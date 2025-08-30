ArkadaÅŸlarÄ±nÄ± dinlese belki de hayatta kalacaktÄ±... Onu mutluluk deÄŸil Ã¶lÃ¼m Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ... Bir sÃ¶zÃ¼yle kaderini mÃ¼hÃ¼rledi

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte 1981 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesinin kralÄ± olmaya hazÄ±rlanan Prens Charles ile evlenen Prenses Diana da bunlardan biri...

O dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ gelinliÄŸi iÃ§inde salÄ±nan gencecik Diana'yÄ± gÃ¶renler, yÄ±llar sonra onun baÅŸÄ±nda tacÄ±yla Ã¼lkenin kraliÃ§esi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Milyonlarca kiÅŸiye gÃ¶re Diana Spencer, sonu mutlu bitecek bir peri masalÄ±nÄ±n kahramanÄ± olarak Westminster Abbey'nin merdivenlerinden iniyordu... Ama Ã¶yle olmadÄ±.

Evlilik de uzun sÃ¼rmedi, Diana'nÄ±n Ã¶mrÃ¼ de... Sadece 36 yaÅŸÄ±ndayken o sÄ±rada biri 15, diÄŸeri 12 yaÅŸÄ±nda olan iki oÄŸlunu geride bÄ±rakarak bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti Diana...

O kara haber duyulduÄŸunda takvimler 31 AÄŸustos 1997 gÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyordu.. Diana, sevgilisi Dodi El Fayed ve otomobili kullanan ÅŸofÃ¶rÃ¼yle birlikte Paris'te geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayata veda etmiÅŸti...

Â

Haberin DevamÄ±

YILLAR GEÃ‡TÄ°... HER ÅžEY DEÄžÄ°ÅžTÄ°

KazanÄ±n Ã¼zerinden 28 yÄ±l geÃ§ti...

Boynu bÃ¼kÃ¼k oÄŸullarÄ± William ile Harry evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±... Hatta artÄ±k birbirlerini gÃ¶rmek bile istemiyorlar... Charles, gerÃ§ekten de kral olarak tahta Ã§Ä±ktÄ±... Ãœstelik yÄ±llar boyu yasak aÅŸkÄ± olarak bilinen Camilla ile birlikte.

Ã–zetle kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±... Ã‡ok ÅŸey deÄŸiÅŸti... DeÄŸiÅŸmeyen tek ayrÄ±ntÄ± ise Diana'nÄ±n yÄ±llar geÃ§se bile hala milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan unutulmuyor oluÅŸu.

Ä°ngiliz kraliyet ailesine gelin gittiÄŸinde baÅŸÄ±nÄ± yerden zor kaldÄ±ran utangaÃ§ bir genÃ§ kÄ±z olan Diana Spencer, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 28'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yine Ã§eÅŸitli sÃ¶ylentilerle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Bu sÃ¶ylentilerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerindeki gizem perdesi hala tam olarak kalkmÄ±ÅŸ deÄŸil...

Ã–LÃœMÃœNÃœN ÃœZERÄ°NDEKÄ° SIR PERDESÄ° HALA YERLÄ° YERÄ°NDE

Gelelim konuyla ilgili sÃ¶ylenenlere..

Zaten yÄ±llardÄ±r konuÅŸulanlara gÃ¶re Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hÄ±zlandÄ±ran olay Dodi El Fayed ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±...

Haberin DevamÄ±

Ä°ddialara gÃ¶re eÄŸer Diana yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±nÄ± dinleyip Dodi El Fayed ile birlikte Fransa'nÄ±n gÃ¶zde tatil beldesi St. Tropez'de gitmeseydi belki de bugÃ¼n hayatta olacaktÄ±.

Dodi El Fayed, babasÄ± Muhammed El Fayed'in yatÄ±nda birlikte tatil yapmak iÃ§in davet etti Diana'yÄ±.. O da bunu kabul etti.

Ä°ÅŸte iddialara gÃ¶re birÃ§ok kiÅŸi Diana'yÄ± o tatile gitmemesi konusunda uyardÄ±. Ama o hiÃ§ kimseyi dinlemedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Camilla Parker Bowles'un 50'nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±yla ilgili bir ÅŸeyler duyup bunlardan etkilenmek istemiyordu.

O KARARLA KADERÄ° MÃœHÃœRLENDÄ°

Bu yÃ¼zden de Dodi'nin davetini kabul etti.

Haberin DevamÄ±

Bir kraliyet uzmanÄ± bu konuda "BirÃ§ok insan Diana'ya, Dodi ile birlikte tatile gitmemesini sÃ¶yledi. Dodi o sÄ±ralarda zaten tartÄ±ÅŸmalÄ± bir kiÅŸiydi.. Ama Diana onun cÃ¶mert bir arkadaÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu" diye konuÅŸtu.

Yine onun yorumuna gÃ¶re uyarÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Dodi ile tatile gitmeye karar verdiÄŸi an Diana'nÄ±n kaderi de mÃ¼hÃ¼rlendi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa yine iddialara gÃ¶re milyarder iÅŸ insanÄ± Teddy Forstmann da Diana'yÄ± ABD'de Hamptons'ta sakin bir tatile davet etmiÅŸti. Fakat gÃ¼venlik uzmanlarÄ± bunun uygun olmayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

SonuÃ§ olarak Diana, Dodi El Fayed ile birlikte Fransa tatiline Ã§Ä±ktÄ±... Onun ailesinin lÃ¼ks yatÄ±nda denizin ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±kardÄ±... AynÄ± zamanda hayatÄ±nÄ±n trajik sonuna uzanan yoldu bu.

Haberin DevamÄ±

O tatil, Diana ile Dodi arasÄ±ndaki romantik iliÅŸkinin de ilk adÄ±mÄ± oldu aynÄ± zamanda.

Â

PAPARAZZÄ° HEP PEÅžLERÄ°NDEYDÄ°

Onlar yatta gÃ¶zlerden uzak tatil yaptÄ±klarÄ±nÄ± zannederken paparazzi. Diana'yÄ± yatta, Ã¼zerinde mavi mayosuyla oturup denizi izlerken yakaladÄ±... Zaten o hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ tatil gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Ã§ekilen ve hafÄ±zalardan hiÃ§ Ã§Ä±kmayan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ olarak yerini aldÄ±.

Yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere bakÄ±lÄ±rsa arkadaÅŸlarÄ± Diana'nÄ±n Dodi El Fayed ile bu kadar yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan fazla memnun deÄŸildi. Ama Diana ise onun yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hayatta biraz da olsa mutlu hissetmek iÃ§in bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu olarak gÃ¶rÃ¼yordu.

Haberin DevamÄ±

Bir aile dostu bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Diana kraliyet ailesinin gÃ¶lgesinden kurtulup mutluluÄŸa ilerlediÄŸini sanÄ±yordu. Ama aslÄ±nda kendini bir tehlikenin iÃ§ine attÄ±.'

SonuÃ§ olarak 31 AÄŸustos 1997 gÃ¼nÃ¼ Diana ile Dodi'nin yaz tatili bÃ¼yÃ¼k ve aradan geÃ§en Ã§eyrek yÃ¼zyÄ±la raÄŸmen hiÃ§ unutulmayan bir trajediyle bitti. Elbette hayatlarÄ± da!