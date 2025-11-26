Ã‡izgi roman karakterine olan benzerliÄŸi yolunu aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±... ÅžÃ¶hret olurken bile gerÃ§ek adÄ±nÄ± hiÃ§ gizlemedi

Haberin DevamÄ±

Ama bu Ã¼nlÃ¼ onlardan biri olmadÄ±. Kariyerinde gerÃ§ek adÄ±nÄ± ve soyadÄ±nÄ± kullandÄ±. O ÅŸekilde de akÄ±llara yer etti.Â AramÄ±zdan ayrÄ±lalÄ± epey zaman oldu ama hala sinema, tiyatro ve dizi seyircisinin yÃ¼reÄŸindeki canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor...Ä°ster misiniz bir hatÄ±rlayalÄ±m bu Ã¼nlÃ¼yÃ¼...

SÄ°NEMA, TÄ°YATRO VE EKRANIN BÄ°R DÃ–NEMÄ°NE DAMGASINI VURDU

Kariyerinde gerÃ§ek isminden hiÃ§ vazgeÃ§meyen bu Ã¼nlÃ¼ Kartal Tibet.

2021 yÄ±lÄ±nda 83 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Tibet, tiyatro ve sinemada kendi hayallerinin peÅŸinden koÅŸarken, avukat olmasÄ±nÄ± isteyen babasÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmÄ±ÅŸtÄ±... Ama sonradan babasÄ± da onunla gurur duydu elbette.

Her ne kadar kariyeri boyunca siyah- beyaz dÃ¶nemin "bÃ¼yÃ¼lÃ¼ YeÅŸilÃ§am" filmlerinin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± jÃ¶nlerinden biri olsa da milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶nlÃ¼nde "Tarkan" olarak yer etti Kartal Tibet.

OyunculuÄŸa veda ettikten sonra da aralarÄ±nda SÃ¼per Baba gibi, TV izleyicisinin hafÄ±zasÄ±ndan hiÃ§ silinmeyen dizilere ve filmlere yÃ¶netmen olarak imza attÄ±. Belki kendisinin avukat olmasÄ±nÄ± isteyen babasÄ±nÄ±n "hayallerini yÄ±ktÄ±" ama kendi istediÄŸi yolda baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼dÃ¼ ve geride unutulmaz yapÄ±mlar bÄ±raktÄ±.

BABASI AVUKAT OLMASINI Ä°STEDÄ°Â

27 Mart 1939'da Ã¶ÄŸretmen bir anne ve babanÄ±n ilk Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya geldi Kartal Tibet. Belki doÄŸduÄŸu gÃ¼nÃ¼n Tiyatrolar GÃ¼nÃ¼ olmasÄ± bile onun kaderinin Ã§ok Ã¶nceden Ã§izildiÄŸinin gÃ¶stergesi.

Onun oyunculuk ile ilgili yeteneÄŸi "doÄŸuÅŸtan geliyor" demek yanlÄ±ÅŸ olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha ilkokuldayken Ã¶ÄŸretmenlerinin ilgisini Ã§ekti bu alanda. Radyo Ã‡ocuk KulÃ¼bÃ¼'nde, AyÅŸe Abla piyeslerinde, baÅŸrolÃ¼ kimseye kaptÄ±rmadÄ±.

OyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra ÅŸiire karÅŸÄ± da bir ilgisi ve yeteneÄŸi vardÄ± Tibet'in. Ä°lkokuldan baÅŸlayarak Ã¼niversiteyi bitirinceye kadar katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiir yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda birincilik Ã¶dÃ¼lleri kazandÄ±.

Ã–ÄŸrenim hayatÄ± sÃ¼recinde konu meslek seÃ§imine geldiÄŸinde ise bir tÃ¼r ikilemde kaldÄ± Kartal Tibet. Beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmenliÄŸini bitirdikten sonra Hukuk FakÃ¼ltesi'ne giren ve avukat olan babasÄ±, onun da kendi mesleÄŸini seÃ§mesini istedi.

Ã–te yandan Ã¶ÄŸretmenleri de onun yeteneÄŸini fark edip tiyatroya yÃ¶nlendirdi. Fakat her ikisi de Kartal Tibet'e Ã§ok da Ã§ekici gelmedi.

KÄ°MSENÄ°N YUVASININ YIKILMASINI Ä°STEMEDÄ°

Avukat olmak istememesinin duygusal bir sebebi vardÄ± aslÄ±nda. BabasÄ± avukat olduktan sonra annesinden boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum da Tibet'in hafÄ±zasÄ±na "avukat olanlarÄ±n ailesi yÄ±kÄ±lÄ±r" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin yerleÅŸmesine neden oldu.

O sÄ±rada dayÄ±sÄ± mimarlÄ±k okuyordu, ondan etkilenerek Kartal Tibet de mimar olmak istedi.

Sonunda Ankara Devlet KonservatuarÄ±'na girdi Kartal Tibet. Kartal Tibet, 1.85'lik boyuyla tiyatroya yÃ¶nelmeden Ã¶nce Ankara'nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ basketbol yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi. Konservatuar sÄ±navÄ±nÄ± tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerinden tam not alarak geÃ§ti.

Basketbol topunu hiÃ§ elinden bÄ±rakamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, konservatuar binasÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ balerinler, tiyatro replikleri onu bÃ¼yÃ¼ledi. O basketbol topuyla vedasÄ± da bÃ¶ylece gerÃ§ekleÅŸti.

