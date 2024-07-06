Bir ev satÄ±ÅŸÄ±ndan ne dedikodular Ã§Ä±ktÄ±... ÃœnlÃ¼ Ã§ifti bir rahat bÄ±rakmadÄ±lar

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Ä°ÅŸte ÅŸimdi tam da bÃ¶yle bir durumda Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ift var.

Tam 24 yÄ±ldÄ±r evli olan bu Ã§iftin dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mutlu bir hayatÄ± var. AralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±nÄ± dert bile etmeyen Ã§ift, iki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte bir elleri yaÄŸda bir elleri balda yaÅŸayÄ±p gidiyorlar. En azÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼nen Ã¶yle.

Ama diÄŸer yandan neredeyse bir yÄ±ldÄ±r da haklarÄ±nda, evliliklerinin kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸi hatta boÅŸanma hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±klarÄ± sÃ¶ylentisi dolanÄ±yor. ÃœnlÃ¼ Ã§iftten gelen son hamle de bir sÃ¼redir azalan sÃ¶z konusu iddialarÄ± bir kez daha alevlendirdi.

Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, artÄ±k Ã§ocuklarÄ± bÃ¼yÃ¼yÃ¼p evden ayrÄ±lma zamanÄ± geldiÄŸi iÃ§in, gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran lÃ¼ks evlerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

Bunun duyulmasÄ±ndan sonra da yine dedikodu Ã§arklarÄ± dÃ¶nmeye baÅŸladÄ± ve bir yÄ±ldÄ±r kurulan cÃ¼mleler tekrarlanÄ±r oldu: " BoÅŸanacaklar... Bu ev satÄ±ÅŸÄ± da bunun hazÄ±rlÄ±klarÄ±ndan biri..."

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EV SATIÅžA Ã‡IKTI SÃ–YLENTÄ°LER YÄ°NE ALEVLENDÄ°

2000 yÄ±lÄ±nda evlenen Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

Douglas ile onunla evlenebilmek uÄŸruna eski karÄ±sÄ± Diandra'ya bir servet Ã¶dediÄŸi Zeta Jones'un evliliÄŸinin sarsÄ±ntÄ±da olduÄŸu bir sÃ¼redir konuÅŸuluyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 2013 yÄ±lÄ±nda kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci de yaÅŸadÄ± Ã§ift. Hatta barÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Michael Douglas "Her evlilikte olur bÃ¶yle olaylar" diyerek konuyu kapattÄ±.

Ama Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, New York'taki malikanelerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayÄ±nca, evliliklerinin yine bir sarsÄ±ntÄ± geÃ§irdiÄŸi konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±.

ONLARIN AÃ‡IKLAMASI BAMBAÅžKAÂ

Ã‡iftin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re evi satmak istemelerinin nedeni, Ã§ocuklarÄ± 21 yaÅŸÄ±ndaki Carys ile 23 yaÅŸÄ±ndaki Dylan'Ä±n artÄ±k evden ayrÄ±lma zamanÄ±nÄ±n gelmiÅŸ olmasÄ±.

Ã–te yandan yapÄ±lan yorumlara gÃ¶re birÃ§ok mÃ¼lkÃ¼ olan Ã§iftin Ã¶zellikle bu evi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir sorunun iÅŸareti.

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Bu yorumlara gÃ¶re Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n sekiz yatak odalÄ± ve 12 banyolu bu evi "hayatlarÄ±nÄ±n odak noktasÄ±" yani aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yaÅŸadÄ±klarÄ± aile evi.Â Ã‡ocuklar kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak iÃ§in evden ayrÄ±lsa bile ailenin buluÅŸma noktasÄ±. O yÃ¼zden de evi elden Ã§Ä±karmak istemeleri Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n aralarÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸunun iÅŸareti.

GeÃ§en yÄ±l da bazÄ± mÃ¼lklerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin boÅŸanmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulmuÅŸtu. MÃ¼lklerini satarak da olayÄ± fazla bÃ¼yÃ¼tmeden para bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ yapacaklarÄ± iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.

'EVET, KALDIK BAÅž BAÅžA... ÅžÄ°MDÄ° NE KONUÅžACAÄžIZ?'

79 yaÅŸÄ±ndaki Michael Douglas, evin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada Ã§ocuklar gittikten sonra evin kendilerine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k geldiÄŸini fark ettiklerini ve birbirlerine bakarak "Evet... Åžimdi ne konuÅŸacaÄŸÄ±z?" diye sorduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir araya getiren iddialara gÃ¶re Douglas ile 54 yaÅŸÄ±ndaki Catherine Zeta Jones'un bu evi satmasÄ±nÄ±n her ikisinin de hayatlarÄ±ndaki yeni bir ve Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸimin habercisi.

DiÄŸer yandan Zeta Jones ise Ã§ocuklarÄ±nÄ±n evden ayrÄ±lma zamanÄ± geldiÄŸini belirterek "Galiba artÄ±k burayÄ± satmanÄ±n zamanÄ± geldi" demiÅŸti.

