAPILDI

Bu son düğün ise İtalya'da Como gölü yakınlarındaki Villa Balbiano'da gerçekleşti. Bir süredir Suudi Arabistan'da top koşturan Riyad Mahrez ile Taylor Ward'un bu lüks mekandaki düğününün binlerce sterline kal olduğu konuşuluyor.

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Birbirlerini bulmadan önce Taylor Ward ile Riyad Mahrez mutsuz aşk tecrübeleri yaşadı.

Taylor, yine yeşil sahalarda top koşturan Mason Holgate ve Sergio Eguero ile kısa süreli aşklar yaşadı. Ama aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı.

Riyad Mahrez ise İngiliz model Rita Johal ile evlendi. Üç yıllık flörtün ardından 2012 yılında evlendiler ve iki çocuk sahibi oldular. Fakat mutlulukları kısa sürdü. Beş yıl sonra evlilik bitti.

Riyad Mahrez'in Taylor Ward ile evlendiği Londra'daki nikahta, eski evliliğinden dünyaya gelen çocukları ile çiftin küçük kızı Mila da beyaz giysiler içinde hazır bulundu.