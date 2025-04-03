Bir dönemin en gözde mankeniydi... Köklerini hiç unutmadı, köyüne ev bile yaptırdı: Halaya bayram ziyareti

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Kimi çocuklarının eğitimi için bir ayaklarını büyük kentte tutsa da yine de istedikleri zaman doğaya kaçabilmek için bir de alternatif bir yaşam kuruyor kendilerine...

İşte bunlardan biri de bir dönem, yani 1980'li ve 90'lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen, magazin basınının manşetlerinden düşmeyen biri.

Adını Türkiye'nin podyum dünyasına altın harflerle yazdıran bu ünlü, bugün artık 60'lı yaşlarında.

Evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Moda dünyasından elini eteğini çekti ve hatta memleketine gençlik yıllarından daha fazla bağlanıp köyünde bir de ev yaptırdı.

Her ne kadar oğlu için büyük kentte yaşasa da her fırsatta ait olduğu topraklara geri dönüyor. Bunun son örneğini de daha kısa süre önce biten bayram tatilinde sergiledi.

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Engin Koç, bir dönemin en gözde erkek mankenlerinden biriydi.





Epeydir spot ışıklarından uzak bir hayat sürüyor.





AİLE BÜYÜKLERİNE BAYRAM ZİYARETİ

Bu kısaca anlattığımız ünlü, bir dönemin en gözde erkek mankenlerinden biri olan Engin Koç. 1980'lerde ve 90'larda en parlak dönemini yaşayan Koç, bugün artık 66 yaşında.

Eşi Pınar Hanım ve oğluyla mutlu bir evliliği olan Koç, daha geçen yıl memleketi Sivas'ta bir köy evi yaptırdığını açıklamıştı.

Bir dönem mankenliğin yanı sıra sinema oyunculuğunu da deneyimleyen Engin Koç, söylediğine göre artık spot ışıklarının altından uzaklaştı ve emekli maaşıyla sıradan bir hayat yaşıyor.

Koç, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da ailesini unutmadı ve soluğu hemen memleketinde aldı. Aile büyüklerini ziyaret eden Engin Koç, orada çektiği bir pozunu da Instagram sayfasından "Canım halamla" mesajıyla birlikte paylaştı. Koç'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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BİR DÖNEM HAREKETLİ HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ

Türkiye'de erkek manken denilince akıllara 1980'lere ve 90'lı yıllara damgasını vuranlar arasında ilk akla gelenlerden biri Engin Koç.

Liseyi bitirdikten sonra öğrenimine devam etmek yerine kendine bir kariyer yolu çizmeye karar verdi Koç. Bir süre Galatasaray alt yapısında voleybol oynayan Engin Koç, kısa bir süre de ünlü kuaför Erdem Kıramer'in salonunda çıraklık yaptı.

Hayatını değiştiren olay ise 17 yaşındayken Mankenler Kralı yarışmasına katılması oldu. Burada birinci olduktan sonra podyumdaki serüveni başladı.

Bir dönem magazin dünyasının en renkli simalarından biri olan Koç, birçok meslektaşı gibi oyunculuğu da denedi. 1983 yılından 2012'ye kadar çok sayıda TV dizisi ve sinema filminde kamera karşısına geçti.

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Bir dönemin ünlü manken ve oyuncusu Engin Koç'un eşi ve oğluyla sakin bir hayatı var.





ARTIK EMEKLİ MAAŞIYLA DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRDÜRÜYOR

Daha önce iki kez evlenip boşanan Koç, 2011 yılında Pınar Kıvrak ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi oldu.

Koç, kendi döneminde fırtınalar estiren birçok meslektaşı gibi bir noktada mesleğini bıraktı ve daha sakin bir hayat sürmeye başladı.

Hatta son dönemde memleketi Sivas'ta bir köy evi yaptırdığını ve artık onunla ilgilendiğini söyledi.

Gençlik yıllarını geçirdiği pırıltılı dünyaya veda eden Engin Koç, şimdi eşi ve oğluyla birlikte sıradan bir hayat yaşıyor. Söylediğine göre de emekli maaşıyla hayatını sürdürüyor.

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Koç, artık kişisel tarihinin sayfalarına karışmış olan eski hayatını hiç özlemediğini söylemekten de geri durmuyor.

Madem bir dönemin en gözde erkek mankenlerinden biri olan Engin Koç'tan söz ettik gelin onunla birlikte podyumlarda fırtınalar estiren ama çoğu artık bambaşka hayatlar seçen diğer isimleri de bir hatırlayalım.





ŞANS OYUNUNDAN MİLYARLAR KAZANMIŞTI

Onunla aynı dönemde yıldızı parlayan mankenlerden biri de İsmet Özhan oldu.

O da podyumlardan sonra oyunculuğa adım attı. İlk sinema deneyimini Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'ın imzasını taşıyan Dağınık Yatak ile yaptı. Müjde Ar ile başrol paylaştığı bu filmin ardından oyunculuğa hem sinemada hem de ekranda devam etti.

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İsmet Özhan, 2001 yılında ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy ile yaptığı ve dört ay süren evlilikle konuşuldu.

Özhan aynı zamanda benzerine filmlerde rastlanacak bir olayın kahramanı da oldu. Bir şans oyunundan 168 milyar lira kazandı.

