Bir gece Ã¶nceki halinden eser yok ÅŸimdi: DÃ¼nya onun sevincini izlemiÅŸti

TÃ–RENDEN BÄ°R GÃœN SONRA

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Queen's Gambit adlÄ± diziyle kariyerinde hÄ±zlÄ± bir yÃ¼kseliÅŸe gecen 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Anya Taylor Joy, AltÄ±n KÃ¼re gecesinin en Ã§ok konuÅŸulan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi. TÃ¶rene uzaktan baÄŸlanan Anya Taylor Joy, ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla da gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±. Ertesi gÃ¼n ise siyah rahat kÄ±yafeti ve terlikleriyle arkadaÅŸÄ±na giderken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

MUTLU HABERÄ° ALDIÄžI AN

Mini dizi dalÄ±nda en iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan genÃ§ oyuncu mutlu haberi aldÄ±ÄŸÄ± o anlarda Ã§ekilen videosunu da Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Son derece ÅŸÄ±k yeÅŸil bir elbise giyen Taylor Joy, adaylar hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken sevinÃ§ Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± atÄ±nca da o da gÃ¼lmeye baÅŸlayÄ±p, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

PAHALI TAKILAR

Anya Taylor Joy'un o gece kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±lar da gÃ¼ndem olmuÅŸtu. GenÃ§ oyuncu uzaktan baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± AltÄ±n KÃ¼re gecesi iÃ§in Ã¼nlÃ¼ bir markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yeÅŸil bir elbise giyen Anna Taylor Joy, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de yine Ã¼nlÃ¼ bir firmanÄ±n 2.3 milyon dolar deÄŸerindeki takÄ±larÄ±yla tamamladÄ±.

Â RAHAT GÄ°YSÄ°LER

Anya Taylor Joy, AltÄ±n KÃ¼re tÃ¶reninden bir gÃ¼n sonra ise Los Angeles'ta bir arkadaÅŸÄ±nÄ± ziyarete giderken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ãœzerinde siyah rahat bir kÄ±yafet ve ayaklarÄ±nda da terlikler vardÄ±. Bir yandan iÃ§eceÄŸini yudumlayan Taylor Joy, saÃ§larÄ±nÄ± basitÃ§e arkasÄ±nda topladÄ± ve yÃ¼zÃ¼nde de bir gram makyaj yoktu. Yani genÃ§ oyuncunun bir gece Ã¶nceki halinin yerinde yeller esiyordu.



ABD'DE DÃœNYAYA GELDÄ°

1996 yÄ±lÄ±nda ABD'de dÃ¼nyaya gelen Anya Taylor Joy, Ä°ngiliz ve Arjantin melezi. Tam adÄ± Anya Josephine Marie Taylor-Joy olan oyuncu, ailesinin altÄ± Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak doÄŸdu. Taylor Joy henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtayken ailesiyle birlikte Arjantin'e taÅŸÄ±ndÄ±. AltÄ± yaÅŸÄ±na kadar burada yaÅŸadÄ±. Sonra da ailece Londra'ya taÅŸÄ±dÄ±lar.

DÄ°L YÃœZÃœNDEN ZORLUKLAR YAÅžADI

Bu Ã¼lke deÄŸiÅŸtirmeler sÄ±rasÄ±nda dil yÃ¼zÃ¼nden sorunlar yaÅŸadÄ±. Ä°ngiliz- Ä°spanyol kÃ¶kenli annesi ve Arjantin'de yaÅŸamalarÄ± nedeniyle Ä°spanyolca konuÅŸan Anya Taylor Joy'un Ä°ngiltere'deki ilk gÃ¼nleri Ä°ngilizce'yi Ã§ok iyi bilmediÄŸi iÃ§in zorluklarla geÃ§ti.Â 14 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde okulu bÄ±rakÄ±p New York'a taÅŸÄ±nan Taylor Joy, iki yÄ±l sonra bir maÄŸazanÄ±n Ã¶nÃ¼nde yÃ¼rÃ¼rken bir model ajanÄ± tarafÄ±ndan keÅŸfedildi. 2014 yÄ±lÄ±nda oyunculuÄŸa baÅŸladÄ± ve Vampire Acamedy adlÄ± filmde oynadÄ±. Bir yÄ±l sonra rol aldÄ±ÄŸÄ± Atlantis ise onun iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m oldu.

KARÄ°YERÄ°NE HIZLI BAÅžLADI

AynÄ± yÄ±l Sundance Film Festivali'nde ilk gÃ¶sterimi yapÄ±lan The Witch ile yapÄ±mcÄ±larÄ±n daha fazla dikkatini Ã§ekti ve birÃ§ok Ã¶dÃ¼le aday oldu, bunlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± kazandÄ±. Daha sonra Morgan adlÄ± film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu filmdeki performansÄ± karÄ±ÅŸÄ±k eleÅŸtiriler aldÄ±.

HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN DÄ°ZÄ°

2016'da Barry adlÄ± filmde oynayan Anya Taylor Joy'un oyunculuk kariyeri Queen's Gambit adlÄ± diziyle bambaÅŸka bir dÃ¶nemece girdi. Bu mini dizi onun kariyer basamaklarÄ±nda hÄ±zla yÃ¼kselmesine neden oldu. Bu ÅŸekilde ilk AltÄ±n KÃ¼re Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ de kazanmÄ±ÅŸ oldu.

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