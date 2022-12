Tam ne kadar şanslı olduğumu düşünürken sağ göğsüme dokundum ve... Gafil avlanmıştım!

Haberin Devamı

BİR DÖNEMİN TOP MODELLERİNDEN BİRİYDİ

Hayatın kötü sürpriziyle, kendini en mutlu hissettiği dönemde yüzleşen bu kişi, 1970 ve 80'lerin top modellerinden Marie Helvin. Daha bu yılın yaz aylarında Covid 19 kapanmaları sırasında bütün maddi birikimini yitirdiğini bu yüzden artık Londra'da yaşayamayacağını bunun yerine ülkesi ABD'ye dönmeyi planladığını açıklayarak gündeme gelmişti Marie Helvin. Ama görünüşe göre bu planlarını gerçekleştirmesine, aniden ortaya çıkan hastalığı engel oldu. Yaşadığı bu şokun ardından kendini toparlaması uzun sürmedi ama. Her ne kadar hastalık onu gafil avlasa da ayakta durmayı bildi ve ne yaşadıysa hepsini anlattı.

Haberin Devamı

NE ALKOL NE TÜTÜN ÜRÜNÜ KULLANDI, HER GÜN EGZERSİZ YAPTI

Marie Helvin, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu ve "Bir vizyonum, kendime dair bir fikrim vardı. Sağlıklıydım ve formdaydım" dedi. Geçen ay 70 yaşına giren ama buna rağmen yıllara meydan okumayı sürdüren Marie Helvin, hayatı boyunca "iki eli kanda olsa bile" kendine bakmasının, hem fiziğini hem de sağlığını korumaya çalışmasının nedenini anlattı: " Bir model olarak bedenim benim enstrümanımdı. Ona her zaman çok iyi baktım. Alkol ve tütün ürünleri kullanmadım. Her gün egzersiz yaptım. Sanırım bütün bunlar bana bu hastalık gibi şeylerin beni bulmayacağını düşündürdü, buna inandım. Ama artık bu düşünce bana saçma geliyor. Bu süreç görünüşün yanıltıcı olabildiğini anlamamı sağladı."

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI OLARAK ANILIYORDU: Yakalandığı hastalık yüzünden Londra'dan ABD'ye taşınma planını ertelemek zorunda kalan Marie Helvin, bir dönem "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendiriliyordu. Helvin'in fiziksel görünümünü korumak için bu yüzden kadar çaba harcadığını da buraya not düşelim.





'GÖĞSÜMDEKİ KİTLE SANKİ BİR ANDA OLUŞMUŞTU'

Marie Helvin sağ göğsündeki kitleyi nasıl fark ettiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı röportajda: " Belirgin bir yumru vardı. Acımıyordu ama oldukça büyüktü. Banyoya girdim ve bu kitlenin ana hatlarını gerçekten görebiliyordum. Sanki bir anda olmuştu. Bir dakika önce yoktu ama bir dakika sonra oradaydı."

Haberin Devamı

MAMOGRAFİDEN SONRASI BÜYÜK BİR PANİK

Helvin'in anlattığına göre o kitleyi fark ettikten sonra olaylar şöyle gelişti. Bir anda, bir ay ya da daha uzun bir süre önce kendisini mamografi çekimine çağıran bir mektup aldığını hatırladı. Hemen onu bulup oradaki numarayı aradı. Kendisine 19 Eylül 2022 için tarih verildi. Yani onun için bu mektuptan yararlanmasının zamanı gelmişti. Eski top model "Bunca yıl boyunca bir sorun yaşamamıştım. O yüzden bunun bu kadar ciddi bir durum olabileceğini düşünmemiştim" diye konuştu. Mamografi için randevu aldığında sağlık kurumuna göğsünde bir kitle bulduğunu söylemedi anlattığına göre Marie Helvin. Sonra tekrar arayıp durumu söylediğinde acilen mamografisi çekildi. Ondan sonrası ise kendi anlatımıyla büyük bir panikti.

Haberin Devamı

'YANIMDA BİRİ OLSAYDI İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME AĞLARDIM': Göğsündeki kitlenin kötü huylu olduğu anlaşıldığında Marie Helvin üzüldüğünü anlattı. Hatta gözyaşı döktüğünü de saklamadı. Fakat kötü haberi aldığında yalnız olduğu için güçlü durmaya çalıştı. Ama şunları da gizlemedi: "Eğer yanımda tanıdığım biri olsaydı, iki gözü iki çeşme ağlardım."





YENİ GÖĞSÜM HAYATIMI KURDARDI

Sonuç olarak Marie Helvin, geçirdiği operasyonun ardından toparlandı ve daha uzun bir tedaviye gerek kalmadı. Alınan göğsü yerine de başka bir operasyonla silikon takıldı. Bu konuda da şunları söyledi Marie Helvin: " Yeni göğsüm asla eskisi gibi, benim kendi göğsüm gibi olmayacak. Ama güzel, çünkü hayatımı kurtardı." Helvin, sağ göğsünde bulunan kitle nedeniyle mastektomi (memenin alınması) operasyonu geçirirken aynı zamanda doktorların lenf bezlerindeki nodülleri temizlediğini de söyledi. Bu yüzden de sağ kolunu artık eskisi kadar rahatça hareket ettiremediğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

'BİR PARÇAM BÜTÜN BUNLARA İNANAMIYOR'

Sağ göğsündeki kitleyi fark ettikten sonra doktora gitmesini ve operasyon geçireceğini öğrendikten sonra hissettiklerini de şu sözlerle ifade etti bir dönemin ünlü modeli: " Operasyondan önce güçlü durmaya karar verdim. Kendimi en iyi pozisyonda tutmam gerektiğini biliyordum. Ama şimdi bazen hiçbir sebep yokken yatakta oturup ağlıyorum. Yaşadıklarımın ardından bir parçam bütün bu olup bitenlere inanamıyor. Kimse bana bunun neden olduğunu açıklayamıyor."

