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‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır!’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor!

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#Taylor Swift#Travis Kelce#Düğün Masrafı
‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 16:09

Bu yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri kuşkusuz müzik dünyasının yıldız ismiyle sporcu sevgilisinin düğün töreniydi.

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Taylor Swift ve Travis Kelce’nin 3 Temmuz’da New York’ta gerçekleşen düğünü aynı zamanda ünlüler dünyasının da en pahalı düğünlerinden biri olarak kayda geçti.

Şehrin en büyük spor ve etkinlik salonu olan Madison Square Garden'ın çiftin özel günü için tamamen kapatıldığı bu yıldızlar yağan düğün için Taylor Swift ve Travis Kelce’nin 20 milyon dolar para harcadığı biliniyor.

‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor

Çift daha tek bir gelinlikli fotoğrafın bile paylaşılmadığı bu çok konuşulan düğün için müsriflikle suçlanmış, düğünden önce çeşitli hayır kurumlarına milyonlarca dolar bağış yaparak bu suçlamaları biraz olsun hafifletmişti.

DÜĞÜN İÇİN AKAN PARA YİNE CEPLERİNE DOLACAK

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Şimdi konuşulmaya başlayan yeni iddialara göre Taylor Swift ve Travis Kelce çifti aslında düğünleri için harcadıkları bu astronomik rakamı paraya çevirmek için epey yol almış durumdalar.

‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor

Dünyanın en büyük pop yıldızı olarak kabul edilen Taylor Swift’in bu “düğün şovunu” marka oluşturma çığır açan bir adım olarak tarif edilen şekilde “para basmak” için kullanıyor.

Yani ünlü çift aslında düğünleri için etrafa para saçarken eskilerin deyimiyle kaz gelecek yerden tavuk esirgemiş oluyorlar…

"YANILMAYIN, BU EVLİLİK ONLARA ÇOK DAHA FAZLA PARANIN GELECEĞİ ANLAMINA GELİYOR."

Çiçeği burnunda evliler Taylor Swift ve Travis Kelce, evli bir çift olarak markalarını oluşturmaya ve toplamda tahmini 2,1 milyar doları bulan servetlerini kendi şartlarına göre büyütmeye odaklanıyorlar.

‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor

İkisi de 36 yaşında olan çift yıldızlarla dolu düğünlerinin ardından şu anda her şeye biraz ara verip hayatın keyfini çıkarıyorlar. Ancak Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce antrenman kampına geri döndüğü anda onlar için her şey yeniden başlayacak.

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DÜĞÜN ŞOVU MARKA ÇILGINLIĞINI TETİKLİYOR

Çifte yakın kaynaklar "Düğünlerini böylesine halka açık bir şov haline getirmek dahiyane bir fikirdi çünkü onlara olan hayranlığın ve arkalarındaki yıldız gücünün rakipsiz olduğunu kanıtladı. Gerçekten de şu anda dünyanın tartışmasız güçlü çifti onlar." diyor.

‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor

Şu anda irili ufaklı neredeyse tüm markaların Taylor Swift ve kocası Travis Kelce’yle iş birliği peşine düştüğü iddia ediliyor. İddialara göre ünlü çift düğün masrafını çıkarıp üstüne daha da fazlasını kazandıracak tüm bu teklifleri dikkatle inceliyor.

Tüm bu incelemenin de Taylor Swift ve yıllardır kariyerini yöneten ekibi tarafından titizlikle yapıldığı konuşuluyor.

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‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor

"ANLAŞMALAR ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE SEÇİYORLAR"

"Amaç, birlikte ve bir çift olarak inşa ettikleri iyi imajı tehlikeye atmadan markalarını ve net değerlerini büyütebilecekleri doğru fırsatları seçmek. Çok sıra dışı bir konumda olduklarını ve inanılmaz derecede seçici olabileceklerini biliyorlar ve tam olarak bunu yapacaklar."

‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor

Travis Kelce'nin Taylor Swift’e evlenme teklifinden on bir ay sonra, çift dünyaca ünlü mekanda yeminlerini etti ve töreni Hollywood’un yıldız ismi Adam Sandler yönetti.

Çiftin bu büyük günde "Evet" demeden önce 20 farklı hayır kurumuna tam 26 milyon dolar bağışladığını da hatırlatmış olalım.

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Düğünde Stevie Nicks ve Paul McCartney gibi dev isimler sahne alıp taze evliler için şarkı söyledi.

‘Bir düğüne bu kadar para mı harcanır’ demişlerdi… Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş: Saçtığı 20 milyonu fersah fersah geri alıyor

Düğüne katılan diğer ünlü konuklar arasında Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper ve Ed Sheeran'ın yanı sıra damadın sporcu dostları Patrick Mahomes, Tom Brady ve Russell Wilson gibi isimler vardı.

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#Taylor Swift#Travis Kelce#Düğün Masrafı

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