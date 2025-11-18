Bir gün kral olacak ama baba yüreğine söz geçiremiyor… ‘Her şey evlatlarım benim gibi üzülmesin diye’

Haberin Devamı

Prens William ve Kate Middleton şu anda İngiliz kraliyet ailesinin en kritik konumdaki üyeleri.

Kral Charles tahta epey ileri bir yaşta çıktı ve tacını taktıktan kısa bir süre sonra da kansere yakalandı.

İSTEMESE DE ERKENDEN TAHTA HAZIRLANMAYA BAŞLADI

Bu da ister istemez Prens William’ın tahta düşündüğünden ve hazırlandığından daha erken çıkmasına yol açacak.

William ve Kate buna henüz hazır olmasa da üstlendikleri büyük sorumluluğun farkında ve hem kendilerini hem de çocuklarını bu duruma şimdiden hazırlıyorlar.

Kate Middleton’ın etrafta güzel elbiseleriyle salınan bir prensesten çok daha fazlası olduğu yıllardır herkesin farkında olduğunu bir durum.

Hem sevgi dolu hem de disiplinli bir anne olan Kate üç çocuğunu gözünün önünden ayırmadan büyük bir şefkat ve dikkatle yetiştiriyor.

KENDİ BABASINA HİÇ BENZEMİYOR

William da bir yandan üstlendiği kraliyet görevlerinin peşinde koşarken çocuklarını ihmal etmeyen ve onları en sağlıklı ve mutlu şekilde yetiştirmeye çalışan bir baba olmayı başarmaya çalışıyor.

"Prens William'ın açık sözlü yaklaşımı, şüphesiz çocukluğunda yaygın olan ve daha fazla acıya ve kraliyet dramına yol açan belirsizlikten kaçınma isteğinden kaynaklanıyor. William, zorluklarla birlikte baş etmeyi normal bir aile olmanın temeli olarak görüyor.”

Son zamanlarda peş peşe samimi röportajlar veren William bu konudaki hassasiyetinin kendi çocukluğunda yaşadıkları olduğunu da saklamıyor. William bu uğurda kraliyet kurallarını çiğnemekten bile geri durmuyor.

Kate Middleton’ın kansere yakalandığını çocuklarından hiç saklamadıklarını ve durumu onlara olabilecek en doğru şekilde aktarıp dürüstlükten vazgeçmediklerini söyleyen William kendisinin bu tür konularda şanslı olmadığını hiç unutmamış…

KENDİ ÇOCUKLUĞUNDA YAŞADIĞI BÜYÜK ACILARI HİÇ UNUTMADI

Annesi Prenses Diana ve babası Kral Charles’ın evliliği o ve kardeşi Harry daha küçükken yıkılan, bu konuda başkalarından çok acı şeyler duyan William zaten annesi genç yaşta trajik şekilde ölünce büyük bir sarsıntı geçirmişti.

Prens William, geçmişinde yaşadığı acı ve dramın ardından çocuklarını korumayı her şeyin önüne koymuş durumda.

43 yaşındaki prens "Onlardan bir şeyler saklamak işe yaramıyor” diyor ve çocukların cevapsız sorular yüzünden "endişelenmemeleri" için aile olarak birbirlerine karşı açık davrandıklarını söylüyor.

Kraliyet uzmanları "Genç Prens William, ailesinin mutsuz ve yıkıcı ilişkisinin yükünü yıllarca taşıdı. İlişkileri bozulmuştu ve bunun sonucunda Prens William ve Prens Harry - ama daha da çok William - kendilerini üzgün, çaresiz ve güvensiz hissediyorlardı. Prens William ve Prenses Catherine, buna izin vermeyip çocuklarını her şeyden haberdar etmek için çok çalışıyorlar." diyorlar William’ın yaptığı bu açıklamaları da hiç şaşırtıcı bulmuyorlar.

"Çocuklarının yıkıcı olabilecek haberleri başkalarından duymasını istemiyorlar. Onların yaşına göre davranma konusunda haklılar. Güçlü, dirençli, kendine güvenen ve saygılı genç bir aile yetiştiriyorlar ki bu da monarşinin geleceği için iyiye işaret."

2024 yılında hem 76 yaşındaki krala hem de 43 yaşındaki Kate'e kanser teşhisi kondu. Her ailenin kendine özgü "zorlukları" olduğunu kabul eden William, "Bence bu sorunlarla nasıl başa çıkacağınız çok bireysel ve bir bakıma an meselesi." dedi.

Prens, kendisinin ve Kate'in "çocuklarımızla çok daha fazla iletişim kurmayı seçtiklerini" belirtti.

KRAL OLUNCA DA "ÖNCE ÇOCUKLARIM" DİYECEK

William bir gün kral olmaya hazırlanırken bile, çocuklarına halkın gözü önünde "dengeli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam" sunmaya her zaman kararlı.

Kendi geçmişi William'a aile konusunda birçok ders verdi. William, büyürken ailesinin evliliğinin kamuoyunda nasıl dağıldığına tanık oldu. Annesi Prenses Diana, 1995'te "Panorama" programına katılmış ve kocasının sadakatsizliğine atıfta bulunarak, "Bu evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı," demişti.

William bu sırada yatılı okuldaydı ve bu yaşananlar onu derinden etkilemişti. Bunları başkalarından duymak onu derinden sarstı. Sonra da annesini erkenden kaybedip onun sevgisinden mahrum büyümek zorunda kaldı.

"NORMAL" BİR AİLE OLMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Birçok ebeveyn gibi, William da çocuklarının büyümesini izlemek için acele etmiyor. Onları normal bir aile gibi hissettiren küçük, sıradan anların tadını çıkarıyor.

"Onlara ihtiyaç duydukları güvenliği ve emniyeti sağladığımızdan emin olmaya çalışıyoruz. Ve biz çok açık bir aileyiz, bu yüzden bizi rahatsız eden, bizi üzen şeyler hakkında konuşuyoruz, ama bunun ne gibi yan etkileri olabileceğini asla tam olarak bilemeyiz. Bu yüzden, birbirimize destek olmak ve çocuklarımıza her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermek önemli."

William, çocuklarını sosyal medyanın ve internetin zararlarından korumanın "gerçekten zor" olduğunu itiraf etti ve "Çocuklarımızın telefonu yok. Sanırım George ortaokula geçtiğinde, internet erişimi olmayan bir telefonu olabilir. Ve dürüst olmak gerekirse, iş bu noktaya geliyor. Biraz gergin bir konu haline geldiği bir nokta. Ama sanırım nedenini anlıyor." diyor.

Prens William, çocukları için adeta bir "taksi şoförü" gibi olduğunu bile şaka yollu itiraf ediyor. Onları oyun buluşmalarına, spor müsabakalarına götürüyor ve çocukları okula bırakıp alırken Kate ile takım halinde hareket ediyor.