BUNDAN BÖYLE KAMPANYALARA AKTİF OLARAK KATILACAK

Marie Helvin konuşması sırasında, özellikle de kendisi gibi belli bir yaşın üzerindeki kadınlarıN meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesinin önemine değindi.Bu konuda kampanyalar düzenleyen kurumların harika işler yaptığını ama yine de 70 ve üzeri yaştaki kadınların bu konuda uyanık olmalarını sağlamak için daha fazla çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Tecrübelerinden sonra meme kanseri konusunda aktif olmaya karar verdiğinin altını çizdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncunun MS hastalığı ile mücadelesi belgesel oldu: Ölümümü planlamamı söylediler Haberi görüntüle

KORKUNÇ İKİZLER: BANA HEP BİRİKİM YAPMAMI ÖNERİRDİ

Bugün sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönem geçiren Marie Helvin, geçen yaz aylarında maddi zorluk yaşadığını açıklayarak gündeme gelmişti. Pandemi sırasında bütün birikimini bitirdiğini itiraf eden Helvin, doğup büyüdüğü Hawai'ye dönüp orada market kasiyerliği yapmayı bile düşürdüğünü anlattı. Marie Helvin ile Mick Jagger'ın sevgilisi olarak da tanınan o dönemin en gözde modellerinden biri olan Jerry Hall, "korkunç ikizler" olarak biliniyorlardı. İşte o yıllarda Helvin'in anlattığına göre Hall ona sürekli olarak geleceğini düşünmesini ve bir yandan çalışıp kazanırken bir yandan da zengin sevgililerinden alabildiği kadar mücevher edinip gelecekteki zor günler için saklamasını önerirdi. Fakat Helvin bu konuda onun gibi düşünmediğini belirtti.

'O BENDEN DAHA AKILLIYDI': "Ben mücevher sahibi olmakla ilgilenmiyordum" diyen Marie Helvin sözlerini şöyle sürdürdü: "Jerry bunu hiç anlamadı. O mücevherlerini her zaman sevdi. Şimdi fark ediyorum ki Jerry benden daha akıllıydı. Onun öğüdünü tutmuş olmayı isterdim. Ama ne yapabilirsiniz ki?"





'KASİYERLİK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM' DEMİŞTİ

Fakat Marie Helvin, anlattığına göre Covid 19 pandemisi sırasında bütün birikimini tüketti. Şimdi kafasında bir plan var ve o da şu: Gerekirse Hawai'ye gidip orada bir markette kasiyer olarak çalışmak! Bunu da ciddi bir şekilde düşündüğünü belirtti Helvin. "Amerika'da iş bulma konusunda yaş sınırı yoktur" diyen Marie Helvin "Mesela orada 80 yaşında biri bile gidip bir markette kasiyer olarak çalışabilir. Ben de eğer Hawai'ye dönersem ve ihtiyaç duyarsam gidip bir markette kasiyerlik yapabilirim."

BOŞANIRKEN 100 BİN STERLİN TAZMİNAT ALDI

Marie Helvin bugüne kadar tek evliliğini 1975 ile 1985 arasında David Bailey ile yaptı. Boşanma sırasında da 100 bin sterlin tazminat aldı. Marie Helvin anlattığına göre hayatını hiç para odaklı olarak yaşamadı. Bailey ile evliliğini de şöyle anlattı: "Modellik yaparak kendi paramı kazandım. David ile hiç ortak bir banka hesabımız olmadı."

'İKİNCİ KADIN' EVLİLİĞİNİN SONUNU GETİRDİ

Helvin'in fotoğrafçı David Bailey ile olan evliliği aldatıldığını öğrendiğinde bitti. Bailey'in şu anda da evli olduğu model Catherine Dyer ile yasak aşk yaşadığını anlayınca ondan boşandı. David Bailey boşanma sırasında Marie Helvin'e 100 bin sterlin tazminat ödedi. Helvin onunda Londra'da bir daire satın aldı. 2000 yılında ise onu satıp şu an yaşadığı küçük dairenin sahibi oldu.

'O ZAMANLAR APTALDIM'

Marie Helvin, boşandıktan sonra bugün Prens Charles ile evli olan Camilla Parker Bowles'un kardeşi Mark Shand ile bir gönül ilişkisi yaşadı. Fakat bu ilişki çok uzun sürmedi. Mark Shand'ın 2014'te bir trafik kazasında öldüğünü de buraya not düşelim. Marie Helvin "çok tatlı, kibar, sevgi dolu bir insandı" diye tanımladığı Mark Shand ile ayrılığı konusunda ise "O zamanlar aptaldım ve onun ne kadar iyi biri olduğunu fark edemedim" diye konuşmuştu.

ANNESİ JAPON, BABASI AMERİKALI: Marie Helvin, Japon bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak Tokyo'da dünyaya geldi. Çocukluğu Hawai'de geçti. Japonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında keşfedildi ve bir modellik şirketiyle anlaşma imzaladı. O dönemde henüz 15 yaşında olan Helvin, dört yıl Japonya'da yaşayıp model olarak çalıştı. 19 yaşına geldiğinde de Londra'ya taşındı. Ünlü bir dergi için yapılan çekim sırasında fotoğrafçı David Bailey ile tanıştı. İkili 1975 yılında evlendi, 10 yıl sonra da boşandı.