Bir gecede milyonlar kazandı... Sabah uyandı, bikinisiyle balkona çıkıp şov yaptı

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İşte bunlardan biri de geçtiğimiz hafta sonu Fransa'da düzenlenen bir düğün öncesi kutlamada sahneye çıktı.

Miktarı net olarak bilinmese de söylenenlere göre bir değil, onlarca milyon doları servetine kattı. Dünyanın en zengin ailelerinden ikisinin mutlu gününe şarkılarıyla renk katan bu ünlü, ertesi sabah da kaldığı ünlü otelin balkonunda bikiniyle şov yaptı.

MİLYARDERLERİN DÜĞÜNÜNDE SAHNE ALDI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü kişi, müzik dünyasının deli dolu yıldızı Katy Perry'den başkası değil.

Orlando Bloom ile sürdürdüğü nişanlılık süreciyle de ilgi çeken 39 yaşındaki Katy Perry, geçen hafta sonu bütün dünyanın ilgi odağı olan bir evlilik töreninin ön kutlamasında sahneye çıktı.

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Kutlamaları aylar öncesinden başlayan bu evlilik törenini hatırlamak gerekirse...

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Hindistanlı iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ile yine zenginlik anlamında ondan geri kalmayan bir aileden gelen Radhika Merchant hayatlarını birleştirmeye hazırlanıyor.

İki genç için bu yılın mart ayında başladı kutlamalar. Önce kendi ülkelerinde, aralarında Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump gibi ünlü isimlerin de katıldığı üç günlük bir dizi parti yapıldı.

Şimdi de düğüne sayılı günler kala bu kez Fransa'nın Cannes kentinde bir ön kutlama yapıldı. Yine dünyanın önde gelen zenginlerinin katıldığı bu gecede ünlü şarkıcı Katy Perry, sahne aldı.

MİLYONLAR KAZANDI... BALKONDA BİKİNİLİ ŞOV YAPTI

Orlando Bloom ile nişanlı olan bir çocuk annesi Perry'nin bir konser için ne kadar ücret aldığı bilinmiyor.

Ama Hindistan'daki kutlamada sahneye çıkan Rihanna'nın 6 milyon dolar aldığı düşünüldüğünde Perry'nin de en az onun kadar hatta daha fazla ücret aldığını konuşuluyor.

Sahneye çıktığı gecenin sabahında kaldığı lüks otelin balkonuna bikinisiyle çıktı. Ayağında topuklu ayakkabıları olan Perry'nin o balkon dansını da birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Michael Anthony görüntüledi. Ünlü şarkıcı da o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Perry, daha sonra üzerindeki turuncu renkli pırıltını elbiseyle bir de otel kapısının önündeki merdivenlerde hatıra pozları çektirdi. Onları da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Katy Perry, kırmızı bikinisiyle kaldığı otelin balkonunda şov yaptı.

Bu arada Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın düğün öncesi kutlamaları sadece Fransa'nın Cannes kentiyle sınırlı kalmadı. Etkinlikler İtalya'da Portofino kentinde de sürdü.

Kutlamaların İtalya ayağında ünlü tenor Andrea Bocelli de kısa bir Portofino meydanında kısa bir konser verdi.

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Yine dünla çapında ünlülerin katıldığı bu kutlama sırasına damadın babasının Portofina'daki bir plazayı konukları için tamamen kapattığı da Hindistan basınında yer aldı.

KUTLAMALAR BİTMEK BİLMİYOR

Anant Ambani ile Radhika Merchant için düğün öncesi ilk eğlence, geçtiğimiz mart ayında ülkeleri Hindistan'da yapıldı. Üç gün süren bu partiye aralarında Mark Zuckerberg, Bill Gates, Hillary Clinton, Bhutan kraliyet ailesi, ünlü şarkıcı Beyonce katıldı.

O kutlamada konuklara 2 bin 500 çeşit yiyecekten oluşan bir menü hazırlandı. Kentteki lüks Jardin Hotel, partinin konukları izin sadece Hindistan değil Japon, Meksika ve Tayvan mutfağı da dahil dünyanın çeşitli bölgelerinden bir seçki hazırladı.

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Kahvaltı için konuklar, 75 seçenek içinden beğendiklerini seçti. Öğle yemeği izin 225, akşam yemeği için ise 275 çeşit yiyecek hazırlandı.

Gece yarısından sonra gerçekleşecek özel yemek için ise 85 çeşit sunuldu konuklara.

Gelin ile damadı biraz tanımak gerekirse... 29 yaşındaki gelin Radhika Merchant , milyarder bir babanın kızı.

Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan Radhika ile evleneceği 28 yaşındaki Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.

Damat Anant Ambani de yine ülkenin önde gelen milyarderlerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu.

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İki genç de böylesine zengin ailelere mensup olurca düğün öncesi parti bile kadar gösterişli oluyor. Önümüzdeki temmuz ayında yapılacak düğünün nasıl olacağını ise bütün dünya 12 Temmuz'da görecek.

SU GİBİ PARA AKITIYOR

Bu arada damadın milyarder babası Mukesh Ambani, bu üç günlük parti için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı.

2018 yılında kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani en küçük oğlu Anant için de belli ki bundan daha fazla harcama yapacak.