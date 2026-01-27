Bir evladı onu terk etti, üç evladı etrafında kenetlendi… En özel gecesinde sevgiye boğuldu: Seninle gurur duyuyoruz anne!

Haberin Devamı

Victoria ve David Beckham çiftinin en büyük oğulları Brooklyn Beckham’ın ailesine sırtını döndüğü ve kardeşleri de dahil artık hiçbir aile üyesiyle görüşmediği aylardır konuşuluyordu.

Tüm bu söylentiler ve dedikoduların doğruluğu Brooklyn Beckham en sonunda konuyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yapınca anlaşılmış oldu.

Ailesinin sürekli hayatını kontrol etmeye çalıştığını ve karısı Nicola Peltz’e düğün günlerinden beri kötü davranıldığını söyleyen Brooklyn Beckham anne ve babasıyla bir daha görüşmek istemediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklamış oldu.

Beckham’lar için aylardır devam eden bu küslük ve üzüntü de bu açıklamayla iyice perçinlenmiş oldu… Victoria ve David Beckham bu yaşananlar yüzünden yıkılmış olsa da başlarını öne eğmeden hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

Bu zorlu süreçte onlara en büyük desteği veren de geride kalan üç çocukları Romeo, Cruz ve Harper Beckham oldu. Romeo ve Cruz’un kız arkadaşları Jackie Apostel ve Kim Turnbull da aileye destek çıkmaya devam ettiler.

En büyük oğlunu deyim yerindeyse gelinine kaptıran ve bir anda ailesi dağılan Victoria Beckham tüm bu üzüntülerin arasında dün hayatının en gururlu günlerinden birini yaşadı.

Paris Moda Haftası için Fransa’ya çıkarma yapan Beckham’lar burada tam bir birlik ve beraberlik gösterisi ortaya koyarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Victoria Beckham Fransa Kültür Bakanlığı tarafından moda dünyasındaki başarılarından dolayı "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres) nişanıyla onurlandırıldı.

Ünlü modacı aynı nişanı 2017 yılında da İngiliz kraliyetinden, bizzat Prens William’ın elinden almıştı.

Bu özel günde Brooklyn hariç tam kadro olan Beckham’lar fotoğrafçılara bol bol poz verdiler. Victoria Beckham nişanını aldıktan sonra üç çocuğu, kocası David ve müstakbel gelinleriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ve ailesine onun hayallerine hep inandıkları için teşekkür etti.

Beckham’ların iki oğlu Romeo ve Cruz da bu pozu kendi hesaplarında paylaşarak annelerine “Seninle gurur duyuyoruz” diyerek seslendiler. Cruz Beckham’ın kız arkadaşı Jackie Aspotel da Victoria Beckham’ı öven bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.