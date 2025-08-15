×
Bir gün anne olacağına bile kimse inanamazdı… Sosyetik güzel iki çocuğunu özel jetiyle gezdiriyor

Annesi onun için hiç beklenmedik bir anda “Kızım anne olmak istiyor ama doğuramıyor” demişti. Bu sözlere çok alındı, üzüntü içinde bunun doğru olmadığı açıkladı, sonra da peş peşe iki çocuğu birden oldu…

Hâlâ sağlıklı olduğunu ve istese doğum yapabileceğini ancak genç kızlık döneminde uğradığı tacizler yüzünden yaşadığı travmanın kendisinde büyük tahribat yarattığını açıkladı.

Bu yüzden doktorlara gidemez olmuş, hastanelerden, hastane yataklarından uzak durmuştu. En sonunda büyük bir sürpriz yapıp herkesin karşısına kucağında oğluyla çıkıverdi…

Bir dönemin en hızlı hayat yaşayan ünlülerinden, adı birçok skandala karışan ve “parti kızı” olarak anılan sosyetik güzel Paris Hilton artık iki çocuklu bir anne. Ve kimseler onun anne olacağını bile düşünmezken bambaşka bir hayat yaşamaya başladı.

Paris Hilton, oğlu Phoenix ve kızı London’la özel jetine atlayıp Londra’ya gezmeye gitti.

Bunu yaparken de alışılmış şekilde birçok özel poz verip bunları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

44 yaşındaki Paris Hilton’un Ocak 2023’te doğan oğlu Phoenix ve aynı yıl kasım ayında doğan kızı London artık çoktan ayaklandılar ve anneleriyle birlikte onun hayatına ayak uyduracak şekilde gezip anneleriyle birlikte sevimli pozlar vererek büyüyorlar.

Paris Hilton çocuklarıyla yaptığı bu özel jet gezisi için onlara sırtında bir kuş logosu ve Hilton'un uçağının adı olan Sliv Air yazan özel pilot ceketleri giydirdi.

Paris Hilton eşi Carter Reum ve iki çocuklarıyla birlikte ailesine ait Londra’daki Hilton otelinde tatil yaptı ve şehri gezdi.

Sosyetik güzel bir yandan her zamanki gibi gezip tozup her gününü lüks bir tatildeymiş gibi yaşarken bir yandan da hem kendi kozmetik markasının işlerini yürütüyor. Ünlü yıldız çok severek yaptığı DJ’likten de vazgeçmiş değil ve hâlâ özel organizasyonlarda çalmaya devam ediyor.

Birkaç kez nişanlanan ancak hep nikah masasından dönen Paris Hilton’un bir gün gerçekten evlenip yuva kuracağına, hele de iki çocuklu bir anne olacağına kendi hayranları dahil kimseler ihtimal vermiyordu…

En sonunda hayatının aşkını iş insanı kocası Carter Reum’da bulan Paris Hilton 2021’de rüya gibi bir düğünle evlendi…

Annesiyle girdiği çocuk polemiğinin hemen ardından yeni doğmuş oğluyla poz verip anne olduğunu duyuran Paris Hilton taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi oldu.

Oğlunu kucağına aldıktan sonra bir de kız çocuk istediğini söyleyip ipuçlarını veren Paris Hilton 11 ay sonra bu kez de kızı London’a kavuştu.

London da taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi.

Başlarda bu yeni hayatına alışmakta biraz zorlansa da annelik deneyimini çok sevdiğini söyleyen Paris Hilton şimdilerde çocukları olmadan yaşayacağı bir hayatı hayal bile edemediğini itiraf ediyor.

“İki güzel bebeğimin annesi olmak, hayatımın en ödüllendirici ve anlamlı deneyimi. Onlarla geçirdiğim her an, kucaklaşırken, oynarken ya da sadece birlikte gülerken… Kalbimi sevgiyle dolduruyor”