PARAYI BEÄžENMEYÄ°NCE ROLÃœ REDDETTÄ°

Tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirdikten sonra mezun olduÄŸu 1960 yÄ±lÄ±nda Albert Camus'nun yazdÄ±ÄŸÄ± Mahir Canova'nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Caligula'da sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

Bir yÄ±l sonra da Ankara'nÄ±n ilk Ã¶zel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kurucularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±. Bu toplulukla birlikte dÃ¶rt oyun yÃ¶netti, 20 tane oyunda da rol aldÄ±.

AslÄ±nda onu tiyatroya yÃ¶nlendiren kiÅŸilerden biri de Heyecan BaÅŸaran. Kartal Tibet'i kelimenin tam anlamÄ±yla "tuttu kolundan" ve Ã‡ocuk Tiyatrosu'na yÃ¶nlendirdi.

O dÃ¶nemde Kartal Tibet'in sinema serÃ¼venine giden yolun da ilk adÄ±mlarÄ± atÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Askere giden GÃ¶ksel Arsoy'un yerine bir jÃ¶n aranÄ±yordu.

Kendisine yapÄ±lan teklife Tibet "GÃ¶ksel Arsoy'un aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼creti alÄ±rÄ±m" dediÄŸi iÃ§in o role seÃ§ilemedi.

Ã‡Ä°ZGÄ° ROMAN KARAKTERÄ°NE Ä°KÄ°ZÄ° KADAR BENZÄ°YORDU

Fakat daha sonra Suat Yalaz'Ä±n KaraoÄŸlan teklifine "Siz hangi Ã¼creti uygun gÃ¶rÃ¼rseniz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi ve bÃ¶ylece sinema serÃ¼veni baÅŸladÄ±.

Bu rol iÃ§in ata binme ve dÃ¶vÃ¼ÅŸ dersleri aldÄ±.

Bu filmle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir tesadÃ¼f de var. Suat Yalaz'Ä±n ona teklif gÃ¶tÃ¼rmesinin nedenlerinden biri Tibet'i hiÃ§ tanÄ±madan Ã§izdiÄŸi KaraoÄŸlan karakterinin ona ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± ÅŸekilde benzemesiydi.

KaraoÄŸlan'Ä±n ardÄ±ndan bu kez Sezgin Burak'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± Ã§izgi kahraman Tarkan'a hayat vermek iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Kartal Tibet.

Bu ÅŸekilde de seyircinin hafÄ±zasÄ±na yerleÅŸti.

Ã‡EÅžÄ°T Ã‡EÅžÄ°T YAPIMDA ROL ALDI

Sinema kariyeri sadece bu tÃ¼r kahramanlarÄ± canlandÄ±rmakla geÃ§medi. Bu iki projenin ardÄ±ndan SarmaÅŸÄ±k GÃ¼lleri, BoÅŸ Ã‡erÃ§eve, Ã‡alÄ±kuÅŸu gibi melodramlarda da oynadÄ±.

Kartal Tibet'in yÃ¶netmenlik macerasÄ± da 1977'de baÅŸladÄ±. Tosun PaÅŸa filmiyle yine unutulmaz bir yapÄ±ma imza attÄ±. Sonra da tam 56 sinema filminde Tibet yÃ¶netmen olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

YÃ¶nettiÄŸi 20 filmde Kemal Sunal ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Tibet. Åžalvar DavasÄ±, GÄ±rgÄ±riye, ZÃ¼bÃ¼k, Gol KralÄ±, Davaro gibi yapÄ±mlarda ikisi birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Tibet, sinema filmlerinin yanÄ± sÄ±ra TV dizilerinde de yÃ¶netmenlik yaptÄ±. BunlarÄ±n arasÄ±nda TÃ¼rk TV tarihine geÃ§en SÃ¼per Baba'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bizim Aile, Ah Bir Zengin Olsam gibi yapÄ±mlara imzasÄ±nÄ± attÄ±.

AsÄ±l yuvasÄ± tiyatroyu hiÃ§ unutmadÄ± Kartal Tibet. BugÃ¼ne kadar Ä°stanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Ä°zmir ve Bursa'da Ã§ok sayÄ±da oyun sahneye koydu.

Emekli olsa da devam edeceÄŸini sÃ¶yler, televizyonda da â€˜â€˜baÅŸÄ± sonu belli, eli yÃ¼zÃ¼ dÃ¼zgÃ¼n, oyuncularÄ±n komik deÄŸil doÄŸal olduÄŸu, olaylarÄ±n kÃ¶r gÃ¶zÃ¼m parmaÄŸÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±â€™â€™ diziler yapmanÄ±n peÅŸindeydi.

MUTLU BÄ°R Ã–ZEL HAYATI OLDU

Kartal Tibet, mesleki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aynÄ± zamanda mutlu Ã¶zel hayatÄ±yla da dikkat Ã§ekti hep. 1963 yÄ±lÄ±nda GÃ¼ndÃ¼z Sencer ile evlendi. Kanat adÄ±nda bir oÄŸlu ve Kumru adÄ±nda bir kÄ±zÄ± oldu.

Bu arada Kartal Tibet'in, GÃ¼ndÃ¼z Sencer'in eski eÅŸi Mahir Canova'dan dÃ¼nyaya gelen Civan Canova'nÄ±n Ã¼vey babasÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Kartal Tibet, yÃ¶netmenlik kariyeri dÃ¶neminde YeÅŸilÃ§am'Ä±n unutulmaz serilerinden Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ± Ã§ekti. Bu projeyle Ã§ok konuÅŸuldu Tibet.