Bir dönemin ünlü modeli: Beş parasız kaldım, markette kasiyerlik yapmayı düşünüyorum!

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VARINI YOĞUNU TÜKETTİ

Bu sözler, dünyadaki milyonlarca kişi gibi uzun süren Covid 19 pandemisi yüzünden ekonomik olarak zora düşen bir dönemin ünlü modeline ait. Geçmiş yıllarında çok para kazanan, ünlülerle yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen bir dönemin modeli, şimdi varını yoğunu tükettiğini ve son çare olarak evine dönmeyi bile düşündüğünü söyledi.

PANDEMİ ONA DA ZARAR VERDİ

Bu sözünü ettiğimiz kişi, 1980'lerde en parlak dönemini yaşayan model Marie Helvin'den başkası değil. Bugün 69 yaşında olan Helvin, pandemi süresince yani son iki yıldır bütün birikimini harcadığını ve şimdi ne yapacağını bilmediğini söyledi.

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KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİ 70'Lİ VE 80'Lİ YILLARDA

Marie Helvin, gençlik yıllarında aralarında Marlon Brando, Warren Beatty'nin de bulunduğu ünlü erkeklerle yaşadığı ilişkilerle gündemin ilk sırasına yerleşiyordu. Ünlü moda markalarının tanıtım yüzü olarak yıllarca çalışan Marie Helvin, daha sonra ise ilerleyen yaşıyla birlikte mesleğinden uzaklaşmaya başladı. Japonya'da Tokyo'da dünyaya gelen, ABD'de Hawaii'de büyüyen Helvin daha sonra İngiltere'ye taşındı ve kariyerini orada sürdürdü. 1975 ile 1985 arasında evli kaldığı David Bailey ile yaptığı çalışmalarla çok dikkat çekti ve en parlak dönemini yaşadı. O sırada maddi olarak da hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

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Fakat Marie Helvin, anlattığına göre Covid 19 pandemisi sırasında bütün birikimini tüketti. Şimdi kafasında bir plan var ve o da şu: Gerekirse Hawai'ye gidip orada bir markette kasiyer olarak çalışmak! Bunu da ciddi bir şekilde düşündüğünü belirtti Helvin. "Amerika'da iş bulma konusunda yaş sınırı yoktur" diyen Marie Helvin "Mesela orada 80 yaşında biri bile gidip bir markette kasiyer olarak çalışabilir. Ben de eğer Hawai'ye dönersem ve ihtiyaç duyarsam gidip bir markette kasiyerlik yapabilirim."

BİR DAHA HİÇ EVLENMEDİ AMA SONRA PİŞMAN OLDU

Marie Helvin, gençliğinin ve kariyerinin doruğunda olduğu yıllarda fotoğrafçı David Beiley ile evlendi. 1985 yılında biten 10 yıllık evliliğini bitirdiğinde de eski kocasından o dönem için yüksek sayılan 100 bin sterlinlik bir tazminat aldı. Helvin ondan sonra da bir daha hiç evlenmedi. Fakat yaşı ilerledikçe bu kararından pek de memnun olmadığını şu sözleriyle ifade etti Helvin: " Yaşlandıkça biraz maddi yardım almak, yaşlanmanın masraflarını paylaşabilmek güzel olurdu."

Marie Helvin, boşandıktan sonra bugün Prens Charles ile evli olan Camilla Parker Bowles'un kardeşi Mark Shand ile bir gönül ilişkisi yaşadı. Fakat bu ilişki çok uzun sürmedi. Mark Shand'ın 2014'te bir trafik kazasında öldüğünü de buraya not düşelim. Marie Helvin "çok tatlı, kibar, sevgi dolu bir insandı" diye tanımladığı Mark Shand ile ayrılığı konusunda ise "O zamanlar aptaldım ve onun ne kadar iyi biri olduğunu fark edemedim" diye konuşmuştu

ANNESİNİN PİŞMANLIĞI

Bu arada Marie Helvin, gençlik döneminde egzotik güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Fakat yıllar sonra bunun doğal olmadığını da açıkladı. Yılda iki kez botoks yaptırdığını ve başka estetik uygulamalardan da yararlandığını anlattı. Estetik operasyonun kişisel bir tercih olduğunu belirten Helvin, annesini de bu konuda örnek gösterdi: "Annem hayatı boyunca hiç estetik operasyon geçirmedi. 85 yaşında beyin tümörüne yakalandığını öğrendiğinde ise bana şunu söyledi: 'Hayatta pişman olduğum tek şey var: Hiç yüz kaldırma operasyonuz yaptırmamış olmak." Annesinin hastane yatağında kendisinden takma kirpiklerini istediğini gördüğünde ise bu konuda bir karar verdiğini anlattı Helvin: "Aman Tanrım! 70 yaşına kadar bekleyememem" düşüncesiyle estetik operasyonlara yaklaşımını özetledi.