Bir dönemin parlak oyuncusuydu... Şimdi elinde kalan güzel hatıralar ve yıkık dökük bir ev... Ünlü oyuncu gökteki yıldızlar gibi kayıp gitti!

İşte bu yüzden de yaşarken daha doğrusu çalışabilecek kadar sağlıklı ve zirvedeyken yeterli birikimi yapan ünlülerin ölümünden sonra da mirasları geride kalan aile üyeleri arasında sorun yaratabiliyor bazen.

Ama bazıları için durum hiç öyle değil. Kimi zaman yanlış hayat tercihleri, kimi zaman da talihsizlikler yaşayıp yıllar içinde sahip oldukları her şeyi kaybedenler de var.

Ya da zor bir süreçten geçip hem hayatında hem kariyerinde, gökyüzündeki bir kuyruklu yıldız gibi kayıp gidenler... Çok yükseklerden düşenler.

İşte bunlardan biri son görüntüsüyle kelimenin tam anlamıyla hayranlarını şaşırttı. Daha da ötesinde onları gerçekten üzdü.

ESKİ HALİNİN HAYALETİ GİBİ OLMUŞ

Mickey Rourke bu sözünü ettiğimiz kişi...

Bugün 72 yaşında olan Rourke, gençlik yıllarında sinemanın en yakışıklı oyuncularından biri olarak tanındı. Sonrasında şöhreti arttıkça kazandığı para da arttı.

Ama şu anda geldiği nokta bütün bu geçmişi yalanlar nitelikte.

Sinemanın usta yönetmenleriyle çalışan, uzun süre unutulmayan filmlerde rol alan Mickey Rourke, bugün, geçmişte gayet lüks bir görünüme sahipken bugün artık bakımsızlıktan yıkık dökük hale gelen bir evde ayakta kalma savaşı veriyor.

Son olarak geçen yıl yaşadığı maddi zorluklardan bir nebze olsun kurtulması için yapımcılar tarafından davet edildiği Celebrity Big Brohter adlı yarışma programından da daha başlarda uygunsuz tavırları nedeniyle kovuldu oyuncu. Görünüşe göre ondan sonra kariyerini bir türlü toparlayamadı.

Özetle, Rourke kariyerinde ve hayatında duyanların, görenlerin yüreğini burkan bir düşüş yaşadı.

Eskiden sık sık Los Angeles sokaklarında görüntülenen Mickey Rourke artık evinden bile nadiren çıkıyor.

ARTIK SOKAĞA BİLE NADİREN ÇIKIYOR

Mickey Rourke geçtiğimiz haftalarda Beverly Hills'te yaşadığı evin kapısında görüntülendi. Doğrusu kendisi de bir zamanlar lüks olan evi de kelimenin tam anlamıyla bir tür yıkıntıya dönüşmüştü.

Hem evinin hem de kendisinin eski halinden eser yoktu başka bir deyişle.

Rourke'un o gösterişli saçları ve eski kendine güvenli duruşu bile onu terk etmiş gibiydi.

Uzun sözün kısası, ünlü oyuncu eski halinin bir hayaletine dönüşmüştü.

Üstelik söylenenlere bakılırsa da Rourke, artık eskisi gibi sokağa da çıkmıyor. Bir başka deyişle "acı bir inzivaya" çekilmiş durumda.

ÇOCUKKEN BOKSÖR OLMAYA NİYETLENMİŞTİ

Sinemada 10 yıllara damga vuran bir oyuncu olsa da Mickey Rourke aslında gençlik yıllarında boksör olmaya niyetlenmişti.

Hatta bu alanda ilk başarısını henüz 12 yaşındayken elde etti. Bir süre Andre Rourke adıyla ringlere çıkan aktör, 1971 yılında yaptığı bir maçta beyin sarsıntısı geçirdi.

Bunun üzerine bir süreliğine ringlerden ayrıldı.

O sırada da karşısına oyunculuk fırsatı çıktı.

Bir arkadaşının yönettiği Deathwatch adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı. O andan itibaren de oyunculuk konusunda adım adım ilerledi.





UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI

Steven Spielberg'in yönettiği 1941 filmiyle sinemaya adım attı.

Body Heat, The Outsiders, Siyam Balığı, Dokuz Buçuk Hafta, Bar Kelebeği gibi filmlerle kariyerinde zirveye çıktı.

1991 yılında boksa geri döndü. Ama bu da fazla uzun sürmedi.

Soluğu yeniden sinemada aldı Rourke. 2009 yılında oynadığı Güreşçi filmiyle birçok ödül kazandı. Hatta en iyi oyuncu dalında Oscar'a bile aday gösterildi.





ÜNLÜ MODELLE EVLİLİĞİ OLAYLI OLDU

Mickey Rourke, ilk evliliğini 1981 ile 1989 arasında Debra Feuer ile yaptı. Sonra 1992 ile 1998 arasında dönemin en gözde model ve oyuncularından Carre Otis ile yaptığı evlilik geldi.

Bu evliliğin bitişi hatta başlangıcı bile olaylı oldu.

Otis ile Rourke; Vahşi Orkide ve Kırmızı Çıkış adlı filmlerde birlikte oynadı. Setteki yakınlaşmaları gerçek hayatta aşka ve evliliğe dönüştü.

Otis, 2011 yılında yayınlanan Hugo Schwyzer'ın kaleme aldığı Beauty, Disrupted: A Memoir adlı kitapta hayatının bütün dönüm noktalarını satırlara döktü.

Bunlar arasında şiddet gördüğünü itiraf ettiği Mickey Rourke ile evliliği de vardı. İşte o kitapta Otis, Mickey Rourke ile evlenmesinin nedenini de gözler önüne serdi.

İddiasına göre Rourke, eğer evlilik teklifini kabul etmezse Carre Otis'i öldüreceğini söylemişti.

Sonuç olarak evlendiler ama bu özellikle de Otis'ih hafızasında acı bir olay olarak yer etti.

Mickey Rourke'un milyonların hafızasında yer eden filmlerinden biri de Kim Basinger ile başrol oynadığı Dokuzbuçuk Hafta oldu.





Rourke, bir süre sinemadan uzak kaldıktan sonra The Wrestler ile setlere geri döndü. Bu filmdeki performansı ona 2009'da en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği film ülkemizde Şampiyon adıyla gösterildi.