54 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, artÄ±k kocasÄ±yla birlikte zamanlarÄ±nÄ±n daha fazla bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Bermuda ve Avrupa'daki konutlarÄ±nda geÃ§irmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Ã–yle ya da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ Ã§ift hakkÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n bu "boÅŸanÄ±yorlar" sÃ¶ylentilerinin sonu gelmeyecek. TÄ±pkÄ± onlar kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan diÄŸer Ã¼nlÃ¼ Ã§iftler gibi!

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Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kmasÄ±yla bunca sÃ¶ylentiye davetiye Ã§Ä±karan eve gelirsek...Â Â Â

BEÅž YIL Ã–NCE SATIN ALDILAR

54 yaÅŸÄ±ndaki Zeta Jones ile 79 yaÅŸÄ±ndaki Douglas bu evi bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. 23 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Dylan ve 21 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Carys ile birlikte sÃ¶ylediklerine gÃ¶re burada gerÃ§ekten de gÃ¼zel anÄ±lar biriktirdiler.

Ama Zeta Jones'un The Wall Street Journal'e anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re artÄ±k Ã§ocuklar kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak ve Ã¶ÄŸrenimlerini sÃ¼rdÃ¼rmek Ã¼zere yani "Yuvadan uÃ§maya" hazÄ±rlanÄ±yorlar. Bu yÃ¼zden de mÃ¼lklerinden biri olan bu saray yavrusunu satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

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LÃœKS OLANAKLARIYLA GÃ–Z KAMAÅžTIRIYORÂ

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin dÃ¶rt katlÄ± bu mÃ¼lk, tam 11 bin metrekarelik bir arazide yer alÄ±yor. SunduÄŸu olanaklar ise dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden. Sekiz tane yatak odasÄ± ve 12 tane de banyosu bulunuyor.

MÃ¼lkÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken yanlarÄ±ndan biri de kapalÄ± yÃ¼zme havuzu. Bu havuzda yÃ¼zerken bir yandan da bahÃ§enin yemyeÅŸil manzarasÄ±nÄ± seyretmek mÃ¼mkÃ¼n.

MÃ¼lkÃ¼n ilk katÄ±nda bu kapalÄ± yÃ¼zme havuzunun yanÄ± sÄ±ra bir spor salonu da bulunuyor. GeniÅŸ bir oturma odasÄ±, her tÃ¼r olanakla donanmÄ±ÅŸ bir mutfak ve bir Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ± da Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evinin ilk katÄ±nda yer alÄ±yor.

HER YANI Ã–ZENLE DEKORE EDÄ°LDÄ°Â

Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evin iki katlÄ± bir de kÃ¼tÃ¼phanesi var. BurasÄ± da hem binlerce dolar Ã¶denerek Ã¼nlÃ¼ dekoratÃ¶rlerle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n bir Ã¼rÃ¼nÃ¼. En Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise tavandan sallanan gÃ¶z alÄ±cÄ± kristal avize.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri klasik bir tarzda dekore edilmiÅŸ. Fakat bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri de son derece Ã§aÄŸdaÅŸ Ã§izgiler taÅŸÄ±yor. Bu bÃ¶lÃ¼mlerde ise beyaz baÅŸta olmak Ã¼zere aÃ§Ä±k tonlar hakim.

Zeta Jones ve Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinin yemek odasÄ± ise baÅŸka bir dÃ¼nya gibi. GeniÅŸ bir ortamda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin aynÄ± anda yemek yiyebilmesi ve vakit geÃ§irebilmesi iÃ§in olanak sunuyor.

MÃ¼lkÃ¼n Hudson nehri manzaralÄ± terasÄ± ve bahÃ§esi ise dikkat Ã§ekecek tÃ¼rden. Bu arada mÃ¼lkÃ¼n Hudson Nehri'ne bakan kendine ait bir iskelesi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n bu mÃ¼lkÃ¼ satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de bundan bÃ¶yle vakitlerini aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Avrupa'daki ya da Bermuda'daki mÃ¼lklerinde geÃ§irme isteÄŸi.

Zeta Jones ve Douglas, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda da mÃ¼lklere sahip.

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MÃ¼lkÃ¼n alt katÄ±ndaki en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri bahÃ§e manzaralÄ± kapalÄ± yÃ¼zme havuzu.





MÃ¼lkÃ¼n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde klasik Ã§izgiler hakim.





Ama bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri daha modern dekore edilmiÅŸ.





ÃœnlÃ¼ Ã§iftin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evin birÃ§ok bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bahÃ§eye bakan dinlenme kÃ¶ÅŸeleri yer alÄ±yor.Â





Zeta Jones ve Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinde 8 tane yatak odasÄ± bulunuyor. BunlarÄ±n hepsinin kendine ait banyolarÄ± bulunuyor.Â





ÃœnlÃ¼ Ã§iftin biri 23, diÄŸeri 21 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸu da artÄ±k kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak Ã¼zere.Â





24 yÄ±ldÄ±r evli olan Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas hakkÄ±nda zaman zaman ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri Ã§Ä±kÄ±yor. Ama onlar kimi zaman sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸsa da evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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