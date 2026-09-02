Bir filmle milyonlar kazanmıştı... Daha fazlasının peşine düştü... Artık bu paraya çalışmam!

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Margot Robbie'nin hem başrol oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği Barbie'den yaklaşık 50 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.
Elbette bu kadar ilgi gören ve kazanç getiren filmin devamını çekmeyi herkes ister. Çünkü bu aynı zamanda ücretin de artması demek.
Ama işte söylentilere göre o noktada işler tıkandı.
Hatta Robbie'nin Barbie devam filminde oynaması için kendisine teklif edilen milyonlarca doları bile az bulup reddettiği konuşuluyor.
Her birinde de fiyat konusunda anlaşmazlık çıktı ve bütün teklifler reddedildi.
Diğer yandan bazı kaynaklar, Robbie, Gosling, Gerwig ve Baumbach'ın yüksek ücret taleplerinin haklı olduğunu, çünkü Barbie'nin 1,4 milyar dolar hasılat elde ederek Warner Bros.'un bugüne kadarki en başarılı filmi olduğunu söylüyor.
Gerwig'in yönetmenlik için "on milyonlarca dolar" kazandığı bildiriliyor.
Bir kaynak bu rakamı “hayat değiştirecek para” olarak tanımlarken, başka bir kaynak ise teklif edilen bireysel ücretlerin iddia edildiği kadar tarihi olmadığını savundu.
Söylenenlere göre senaryo yazarı Noah Baumbach'ın talebi ise yalnızca daha yüksek bir ücret.
İleri sürülenlere bakılırsa Warner Bross ile anlaşma sağlanamazsa Barbie filminin haklarını, bu ünlü oyuncak bebeğin yaratıcısı olan Mattel'e geri dönmesi de seçenekler arasında.
Bu şekilde Mattel'in başka bir stüdyo ile anlaşabileceği konuşuluyor.
Margot Robbie ise Kasım 2023’te Associated Press’e verdiği röportajda, “Bu filmi bir üçleme olarak planlamadık. Greta bu filme her şeyini verdi. Bundan sonra ne gelebilir, hayal bile edemiyorum” sözleriyle devam filmine mesafeli yaklaşmıştı.
Ancak tarafların anlaşması halinde pembe dünyanın beyaz perdeye yeniden dönme ihtimali hâlâ masada bulunuyor.