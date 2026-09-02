Bir filmle milyonlar kazanmıştı... Daha fazlasının peşine düştü... Artık bu paraya çalışmam!

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Margot Robbie'nin hem başrol oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği Barbie'den yaklaşık 50 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Elbette bu kadar ilgi gören ve kazanç getiren filmin devamını çekmeyi herkes ister. Çünkü bu aynı zamanda ücretin de artması demek.

Ama işte söylentilere göre o noktada işler tıkandı.

Yeni söylentilere göre başta filmin yıldızı Margot Robbie olmak üzere birçok oyuncu devam filmi için kendilerine önerilen paraları kabul etmedi.

Hatta Robbie'nin Barbie devam filminde oynaması için kendisine teklif edilen milyonlarca doları bile az bulup reddettiği konuşuluyor.

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Sinema kulislerinde yayılan söylentilere göre Warner Bros. Discovery, yönetmen Greta Gerwig, senarist Noah Baumbach ve başrol oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling ile son üç yılda altı kez görüştü.

Her birinde de fiyat konusunda anlaşmazlık çıktı ve bütün teklifler reddedildi.

Ancak CEO David Zaslav, ekibe, stüdyonun "şimdiye kadarki en yüksek" teklifi sunduğu ve bunun üzerine çıkmayacaklarını belirtti.

Diğer yandan bazı kaynaklar, Robbie, Gosling, Gerwig ve Baumbach'ın yüksek ücret taleplerinin haklı olduğunu, çünkü Barbie'nin 1,4 milyar dolar hasılat elde ederek Warner Bros.'un bugüne kadarki en başarılı filmi olduğunu söylüyor.

Gerwig'in yönetmenlik için "on milyonlarca dolar" kazandığı bildiriliyor.

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Variety’ye konuşan kaynaklar, stüdyonun son teklifinin şimdiye kadarki “en yüksek teklif” olduğunu belirtti.

Bir kaynak bu rakamı “hayat değiştirecek para” olarak tanımlarken, başka bir kaynak ise teklif edilen bireysel ücretlerin iddia edildiği kadar tarihi olmadığını savundu.

İddialara göre Margot Robbie, Ryan Gosling ve yönetmen Greta Gerwig, kendilerine yapılacak peşin ödemelerde artış ve gişe gelirinden daha yüksek pay istiyor.

Söylenenlere göre senaryo yazarı Noah Baumbach'ın talebi ise yalnızca daha yüksek bir ücret.

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Bu arada filmde Margot Robbie'ye eşlik eden diğer başrol oyuncusu Ryan Gosling 'in kamera karşısına geçmek için istediği ücret ise 20 milyon dolar. Ama bu, stüdyo tarafından reddedildi.

İleri sürülenlere bakılırsa Warner Bross ile anlaşma sağlanamazsa Barbie filminin haklarını, bu ünlü oyuncak bebeğin yaratıcısı olan Mattel'e geri dönmesi de seçenekler arasında.



Bu şekilde Mattel'in başka bir stüdyo ile anlaşabileceği konuşuluyor.

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Yönetmen Greta Gerwig, 2024 yılının mart ayında Time dergisinin Women of the Year etkinliğinde yaptığı konuşmada, yeni bir film çekebilmesi için güçlü bir hikâye bulması gerektiğini belirterek, “Eğer hikâyenin altında yeni bir akıntı, yeni bir anlam bulursam devam edebiliriz. Bulamazsam başka bir film olmaz” demişti.

Margot Robbie ise Kasım 2023’te Associated Press’e verdiği röportajda, “Bu filmi bir üçleme olarak planlamadık. Greta bu filme her şeyini verdi. Bundan sonra ne gelebilir, hayal bile edemiyorum” sözleriyle devam filmine mesafeli yaklaşmıştı.

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Tüm bu gelişmeler, Hollywood’un son yıllardaki en büyük gişe başarılarından biri olan “ Barbie ”nin devam filminin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor.

Ancak tarafların anlaşması halinde pembe dünyanın beyaz perdeye yeniden dönme ihtimali hâlâ masada bulunuyor.