BAZEN LONDRA'DA BAZEN DATÇA'DA SAKİN BİR HAYATI VAR

Fakat borsada şansını denedi ve büyük bir miktar kaybetti. Özhan yine de kalan parasıyla İstanbul ve Datça'da ev aldı.

İsmet Özhan, 2000'li yılların başında Londra'ya yerleşti. Şimdi zamanının bir bölümünü orada bir bölümünü de Datça yakınlarında köy hayatı yaşadığı evinde sürdürüyor.

O da eski pırıltılı günlerini ve şöhreti özlemediğini söylüyor her fırsatta.

1980 ve 90'LARDA EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞADI

1980 ve 90'larda en parlak dönemlerini yaşayan mankenlerden biri de Atilla Saral. Bugün 61 yaşında olan Saral, gösterişli fiziği sayesinde 1980'lerin ikinci yarısında mankenliğe başladı. Saral da podyumdan oyunculuğa geçti.

1987 yılında Sevgiye Hasret adlı sinema filmiyle başladığı oyunculuk kariyerini 2015'te Kiraz Mevsimi adlı TV dizisine kadar sürdürdü.





ONUN DA BİR AYAĞI LONDRA'DA

Oyuncu İnci Türkay ile evli olan Saral, yaşamını İngiltere'de sürdürüyor.

O da Datça tarafında bir arazi satın alıp kendine bir yaşam alanı oluşturdu. Zaman zaman ailesiyle birlikte orada vakit geçiriyor.

İnci Türkay ve Atilla Saral, sık sık da dünyanın farklı yerlerinde turlara çıkıyor.

MANKENLİKTEN ÖNCE DANS VARDI

ürkiye'nin 1980 ile 1990 arasındaki süreçte moda dünyasına damgasını vuran mankenlerinden biri de Yaşar Alptekin. Bugün 62 yaşında olan Alptekin'in öyküsü biraz farklı başladı.

Küçük yaşlarından itibaren dansa ilgi duyan Alptekin 1981 yılında bir gazetenin düzenlediği dans yarışmasına katıldı.

Zaten oyunculuğa adım attığında da bu konudaki yeteneğini gözler önüne serdiği rolleriyle dikkat çekti.

Askerden döndükten sonra da manken olarak kariyer yapmaya başladı. Ondan sonra da tıpkı diğer meslektaşları gibi sinemada buldu kendini.

O DA DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRDÜRÜYOR

Yaşar Alptekin, ilerleyen yaşlarında daha muhafazakar bir yaşam tarzı benimsedi. O da şimdi eski hayatından farklı bir şekilde daha sakin bir hayat sürdürüyor.

Alptekin, bundan dört yıl önce acı bir olayla gündeme geldi... Tek kızının annesi Nilgün Altınyay hayata veda etti. Uzun süre bunun sarsıntısını yaşayan Alptekin geçen yıl ikinci evliliğini yaptı.

Hatırladığımız bu mankenler kuşağında biri daha vardı ki kısa bir süre öne tüm Türkiye'yi yasa boğarak hayata veda etti.

Tolga Savacı bu sözünü ettiğimiz ünlü. 1983 yılında Fransız Koleji'ni bitiren Savacı aynı yıl mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. Yıllarca İtalya'nın yanı sıra Almanya ve Fransa'da mesleğini yaptı.

Sonra Türkiye'ye döndü ve mankenlik derken ardından sinema oyunculuğuna başladı. .

Banu Alkan ile "Arzu" ve Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın", "Sekreter" gibi yapımlarda kamera karşısına geçerek sinemaya da adım attı.





ABD'DE YAŞIYORLARDI

Ayin Livianeli ve Özlem İbrahimoğlu ile sonu boşanmayla biten iki evlilik yaptı. . Daha sonra Nermin Bezmen ile evlendi.

O dönemden sonra da renkli dünyadan usul usul uzaklaştı. Çift, hayatını ağırlıklı olarak ABD'de sürdürüyordu. Bir ayakları da Türkiye'deydi.

Tolga Savacı, bu yılın şubat ayında beklenmedik bir şekilde hayata veda etti.





SANATIN İÇİNDE BİR AİLENİN OĞLU OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Bütün bu hatırladığımız mankenler arasında biri vardı ki bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla konuşuldu. Yine 80 ve 90'ların fırtınalar estiren modellerinden biri Yusuf Azuz!

Azuz, Ankara Radyosu'nun prodüktörlerinden Salva Azuz ile bir dönem Tür pop müziğinin unutulmaz seslerinden Ayferi Azuz'un oğlu olan Yusuf Azuz, 1980'lerin en gözde mankenlerinden biriydi.

O da podyumlardan oyunculuğa adım attı. Bu konudaki ilk deneyimini 1991 yılında Yalnızlar adlı TV dizisiyle yaptı. Aradan gezen yıllarda birçok dizi ve TV filminde oynadı. Azuz son olarak 2008 tarihli Miras adlı sinema filminde kamera karısına geçti.

SAĞLIK SORUNUYLA KONUŞULDU

Yusuf Azuz, bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. MS hastalığına yakalandığı belirtilen Azuz için bir dönem birlikte çalıştığı bütün arkadaşları seferber oldu. Destek defileleri düzenlendi.

Fakat bir süre sonra Azuz her ne kadar benzer belirtileri yaşasa da MS hastalığına yakalanmadığını, açıkladı. Fizik tedavi gördükten sonra da sağlığını kazandığını açıkladı.