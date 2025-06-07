Bir düğün, bir bayram derken köyünden bir türlü kopamadı... Ünlü oldu ama geldiği yeri hiç unutmadı

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Hatta çoğu da bir daha doğduğu yere dönmez, kendine oradan uzaklarda yeni bir hayat kurar.

Bazıları da bir türlü ait olduğu topraklardan tam olarak kopamaz.. Başka yerde hayatını sürdürse de bir ayağı hep atalarının vatanında kalır..

KÖYÜNDE BİR EV YAPTIRDI

Tıpkı bir dönemin ünlü modellerinden Engin Koç gibi...

Çoktan pırıltılı dünyadan elini eteğini çeken Koç, bir süre önce memleketi Sivas'ta ailesinin çoğu üyelerinin yaşadığı köyde kendine bir ev yaptırdı...

Öğrenimini sürdüren oğlu için bir ayağı İstanbul'da olsa da her fırsatta soluğu köydeki kuzenlerinin yanında alıyor Koç.

Hatta geçen yıl anlattığına göre sık sık, yaptırdığı köy evine gidip orada kalıyor. Sebze ve meyve yetiştirmekle ilgili elinden geldiğince kendini geliştirmeye çalışıyor.

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Engin Koç, bu ziyaretlerinde çektiği fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bir döneme damgasını vuran Engin Koç, düğünlerde de bayramlarda da soluğu köyünde alıyor.





ÖNCE DÜĞÜN SONRA BAYRAM

Geçen ayın son haftasında kızını evlendiren kuzeninin gelin almasında çekilen bir aile pozunu Instagram sayfasında paylaştı Koç.

Birkaç gün önce de yine köydeki aile üyeleriyle birlikte çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

Özetle önce düğün sonra da bayram için yine köyünün yolunu tuttu Engin Koç.

Belli ki yaşı ilerledikçe toprağına daha çok bağlanan Engin Koç, gerçekten de ait olduğu topraklardan hiç kopmayacak...

Koç, köydeki akrabalarıyla çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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YAŞ KEMALE ERDİ

1980'lerde ve 90'larda en parlak dönemini yaşayan Koç, bugün artık 66 yaşında.

Eşi Pınar Hanım ve oğluyla mutlu bir evliliği olan Koç, daha geçen yıl memleketi Sivas'ta bir köy evi yaptırdığını açıklamıştı.

Bir dönem mankenliğin yanı sıra sinema oyunculuğunu da deneyimleyen Engin Koç, söylediğine göre artık spot ışıklarının altından uzaklaştı ve emekli maaşıyla sıradan bir hayat yaşıyor.

KUAFÖR SALONUNDA ÇIRAKLIK BİLE YAPTI

Türkiye'de erkek manken denilince akıllara 1980'lere ve 90'lı yıllara damgasını vuranlar arasında ilk akla gelenlerden biri Engin Koç.

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Liseyi bitirdikten sonra öğrenimine devam etmek yerine kendine bir kariyer yolu çizmeye karar verdi Koç.

Bir süre Galatasaray alt yapısında voleybol oynayan Engin Koç, kısa bir süre de ünlü kuaför Erdem Kıramer'in salonunda çıraklık yaptı.

Hayatını değiştiren olay ise 17 yaşındayken Mankenler Kralı yarışmasına katılması oldu.

PODYUMLARDAN SONRA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Burada birinci olduktan sonra podyumdaki serüveni başladı.

Bir dönem magazin dünyasının en renkli simalarından biri olan Koç, birçok meslektaşı gibi oyunculuğu da denedi. 1983 yılından 2012'ye kadar çok sayıda TV dizisi ve sinema filminde kamera karşısına geçti.

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Yıllara damgasını vuran manken ve oyuncu Engin Koç'un eşi ve oğluyla sakin bir hayatı var.

ARTIK EMEKLİ MAAŞIYLA DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRDÜRÜYOR

Daha önce iki kez evlenip boşanan Koç, 2011 yılında Pınar Kıvrak ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi oldu.

Koç, kendi döneminde fırtınalar estiren birçok meslektaşı gibi bir noktada mesleğini bıraktı ve daha sakin bir hayat sürmeye başladı.

Hatta son dönemde memleketi Sivas'ta bir köy evi yaptırdığını ve artık onunla ilgilendiğini söyledi.

Gençlik yıllarını geçirdiği pırıltılı dünyaya veda eden Engin Koç, şimdi eşi ve oğluyla birlikte sıradan bir hayat yaşıyor. Söylediğine göre de emekli maaşıyla hayatını sürdürüyor.

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Koç, artık kişisel tarihinin sayfalarına karışmış olan eski hayatını hiç özlemediğini söylemekten de geri durmuyor.