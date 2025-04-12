Bir dönemin hızlı çapkını ikinci kez baba oldu... Bebeği 40 gün kimseye göstermeyecekler...Hoş geldin oğlum Evren!

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Ama sonra birden her şey değişti... Önce hayatının aşkını bulup "dağların doruklarında" onunla evlendi. Sonra ilk kez baba oldu...

Ailesini kurduktan sonra iyice ortadan kayboldu. Eski hızlı hayatı aniden bitti... Ortaya çıktığında ise gerçeği açıkladı...

Büyük şehirden uzaklaşıp doğanın kollarında bir hayat kurmuştu kendine. Karısıyla birlikte çocuğunu orada büyütüyordu.

İşte şimdi o ünlüden yeni ve mutlu bir haber geldi... Çift, ikinci bebeklerini de kucaklarına aldı.

İKİNCİ OĞULLARI DA DÜNYAYA GELDİ

Bu öykünün kahramanları, Entourage adlı yapımla kariyerinde zirveye çıkan oyuncu ve müzisyen Adrian Grenier ile karısı Jordan Roemmele.

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Teksas'ta bir çiftlikte yaşayan Adrian Grenier ile Jordan Roemmele, 2023'te Seiko Aurelius adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuştu.

Şimdi ise ikinci oğullarını kucaklarına aldılar. Hem de öyle herkese nasip olmayacak bir şekilde.

Olup biteni de Grenier, Instagram hesabından duyurdu.

İkinci bebeklerinin 22 Mart 2025 günü, Teksas'ta yaşadıkları çiftlikte dünyaya geldiğini belirtti. Doğumun, kendileri için bir mabed gibi olan evlerinde gerçekleştiğini anlattı Grenier.

BEBEK EVDE DÜNYAYA GELDİ

Doğum sırasında sadece karısıyla kendisinin bulunduğunu, ebenin ise sonradan geldiğini, tam o anlarda büyük oğullarının da yan odada uyuduğunu belirtti.

Grenier, oğullarına Evren Saint Eros adını verdiklerini de ekledi paylaşımına.

Ünlü yıldızın anlattığına göre Evren, gayet kolay ve huzurlu bir biçimde dünyaya geldi. Onun bu şekilde doğumunu Adrian Grenier ve karısı Jordan için, sükunet dolu bir geleceğin habercisi olarak yorumladı.

Onun anlattığına göre büyük oğulları Seiko da hemen bu yeni duruma uyum sağladı. Biraz heyecanlansa da kardeşini öpücüklere boğdu.

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EVREN'İ 40 GÜN İNSAN İÇİNE ÇIKARMAYACAKLAR

Adrian Grenier, karısıyla birlikte ilk 40 gün Evren'i çok fazla insanla karşılaştırmamayı planladıklarını da ekledi. Bu süreçte çifte sadece Jordan Roemmele'in kız kardeşi eşlik edecek.

Bunun nedeninin de Evren'i, anne karnından gerçek dünyaya geçiş yaptığı bu süreçte uyum sağlamasını kolaylaştırmak olduğunu söyledi ünlü oyuncu.

Amaçları, minik Evren'i dışarıdaki vahşi dünyaya yavaş ve sakin bir biçimde hazırlamak.

Grenier "Buna insanların enerjileri de dahil" diye konuştu People dergisine.

Sonra da şöyle devam etti:" İnsanlar iyi şeyler söyleyebilir, insanlar gayet tatlı olabilir ama bebeğin yanına gelirken kendi enerjilerini de getirirler. Bu yüzden Evren'i bütün bunlardan korumak istiyoruz."

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Bu 40 gün insanlardan uzak kalma döneminin kendisi ve eşinin iki çocuklu hayata alışmalarını sağlayacağını da söylemeden edemedi.

HIZLI HAYATI MANŞETLERDEN İNMİYORDU

Bugün 48 yaşında olan Grenier, 2000'lerin ilk döneminde bir yandan başarılı müzisyenlik ve oyunculuk kariyeri diğer yandan da sürdürdüğü hızlı hayatıyla magazin basınının manşetlerinde yer alıyordu.

1999 yılında Drive Me Crazy adlı yapımda kamera karşısına geçen Grenier, iki yıl sonra Harvard Man ile yıldızını parlattı. Fakat onun kariyerinde zirveye çıktığı yapım ise Entourage oldu. Bu dizideki performansıyla çok sayıda Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

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Ardından Anne Hathaway ile birlikte Devil Wears Prada (Şeytan Prada Giyer) adlı filmde oynadı. Artık o kelimenin tam anlamıyla bir yıldızdı.

2015 yılına gelindiğinde de Entourage'in sinema versiyonunda yine dizideki karakterini canlandırdı. Grenier'ye ulaşan rol tekliflerinin ardı arkası gelmedi. Bir yandan da müzisyenliğini sürdürdü.





EVLENDİ, BABA OLDU, ELİNİ ETEĞİNİ BU DÜNYADAN ÇEKTİ

Bütün bunların üzerine herkes onun Hollywood'da kalıp ileri yaşlarına kadar kariyerini sürdüreceğini düşünürken o bambaşka bir adım attı.

Evlendi, bebek sahibi oldu ve elini eteğini bu pırıltılı dünyadan çekip Teksas, Austin'de doğal yaşama döndü.

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Bu arada çevreye de duyarlı olan Grenier, Blueland adında çevre dostu bir temizlik şirketinin de kurucularından.

Grenier, geçen yılın şubat ayında Hoda Kotb ile Jenna Bush Hager'in sunuculuğunu üstlendiği Today Show'a konuk oldu. Orada da yaşam tarzındaki değişikliği ve bunun nedenlerini anlattı.

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Oyuncu "Yıllarca, tam 20 yıl boyunca Hollywood'da çok yüksekten uçtum. New York'ta büyürken de böyleydi. Ama şimdi ayakları daha çok yere basan bir hayatım var" dedi.

Adrian Grenier'nin "ayakları yere basan" dediği sadece daha fazla sorumluluk aldığı bir yaşam tarzı değil. Bu ifadeyle aynı zamanda doğaya daha yakın bir hayat sürdürdüğünü de ifade etti oyuncu.

Grenier bu konuda şunları söyledi: "Karımla, çocuğumla doğaya daha yakın bir hayat sürmek istedim. Ve bunun için kendimi çok heyecanlı hissediyorum."

Adrian Grenier, 2022 yılından bu yana Jordan Roemmele Grenier ile evli. Özel hayatlarını fazla göz önünde yaşamak istemeyen çift, bundan iki yıl önce Fas'a giderek sade ama romantik bir törenle evlendi. Geçen yıl da Seiko Aurelius adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Adrian Grenier, Jordan Roemmele Grenier ile 2022 yılında Fas'ta, Atlas Dağları'nda evlendi.